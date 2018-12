Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a nyomozást. ","shortLead":"A rendőrség befejezte a nyomozást. ","id":"20181211_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_az_ultrafutono_tamadojanak_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c839f3b1-221e-46fb-9f80-b264ac33eeed","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Mar_az_ugyeszseg_elott_van_az_ultrafutono_tamadojanak_ugye","timestamp":"2018. december. 11. 11:26","title":"Már az ügyészség előtt van az ultrafutónő támadójának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a372c8da-8fb1-4169-bc85-f9ed7bb375da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bioetanolgyárat akart építeni Nagyszalontán, de végül el sem kezdték az építkezést. ","shortLead":"Egy bioetanolgyárat akart építeni Nagyszalontán, de végül el sem kezdték az építkezést. ","id":"20181211_Szazmilliot_nyert_egy_bebukott_erdelyi_projektjen_a_fideszes_Banki_Erik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a372c8da-8fb1-4169-bc85-f9ed7bb375da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb4541e-67d1-4a59-acb4-bac8a768e755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szazmilliot_nyert_egy_bebukott_erdelyi_projektjen_a_fideszes_Banki_Erik","timestamp":"2018. december. 11. 07:47","title":"Százmilliót nyert egy bebukott erdélyi projektjén a fideszes Bánki Erik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c028a8bf-b454-465c-9054-fb2b7fe3a11b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokan állás nélkül maradnak.","shortLead":"Sokan állás nélkül maradnak.","id":"20181211_Magyarorszagrol_is_kivonul_a_dan_oriasvallalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c028a8bf-b454-465c-9054-fb2b7fe3a11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d39db88-9b84-45c0-a05a-7b4a6c379b2c","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Magyarorszagrol_is_kivonul_a_dan_oriasvallalat","timestamp":"2018. december. 11. 15:06","title":"Magyarországról is kivonul a dán óriásvállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07b82d9-e04a-4a32-8294-3f26e72c51cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autógyár németországi kampánya olyan előfizetői rendszert ajánl, melyet a Netflixhez hasonlítanak. ","shortLead":"Az autógyár németországi kampánya olyan előfizetői rendszert ajánl, melyet a Netflixhez hasonlítanak. ","id":"20181211_Ne_vedd_meg_ezt_az_autot_szol_a_Volvo_uj_hirdetese_es_komolyan_is_gondoljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f07b82d9-e04a-4a32-8294-3f26e72c51cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e622ed2-d9ac-4f88-a7ef-55edac410359","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Ne_vedd_meg_ezt_az_autot_szol_a_Volvo_uj_hirdetese_es_komolyan_is_gondoljak","timestamp":"2018. december. 11. 11:15","title":"\"Ne vedd meg ezt az autót\", szól a Volvo új hirdetése, és komolyan is gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","shortLead":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","id":"20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ff9b74-e771-486f-a8af-5cbf8a0d5831","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","timestamp":"2018. december. 11. 07:09","title":"Vírusként terjed a gorombaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag a fejlesztőknek szeretne kedvezni a Microsoft azzal, hogy Chrome-alapokra építve fejleszti tovább a böngészőjét. A Mozilla első embere szerint viszont kifejezetten barátságtalan ez a lépés a redmondi óriástól.","shortLead":"Állítólag a fejlesztőknek szeretne kedvezni a Microsoft azzal, hogy Chrome-alapokra építve fejleszti tovább...","id":"20181210_mozilla_firefox_microsoft_chromium_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8fb2f7-ce74-42cd-a4a7-68564d7d489b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_mozilla_firefox_microsoft_chromium_bongeszo","timestamp":"2018. december. 10. 12:03","title":"Kiakadt a Mozilla első embere a Microsoft böngészős fejlesztése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit parlament akár dönthet úgy is, hogy visszavonja a kilépési szándékot – mondta ki a bíróság. ","shortLead":"A brit parlament akár dönthet úgy is, hogy visszavonja a kilépési szándékot – mondta ki a bíróság. ","id":"20181210_Megadta_a_lehetoseget_a_Brexitbol_kihatralasra_az_EU_Birosaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fef9b80-3e69-4783-8ee3-ebd7b099e3b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Megadta_a_lehetoseget_a_Brexitbol_kihatralasra_az_EU_Birosaga","timestamp":"2018. december. 10. 09:35","title":"Megadta a lehetőséget a Brexitből kihátrálásra az EU Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BIF a múlt héten is eladta pár részvényét, a két tranzakción összesen több mint kétmilliárd forintot kerestek.","shortLead":"A BIF a múlt héten is eladta pár részvényét, a két tranzakción összesen több mint kétmilliárd forintot kerestek.","id":"20181211_Egyetlen_nap_alatt_285_millio_forinttal_gazdagodott_Schmidt_Mariaek_csaladi_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2594f7-0956-47bb-8324-c39e7b3df995","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Egyetlen_nap_alatt_285_millio_forinttal_gazdagodott_Schmidt_Mariaek_csaladi_cege","timestamp":"2018. december. 11. 11:12","title":"Egyetlen nap alatt 285 millió forinttal gazdagodott Schmidt Máriáék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]