[{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Néppárti listavezető, Manfred Weber egyértelművé tette, hogyan kell értelmezni a Sargentini-jelentésre leadott voksát.","shortLead":"A Néppárti listavezető, Manfred Weber egyértelművé tette, hogyan kell értelmezni a Sargentini-jelentésre leadott voksát.","id":"20181211_Weber_Nem_Orban_Magyarorszag_ellen_szavaztam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0125cd-1a4b-443a-ad2b-ee28f1db457c","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Weber_Nem_Orban_Magyarorszag_ellen_szavaztam","timestamp":"2018. december. 11. 18:03","title":"Weber: \"Nem Orbán, Magyarország ellen szavaztam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","shortLead":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","id":"20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093cc01e-7892-4178-98db-06b33babaf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Orbán: Ez egy jó törvény, jót fog tenni a munkavállalóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238ebfe1-d587-458d-8d7a-da3dfbea200f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"90 napra felfüggesztette a Kárpát-Gáz engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A Kárpát-Gáz szerint hamis a vád, hogy szerződésszegést követtek volna el, és valójában az FGSZ Földgázszállító Zrt. hibájából alakult ki a jelenlegi helyzet. ","shortLead":"90 napra felfüggesztette a Kárpát-Gáz engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH...","id":"20181211_Szorongatjak_a_dunaujvarosi_tavfuto_ceget_tobb_tizezer_lako_ellatasa_a_tet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=238ebfe1-d587-458d-8d7a-da3dfbea200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790e80d8-ff0f-47d9-9851-3f0c9ac2b798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szorongatjak_a_dunaujvarosi_tavfuto_ceget_tobb_tizezer_lako_ellatasa_a_tet","timestamp":"2018. december. 11. 11:54","title":"Szorongatják a dunaújvárosi távfűtő céget, több tízezer lakó ellátása a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8e158e-6119-4ad7-a1c8-537141a2041d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hivatalosan nem váltott profilt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), de új utakra lépett, az szinte biztos. ","shortLead":"Hivatalosan nem váltott profilt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), de új utakra lépett, az szinte biztos. ","id":"20181212_Gyogynovenypiac_mint_nemzetstrategia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a8e158e-6119-4ad7-a1c8-537141a2041d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6035c-4cf1-438b-b4f0-bf57ca60a4e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Gyogynovenypiac_mint_nemzetstrategia","timestamp":"2018. december. 12. 14:42","title":"Gyógynövénypiac mint nemzetstratégia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc3f0e-cbec-4e9b-8ea5-1f4c2603d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet által vizsgált minták után derült erre fény. ","shortLead":"A szervezet által vizsgált minták után derült erre fény. ","id":"20181211_Rakkelto_anyagot_talalt_a_Greenpeace_a_XVIII_keruleti_kutakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f0e-cbec-4e9b-8ea5-1f4c2603d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ae5beb-83c8-4640-858b-89be4dbd7759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Rakkelto_anyagot_talalt_a_Greenpeace_a_XVIII_keruleti_kutakban","timestamp":"2018. december. 11. 18:05","title":"Rákkeltő anyagot talált a Greenpeace a XVIII. kerületi kutakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér hirtelenjében nem tudta, hogy hívják Varga Lászlót, ezért rákérdezett, hogy ki az, aki éppen üvöltözik. Hogy pontosan milyen szót használt Vargára, azt mindenki eldöntheti maga. ","shortLead":"Kövér hirtelenjében nem tudta, hogy hívják Varga Lászlót, ezért rákérdezett, hogy ki az, aki éppen üvöltözik...","id":"20181211_Vadai_szerint_Kover_a_lefszozott_egy_MSZPs_kepviselot_hetfon_a_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b129c06-e661-4ccf-8934-d4791608407b","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Vadai_szerint_Kover_a_lefszozott_egy_MSZPs_kepviselot_hetfon_a_parlamentben","timestamp":"2018. december. 11. 13:52","title":"Vadai szerint Kövér lef*szozott egy MSZP-s képviselőt hétfőn a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor már igen hosszú.","shortLead":"Legutóbb egy kínai telefongyártó is csatlakozott azon cégekhez, akiktől hamarosan összehajtható telefon érkezhet. A sor...","id":"20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77633028-29ea-4220-9df2-be9187a76ef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_osszehajthato_androidos_telefonok_gyartok_lista","timestamp":"2018. december. 12. 17:33","title":"Lesz miből válogatni 2019-ben: ezek a telefongyártók csinálnak jövőre összehajtható mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","shortLead":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","id":"20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69158525-20f6-4b11-a659-3f207c2280e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","timestamp":"2018. december. 11. 06:41","title":"A nap kérdése: Mennyit autózhatnánk a leghosszabb repülőjárat üzemanyagából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]