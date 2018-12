Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"024dbcb0-4739-44dc-bed7-6dc8617480ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes szélességben lezárták a Lánchidat az átvonuló tüntetők.","shortLead":"Teljes szélességben lezárták a Lánchidat az átvonuló tüntetők.","id":"20181212_Tuloratorveny_hidat_foglal_el_a_Jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024dbcb0-4739-44dc-bed7-6dc8617480ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ed2bc8-41fb-4041-8988-c4055fb18809","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tuloratorveny_hidat_foglal_el_a_Jobbik","timestamp":"2018. december. 12. 13:43","title":"Túlóratörvény: a Sándor-palotához vonult a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d916a-2a92-46cc-ab52-866ce137979b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez tulajdonképpen újrafelfedezés, mert az 1930-as években találták, aztán máig elfeledetten pihent egy raktárban.","shortLead":"Ez tulajdonképpen újrafelfedezés, mert az 1930-as években találták, aztán máig elfeledetten pihent egy raktárban.","id":"20181211_Ritka_leletet_talaltak_a_regeszek_Izraelben_szokatlan_hogy_tulelte_az_evszazadokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9d916a-2a92-46cc-ab52-866ce137979b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a62ffc3-9b39-4b41-99a5-76fe6acd5256","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Ritka_leletet_talaltak_a_regeszek_Izraelben_szokatlan_hogy_tulelte_az_evszazadokat","timestamp":"2018. december. 11. 12:02","title":"Ritka leletet találtak a régészek Izraelben: szokatlan, hogy túlélte az évszázadokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha új laptop érkezik a családi vállalkozásba, vagy saját cégbe. De hogyan tudjuk kiválasztani a legmegbízhatóbbakat úgy, hogy közben pénzt is spóroljunk? Cikkünkben IT-szakemberek tanácsait gyűjtöttük össze. \r

","shortLead":"Szövegszerkesztő, képszerkesztő, videolejátszó, vírusvédelem – egy sor elengedhetetlen szoftvert kell telepítenünk, ha...","id":"lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e5b7e0f-8dc7-4f03-8a50-6f272fca7802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177a4a64-80f7-4d4e-92ee-1754ef3a7d00","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181210_laptop_szoftver_kkv","timestamp":"2018. december. 10. 19:35","title":"Laptop már van, de mit telepítsek rá? – 6 tipp családi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió dollárt. Hongkong, New York és London a listavezető. ","shortLead":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió...","id":"20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4e96e6-eecb-4ff0-b6cc-0da6bc7938ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","timestamp":"2018. december. 11. 10:54","title":"Álmodik a nyomor, a szupergazdagok mindig kibújnak az adóprés alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","shortLead":"Olyan sok üzemanyagról beszélünk, hogy annak elfogyasztása során vélhetően motort is kellene cserélni. Nem is egyet.","id":"20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69158525-20f6-4b11-a659-3f207c2280e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_a_nap_kerdese_mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","timestamp":"2018. december. 11. 06:41","title":"A nap kérdése: Mennyit autózhatnánk a leghosszabb repülőjárat üzemanyagából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9beb64d7-36c1-432f-ab44-b9bf44ecb433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különböző fegyvereket, lőszereket foglaltak le Biatorbágyon egy házban. ","shortLead":"Különböző fegyvereket, lőszereket foglaltak le Biatorbágyon egy házban. ","id":"20181212_Kisebb_fegyverarzenalt_talalt_a_TEK_egy_biatorbagyi_hazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9beb64d7-36c1-432f-ab44-b9bf44ecb433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8709d59-0e09-42b6-8248-acd4b05149d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kisebb_fegyverarzenalt_talalt_a_TEK_egy_biatorbagyi_hazban","timestamp":"2018. december. 12. 10:30","title":"Kisebb fegyverarzenált talált a TEK egy biatorbágyi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074f1447-6f84-461d-a4dc-47cb43013a1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ön nem beszél magyarul, ugye? Mert ha beszélne, tudná olvasni a magyar lapokat, internetes oldalakat…” – reagált Novák Katalin, az Emmi családügyekért felelős államtitkára a France24 újságírójának, amikor az a kormánypárti médiumok és kiadók holdingba tömörüléséről kérdezte. ","shortLead":"„Ön nem beszél magyarul, ugye? Mert ha beszélne, tudná olvasni a magyar lapokat, internetes oldalakat…” – reagált Novák...","id":"20181210_novak_katalin_interju_france24_sajtoszabadsag_ceu_soros_gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=074f1447-6f84-461d-a4dc-47cb43013a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a64637-8f30-4c6e-b19b-8580a1384c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_novak_katalin_interju_france24_sajtoszabadsag_ceu_soros_gyorgy","timestamp":"2018. december. 10. 21:10","title":"Novák Katalin megdöbbent a francia tévé kérdésein – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mindkét számban címvédőként ugrott a vízbe.","shortLead":"Mindkét számban címvédőként ugrott a vízbe.","id":"20181211_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e6b10-b46d-4b17-8575-526cf6190741","keywords":null,"link":"/sport/20181211_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_","timestamp":"2018. december. 11. 06:22","title":"Rövidpályás úszó-vb: Hosszú Katinka az egyedüli magyar továbbjutó a nyitónapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]