[{"available":true,"c_guid":"6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nemrég megválasztott elnök szerint a paktum nem a megfelelő eszköz a migráció kezelésére.","shortLead":"A nemrég megválasztott elnök szerint a paktum nem a megfelelő eszköz a migráció kezelésére.","id":"20181211_Brazilia_ENSZ_migracios_csomag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6838f6b-f2d4-412a-92d1-751d6ffdfdc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Brazilia_ENSZ_migracios_csomag","timestamp":"2018. december. 11. 05:24","title":"Brazília kivonul az ENSZ globális migrációs csomagjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab74b1b1-9c90-4a60-a4db-7bf8607290c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lánchídon át vonul a Jobbik a Sándor palotához, hogy a köztársasági elnököt felszólítsa, ne írja alá a törvényt. Közben a Kossuth téren is tüntetnek. Percről percre tudósítunk. ","shortLead":"A Lánchídon át vonul a Jobbik a Sándor palotához, hogy a köztársasági elnököt felszólítsa, ne írja alá a törvényt...","id":"20181212_Hidblokad_tuntetes_az_utcan_folytatjak_a_harcot_a_tuloratorveny_ellen__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab74b1b1-9c90-4a60-a4db-7bf8607290c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1a7bdf-e811-4ad9-b0f3-a3d62b0a18db","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Hidblokad_tuntetes_az_utcan_folytatjak_a_harcot_a_tuloratorveny_ellen__elo","timestamp":"2018. december. 12. 14:36","title":"Hídblokád, tüntetés: az utcán folytatják a harcot a túlóratörvény ellen - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bb0798-fe23-4ed4-a09b-2a0f73e12c07","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Nagyszabású dokumentumfilm készül az egyik legismertebb magyar Afrika-utazó és vadászíró, gróf Széchenyi Zsigmond életéről, ezzel állítva emléket születésének 120. évfordulójára. Az alkotást várhatóan 2019 nyarán mutatják be. \r

","shortLead":"Nagyszabású dokumentumfilm készül az egyik legismertebb magyar Afrika-utazó és vadászíró, gróf Széchenyi Zsigmond...","id":"takarekcsoport_20181211_Afrika_Film_keszul_Szechenyirol_takarek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92bb0798-fe23-4ed4-a09b-2a0f73e12c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3afe0df-da27-4ddf-95e0-57d9854e9b8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20181211_Afrika_Film_keszul_Szechenyirol_takarek","timestamp":"2018. december. 11. 19:41","title":"Na, milyen volt Afrika? Film készül Széchenyiről, a híres magyar vadászról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre közelebb a megfejtéshez.","shortLead":"Egyre közelebb a megfejtéshez.","id":"20181211_Letahozhatta_Kover_az_ordibalo_ellenzeki_kepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a3693e-2fdf-41fd-8153-9953b9528b1a","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Letahozhatta_Kover_az_ordibalo_ellenzeki_kepviselot","timestamp":"2018. december. 11. 17:37","title":"Letahózhatta Kövér az ordibáló ellenzéki képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa hiába fellebbezett, a Mentelmi Bizottság ezt elutasította, így ki kellene fizetnie a félmillió forintos bírságot.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa hiába fellebbezett, a Mentelmi Bizottság ezt elutasította, így ki kellene fizetnie a félmillió...","id":"20181211_Tordai_Bence_bohocorr_Europai_Birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48034112-2af1-4922-9a7e-13b1a9258a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f53c8-5db6-4cff-bca7-839df81fbdfd","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Tordai_Bence_bohocorr_Europai_Birosag","timestamp":"2018. december. 11. 09:18","title":"Az Európai Bírósághoz fordul Tordai a félmilliós bohócorr miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észlelték jelentős mértékű olvadás jeleit az eddig stabilnak vélt kelet-antarktiszi gleccserek egy részénél – közölte az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).","shortLead":"Először észlelték jelentős mértékű olvadás jeleit az eddig stabilnak vélt kelet-antarktiszi gleccserek egy részénél –...","id":"20181212_kelet_antarktiszi_gleccserek_olvadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dae457-7ed0-4a88-ab1c-a1a6564406d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_kelet_antarktiszi_gleccserek_olvadas","timestamp":"2018. december. 12. 10:03","title":"Rossz hír jött az Antarktiszról: az eddig stabil pontokon is olvadni kezdett a jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évzáró díszvacsorát ad az Állami Egészségügyi Ellátó Központ félezer főnek, miközben 100 millió forintra büntették őket, a rábízott intézményekben pedig WC-papír sincs.","shortLead":"Évzáró díszvacsorát ad az Állami Egészségügyi Ellátó Központ félezer főnek, miközben 100 millió forintra büntették...","id":"20181212_A_korhazak_fuldokolnak_az_adossagban_a_fenntarto_500_fos_diszvacsorat_ad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62882655-7c45-44a8-ac91-a3e056043375","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_korhazak_fuldokolnak_az_adossagban_a_fenntarto_500_fos_diszvacsorat_ad","timestamp":"2018. december. 12. 08:08","title":"A kórházak fuldokolnak az adósságban, a fenntartó 500 fős díszvacsorát ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04abc359-bc37-4d5e-93c7-f994f20246e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A két fiatal két éve dobott cementeszsákot az M7-es felüljárójáról egy kamionra, amelynek betört a szélvédője. ","shortLead":"A két fiatal két éve dobott cementeszsákot az M7-es felüljárójáról egy kamionra, amelynek betört a szélvédője. ","id":"20181211_Peldat_statualt_a_biro_letoltendot_kaptak_a_kamion_szelvedojet_kidobo_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04abc359-bc37-4d5e-93c7-f994f20246e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f2312-0166-4944-8244-afb36c269f9b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20181211_Peldat_statualt_a_biro_letoltendot_kaptak_a_kamion_szelvedojet_kidobo_fiatalok","timestamp":"2018. december. 11. 21:10","title":"Példát statuált a bíró, letöltendőt kaptak a kamion szélvédőjét kidobó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]