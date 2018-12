Benkő: Példátlan fejlesztés előtt a honvédség

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 99. évében elhunyt Elekfi László Kazinczy-díjas nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora.","shortLead":"Életének 99. évében elhunyt Elekfi László Kazinczy-díjas nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos...","id":"20181212_Meghalt_Elekfi_Laszlo_nyelvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feda54c3-a3bd-4f02-a675-83fe0ed989ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Meghalt_Elekfi_Laszlo_nyelvesz","timestamp":"2018. december. 12. 09:09","title":"Meghalt Elekfi László nyelvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP képviselői vonultak ki a pécsi közgyűlés csütörtöki üléséről.","shortLead":"Az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP képviselői vonultak ki a pécsi közgyűlés csütörtöki üléséről.","id":"20181213_A_Kossuth_teri_tuntetes_miatt_kivonult_a_pecsi_ellenzek_a_kozgyulesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ccd26-621b-4c96-965c-c46eb3f4e88d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teri_tuntetes_miatt_kivonult_a_pecsi_ellenzek_a_kozgyulesrol","timestamp":"2018. december. 13. 09:38","title":"A Kossuth téri tüntetés miatt kivonult a pécsi ellenzék a közgyűlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerikában építene karriert, mert szerinte ma Magyarországon a média azoknak kedvez, akik bólogatnak, és nem azoknak, akik kérdeznek.","shortLead":"Amerikában építene karriert, mert szerinte ma Magyarországon a média azoknak kedvez, akik bólogatnak, és nem azoknak...","id":"20181212_Demcsak_Zsuzsa_elhagyna_az_orszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac6cd3-c863-4aed-ad72-1c080e6e350a","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Demcsak_Zsuzsa_elhagyna_az_orszagot","timestamp":"2018. december. 12. 11:42","title":"Demcsák Zsuzsa elhagyná az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu újságírói megpróbálták megtudni a Magyarországon politikai menedékjogot kapott macedón exminiszterelnöktől, hogyan jutott ki hazájából.","shortLead":"A 24.hu újságírói megpróbálták megtudni a Magyarországon politikai menedékjogot kapott macedón exminiszterelnöktől...","id":"20181212_rozsadombi_etteremnel_csiptek_el_nikola_gruevszkit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4999d5-ef92-4aa5-a92c-8493ce04b85e","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_rozsadombi_etteremnel_csiptek_el_nikola_gruevszkit","timestamp":"2018. december. 12. 16:02","title":"Rózsadombi étteremnél csípték el Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot Debrecenben: még a BMW beruházásának is a vagyon újraosztása az egyik legfőbb értelme.","shortLead":"Állami és önkormányzati támogatásokkal kitömött, tetemes veszteségeket álcázó városi cégek fedik el a valóságot...","id":"201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8272ee-6928-4ac0-bf68-a9bf60100a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/201849__debreceni_csoda__bmwgyar_es_konyveles__rulettasztalnal__tenyek_abuzamezokrol","timestamp":"2018. december. 11. 14:20","title":"A BMW-gyár milliárdjaiból is a kormány oligarchái szedhetik meg magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nem valószínű, hogy az első Snapdragon 855 lapkakészlettel szerelt telefont a OnePlus jegyzi, valami másban még első lehet jövőre a cég: először adhat 5G-s telefont Európának.","shortLead":"Bár nem valószínű, hogy az első Snapdragon 855 lapkakészlettel szerelt telefont a OnePlus jegyzi, valami másban még...","id":"20181211_oneplus_elso_5g_europai_telefon_varhato_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=360f7149-c678-44bd-bec2-0de9fe21cffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4410380-8d09-4619-b0b3-2c1af2825895","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_oneplus_elso_5g_europai_telefon_varhato_ara","timestamp":"2018. december. 11. 17:03","title":"Ennyibe kerülhet majd az első 5G-s telefon Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df83869-af83-4365-aed8-d76285448bde","c_author":"-W-","category":"kultura","description":"Demizsonszámra gyártja a jó fideszes csasztuskát évtizedek óta, és most kabát alól árulja a könyvecskéjét. :(","shortLead":"Demizsonszámra gyártja a jó fideszes csasztuskát évtizedek óta, és most kabát alól árulja a könyvecskéjét. :(","id":"20181213_Igy_nem_gondozzak_a_magyarjaikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df83869-af83-4365-aed8-d76285448bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b6cc3d-d0d5-4779-9745-5841250b9870","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Igy_nem_gondozzak_a_magyarjaikat","timestamp":"2018. december. 13. 10:06","title":"Így nem gondozzák a magyarjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3c1bbf-eeb9-4bb1-9929-cf5692cc2f74","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utolsóként az Olympique Lyon jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, miután a csoportkör szerdai utolsó játéknapján 1-1-es döntetlent ért el Kijevben, a Sahtar Donyeck vendégeként.","shortLead":"Utolsóként az Olympique Lyon jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, miután a csoportkör szerdai utolsó játéknapján...","id":"20181213_bajnokok_ligaja_csoportkor_tovabbjutas_ajax_bayern_juventus_manchester_united","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa3c1bbf-eeb9-4bb1-9929-cf5692cc2f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ec0ea1-ef05-4474-b8b2-5c1e9375e58e","keywords":null,"link":"/sport/20181213_bajnokok_ligaja_csoportkor_tovabbjutas_ajax_bayern_juventus_manchester_united","timestamp":"2018. december. 13. 05:12","title":"Őrület volt az Ajax–Bayern, kikapott a Juventus és a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]