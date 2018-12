Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8185012a-aeb1-4289-baa4-fcda562547dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth téren kezdődött spontán tüntetés résztvevői a Fidesz Lendvay utcai székházához vonultak. ","shortLead":"A Kossuth téren kezdődött spontán tüntetés résztvevői a Fidesz Lendvay utcai székházához vonultak. ","id":"20181212_tuntetok_jutottak_fel_a_fidesz_szekhaz_erkelyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8185012a-aeb1-4289-baa4-fcda562547dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34963eb2-048e-4550-b894-62122069fad7","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_tuntetok_jutottak_fel_a_fidesz_szekhaz_erkelyere","timestamp":"2018. december. 12. 18:34","title":"Tüntetők jutottak fel a Fidesz-székház erkélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","shortLead":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","id":"20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a4f83f-0dd2-4b3c-867c-25ae470d9005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","timestamp":"2018. december. 12. 14:16","title":"Emelik az ápolási díjat, jön a gyermekek otthongondozási díja és az örökbefogadói díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad meglepődnie. Vázoljuk a Bugatti szervizdíjait.","shortLead":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad...","id":"20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2e60a6-f43d-472d-926f-c28427e6052c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","timestamp":"2018. december. 13. 13:21","title":"Horror szervizköltségek, az 5 millió forintos olajcsere csak a belépőszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3032c651-df31-4656-bfaa-3014376c2e8d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Van olyan kormányintézkedés, amit jónak tart, de ettől még a magyar kormány illiberális mintaállam, amelynek egyes döntései ellen már csak azért is ki kell állnunk, hogy tudjunk mit mondani a gyerekeinknek -– mondja a hvg.hu-nak Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, akit nemrég a Politico politikai magazin az év meghatározó személyiségei közé választott. ","shortLead":"Van olyan kormányintézkedés, amit jónak tart, de ettől még a magyar kormány illiberális mintaállam, amelynek egyes...","id":"20181212_Pardavi_Marta_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3032c651-df31-4656-bfaa-3014376c2e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b36d03-9a7d-4806-ba08-84ed2f387273","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Pardavi_Marta_interju","timestamp":"2018. december. 12. 06:30","title":"\"Azért csináljuk, mert a gyerekünk majd megkérdi, kiálltunk-e magunkért és másokért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","shortLead":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","id":"20181212_passat_volkswagen_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3413b21-d6ad-458d-86f6-9f656c2aa121","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_passat_volkswagen_2020","timestamp":"2018. december. 12. 16:25","title":"Az amerikaiaknak már megmutatták a frissített Volkswagen Passatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt, a rendőrök könnygázzal oszlatták a tömeget. A 2006-2007-es rendőrattack – illetve a kormányváltás – óta mindig nagyon odafigyeltek arra, hogy türelmesek legyenek a tüntetőkkel. Ez most nem jött össze, többször nem voltak urai a helyzetnek. Összefoglalónk a több mint félnapos tüntetésről. ","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt, a rendőrök könnygázzal...","id":"20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff04b5f-9908-40ef-b4b1-45fa443440d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","timestamp":"2018. december. 13. 01:41","title":"Könnygázzal oszlatott a rendőrség, gyújtogatással és üldözéssel ért véget a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bb0798-fe23-4ed4-a09b-2a0f73e12c07","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Nagyszabású dokumentumfilm készül az egyik legismertebb magyar Afrika-utazó és vadászíró, gróf Széchenyi Zsigmond életéről, ezzel állítva emléket születésének 120. évfordulójára. Az alkotást várhatóan 2019 nyarán mutatják be. \r

","shortLead":"Nagyszabású dokumentumfilm készül az egyik legismertebb magyar Afrika-utazó és vadászíró, gróf Széchenyi Zsigmond...","id":"takarekcsoport_20181211_Afrika_Film_keszul_Szechenyirol_takarek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92bb0798-fe23-4ed4-a09b-2a0f73e12c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3afe0df-da27-4ddf-95e0-57d9854e9b8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20181211_Afrika_Film_keszul_Szechenyirol_takarek","timestamp":"2018. december. 11. 19:41","title":"Na, milyen volt Afrika? Film készül Széchenyiről, a híres magyar vadászról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"2215749e-1df8-4b4c-a18b-550190556e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem voltak komplikációk – de ez csak a szerencsén múlt.","shortLead":"Nem voltak komplikációk – de ez csak a szerencsén múlt.","id":"20181212_Egyedul_szult_a_bortoncellajaban_mert_nem_talaltak_a_kulcsokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2215749e-1df8-4b4c-a18b-550190556e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ffeb4-c681-43be-aa87-4809c5b9fcde","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Egyedul_szult_a_bortoncellajaban_mert_nem_talaltak_a_kulcsokat","timestamp":"2018. december. 12. 14:40","title":"Egyedül szült a börtöncellájában, mert nem találták a kulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]