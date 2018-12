Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegörvény érkezik észak felől, ez határozza meg a következő napok időjárását az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"Hidegörvény érkezik észak felől, ez határozza meg a következő napok időjárását az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20181210_jon_a_hideg_havat_is_hoz_magaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=246790a3-12aa-45c6-8a56-2c2de216c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25de694-7e32-46d1-a64e-45eb4deefb55","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_jon_a_hideg_havat_is_hoz_magaval","timestamp":"2018. december. 10. 19:27","title":"Jön a hideg, havat is hoz magával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb","c_author":"","category":"itthon","description":"Vadászbalesetet szenvedett Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.","shortLead":"Vadászbalesetet szenvedett Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke.","id":"20181211_Fideszes_politikus_lottek_arcon_egy_vadaszaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b601c80-9ab7-4b19-b36d-720cf830f864","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Fideszes_politikus_lottek_arcon_egy_vadaszaton","timestamp":"2018. december. 11. 13:32","title":"Fideszes politikust lőttek arcon egy vadászaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia vadászati és vadgazdálkodási szövetség (ONCFS) közzétette friss jelentését a farkasállományról. Az alapos felmérések szerint már 72 falka járja a francia vidékeket, főleg az Alpok és Provence tájait, de az ország középső részeiben is egyre többen vannak. ","shortLead":"A francia vadászati és vadgazdálkodási szövetség (ONCFS) közzétette friss jelentését a farkasállományról. Az alapos...","id":"20181211_Jol_vizsgazott_a_farkastorveny_Macroneknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d46dfed-f145-4412-86ff-7464794c7e20","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Jol_vizsgazott_a_farkastorveny_Macroneknal","timestamp":"2018. december. 11. 10:28","title":"Jól vizsgázott a farkastörvény Macronéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengeri teknősök minden fajában találtak mikroműanyagot a kutatók, akik két óceán és egy tenger mind a hét faját, több mint száz egyedet vizsgáltak meg.","shortLead":"A tengeri teknősök minden fajában találtak mikroműanyagot a kutatók, akik két óceán és egy tenger mind a hét faját...","id":"20181210_tengeri_teknosok_mikromuanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354e87c7-a39c-49b7-9c8b-484fe6789ece","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tengeri_teknosok_mikromuanyag","timestamp":"2018. december. 10. 10:03","title":"Megvizsgálták két óceán 102 teknősét, az eredmény lesújtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c81d38-d356-4ebf-9cb0-b86ce7a2befb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181211_Gollamkent_medital_Theresa_May_a_Brexitrol_egy_parodiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c81d38-d356-4ebf-9cb0-b86ce7a2befb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462cc3d2-9c28-45e1-aca6-c68129d023d5","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Gollamkent_medital_Theresa_May_a_Brexitrol_egy_parodiaban","timestamp":"2018. december. 11. 10:01","title":"Gollamként meditál Theresa May a Brexitről egy paródiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A roma és a magyar nép kultúrája kölcsönösen hatott egymásra, illetve a két népben közös a hit, a hagyományok tisztelete és a család szeretete - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a Roma Koordinációs Tanács hétfői budapesti ülésén.","shortLead":"A roma és a magyar nép kultúrája kölcsönösen hatott egymásra, illetve a két népben közös a hit, a hagyományok...","id":"20181210_Kasler_Az_egyenloseg_alapja_nem_a_liberalizmusban_hanem_a_Bibliaban_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ec8d93-2279-4660-87fa-bdfd7df5ea33","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Kasler_Az_egyenloseg_alapja_nem_a_liberalizmusban_hanem_a_Bibliaban_van","timestamp":"2018. december. 10. 17:46","title":"Kásler: Az egyenlőség alapja nem a liberalizmusban, hanem a Bibliában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be2 nevű cég elleni eljárást bővítették egy másik társkeresőre is. ","shortLead":"A be2 nevű cég elleni eljárást bővítették egy másik társkeresőre is. ","id":"20181211_Ujabb_tarskereso_ellen_indult_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039ffec5-7eba-4e84-901c-aa760d5d4818","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Ujabb_tarskereso_ellen_indult_eljaras","timestamp":"2018. december. 11. 11:44","title":"Újabb társkereső ellen indult eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9cd28e-a5d4-4154-a401-8ff19064a746","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az 1920-as évek munkásembere élhetett át valami olyasmit, amit jómagam éreztem Salla Tykka Lasszó és Hatalom című két rövidfilmje láttán. Holott nem először találkoztam ezekkel a munkákkal. Annak a megéléséről van szó, hogy az igazság és az az identitás, amelyhez ez az igazság tartozik, meg van mutatva, ki van mondva.","shortLead":"Az 1920-as évek munkásembere élhetett át valami olyasmit, amit jómagam éreztem Salla Tykka Lasszó és Hatalom című két...","id":"20181210_Ertem_tudom_erzem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c9cd28e-a5d4-4154-a401-8ff19064a746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df93c6e-84c0-4c26-9b7c-74e6a2cb2f62","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_Ertem_tudom_erzem","timestamp":"2018. december. 10. 17:34","title":"Értem, tudom, érzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]