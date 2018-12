Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","shortLead":"Az erdészek most megpróbálják elfogni az állatot. ","id":"20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c21d095-54b8-4e49-acd7-975887eae9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd82dd-1b5e-460b-8c20-a52ea8997453","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Leopard_meditalo_szerzetes_India_rezervatum","timestamp":"2018. december. 13. 10:30","title":"Leopárd ölte meg az erdőben meditáló szerzetest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305519ab-e930-41ad-a9e0-31888c32f26a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"93 éves korában meghalt Evelyn Berezin, akit a szövegszerkesztő feltalálójaként tartanak számon.","shortLead":"93 éves korában meghalt Evelyn Berezin, akit a szövegszerkesztő feltalálójaként tartanak számon.","id":"20181213_Meghalt_a_szovegszerkeszto_feltalaloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305519ab-e930-41ad-a9e0-31888c32f26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb49b48-abe6-44e6-8c53-1249b52e6bcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_Meghalt_a_szovegszerkeszto_feltalaloja","timestamp":"2018. december. 13. 14:56","title":"Meghalt a szövegszerkesztő feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","shortLead":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","id":"20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa2865f-0b58-4ea6-b0cd-1a3da67d80af","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","timestamp":"2018. december. 14. 08:21","title":"Itt a 450 kW-os villanyautótöltés, ami olyan gyors, hogy hűteni kell a kábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pára- és ködfoltok feloszlása után gyengén és erősebben felhős területek és időszakok egyaránt lesznek.","shortLead":"A pára- és ködfoltok feloszlása után gyengén és erősebben felhős területek és időszakok egyaránt lesznek.","id":"20181213_mara_legfeljebb_hoszallingozas_jut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba845773-1662-4a1e-bb7e-5462a18a089a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6396842-15c6-4e8b-abdf-32d34972d3b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_mara_legfeljebb_hoszallingozas_jut","timestamp":"2018. december. 13. 05:27","title":"Mára legfeljebb hószállingózás jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát külföldi születésű munkavállalók, azaz migránsok, akik kihasználva az EU-s szabályokat, Magyarországra jönnek dolgozni.","shortLead":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát...","id":"20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78115f2f-ce71-4015-9ed1-056aae5f126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 14. 12:21","title":"Meredeken emelkedik a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP képviselői vonultak ki a pécsi közgyűlés csütörtöki üléséről.","shortLead":"Az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP képviselői vonultak ki a pécsi közgyűlés csütörtöki üléséről.","id":"20181213_A_Kossuth_teri_tuntetes_miatt_kivonult_a_pecsi_ellenzek_a_kozgyulesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ccd26-621b-4c96-965c-c46eb3f4e88d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teri_tuntetes_miatt_kivonult_a_pecsi_ellenzek_a_kozgyulesrol","timestamp":"2018. december. 13. 09:38","title":"A Kossuth téri tüntetés miatt kivonult a pécsi ellenzék a közgyűlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hivatalos forrásból származó jelentések szerint az elmúlt másfél évben a kínai hackerek több olyan információt is elloptak az amerikai haditengerészettől, ami érzékenyen érintheti a hadsereget.","shortLead":"A hivatalos forrásból származó jelentések szerint az elmúlt másfél évben a kínai hackerek több olyan információt is...","id":"20181214_kina_hacker_amerikai_haditengereszet_amerikai_hadsereg_hackertamadas_kibertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88dbfa94-44cf-4eec-827d-539ec6dcfd5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_kina_hacker_amerikai_haditengereszet_amerikai_hadsereg_hackertamadas_kibertamadas","timestamp":"2018. december. 14. 20:08","title":"Kínai hackerek szálltak rá az amerikai haditengerészetre, rakétaterveket is loptak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SplashData az idei évben több mint 5 millió, a netre kiszivárgott jelszót nézett át, hogy kiderüljön, milyen jelszavakat adunk meg a különböző felületeken. Az eredmény még mindig elszomorító.","shortLead":"A SplashData az idei évben több mint 5 millió, a netre kiszivárgott jelszót nézett át, hogy kiderüljön, milyen...","id":"20181214_splashdata_felmeres_2018_legrosszabb_jelszavai_gyenge_jelszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8a98ab-e0c8-418e-83d0-e64369d70558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461c1ce2-5f81-493f-baa5-f27880b61829","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_splashdata_felmeres_2018_legrosszabb_jelszavai_gyenge_jelszo","timestamp":"2018. december. 14. 11:03","title":"Ugye az öné nincs köztük? Ezek voltak 2018 legrosszabb jelszavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]