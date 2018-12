Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek, több/nagyobb helyet is kínálnak a fájloknak.","shortLead":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek...","id":"20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07090cd0-278e-46fe-8a59-b9af1ee95abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","timestamp":"2018. december. 14. 11:33","title":"Magyarországra is megérkezett a Google új és (nagyon) olcsó tárhelyszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Egy kis segítség karácsonyra” – közölte a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal.","shortLead":"„Egy kis segítség karácsonyra” – közölte a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal.","id":"20181213_MarkiZay_es_Lazar_varosaban_jar_az_Erzsebetutalvany_karacsonykor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a775291-9439-4cc9-b24a-e80ca5a0c8d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_MarkiZay_es_Lazar_varosaban_jar_az_Erzsebetutalvany_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 13. 12:11","title":"Márki-Zay és Lázár városában jár az Erzsébet-utalvány karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","shortLead":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","id":"20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa491642-e696-434b-9100-02d635cbc5f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","timestamp":"2018. december. 14. 05:15","title":"Pintér: Sorozatos támadás érte a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Rendbontás nélkül ez a rend marad nekünk.","shortLead":"Rendbontás nélkül ez a rend marad nekünk.","id":"20181213_Rabok_leszunk_vagy_szabadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=238dfa51-ec9c-4916-abd0-48d71b49f0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aada5a57-b88c-4da0-bfaf-35c63262b017","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Rabok_leszunk_vagy_szabadok","timestamp":"2018. december. 13. 09:59","title":"Gomperz: Rabok leszünk vagy szabadok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutatás szerint ha egy órával később kezdődik a tanítás, a középiskolás diákok mintegy fél órával többet alszanak. A plusz idő pedig az iskolai teljesítményre is pozitív hatással van. ","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint ha egy órával később kezdődik a tanítás, a középiskolás diákok mintegy fél órával többet...","id":"20181213_iskola_tanitas_alvas_kozepiskola_tanitasi_ido_alvasido_iskolakezdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4605a7c3-3178-48cc-9960-cb5fb03ff1af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_iskola_tanitas_alvas_kozepiskola_tanitasi_ido_alvasido_iskolakezdes","timestamp":"2018. december. 13. 20:03","title":"Jobban teljesítenek a diákok, ha egy órával később kezdődik az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg a kormánypárti többséget a túlóratörvény elfogadásában. Mindez a hazai mémoldalakat is mozgósította.","shortLead":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg...","id":"20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8c710a-b7dc-48f2-b796-84438f188ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","timestamp":"2018. december. 13. 09:33","title":"\"Rabszolgatörvény\": a mémgyárakat is beindította a parlamenti szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pára- és ködfoltok feloszlása után gyengén és erősebben felhős területek és időszakok egyaránt lesznek.","shortLead":"A pára- és ködfoltok feloszlása után gyengén és erősebben felhős területek és időszakok egyaránt lesznek.","id":"20181213_mara_legfeljebb_hoszallingozas_jut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6396842-15c6-4e8b-abdf-32d34972d3b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_mara_legfeljebb_hoszallingozas_jut","timestamp":"2018. december. 13. 05:27","title":"Mára legfeljebb hószállingózás jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","shortLead":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","id":"20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfbba41-0dc1-4020-9f74-646b0ae1b950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","timestamp":"2018. december. 13. 18:50","title":"Másodfokon hat év börtönt kapott a legsúlyosabb kamupárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]