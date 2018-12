Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e283a11-d02d-4e59-a63d-fc0daae7d0f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181214_Adventi_irodalmi_naptar__december_14","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e283a11-d02d-4e59-a63d-fc0daae7d0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c0472d-650c-4aa7-9c05-88ab0eca4ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Adventi_irodalmi_naptar__december_14","timestamp":"2018. december. 14. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár - december 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sanghaji rendezvényen mutatta be a Vivo legújabb telefonját, amelynek nem csak az előlapján van kijelző.","shortLead":"Egy sanghaji rendezvényen mutatta be a Vivo legújabb telefonját, amelynek nem csak az előlapján van kijelző.","id":"20181213_vivo_nex_dual_display_edition_ketkijelzos_androidos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc547498-3ef1-4778-a667-ce9b3e470f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_vivo_nex_dual_display_edition_ketkijelzos_androidos_telefon","timestamp":"2018. december. 13. 11:03","title":"Vitathatatlanul ez az év egyik legizgalmasabb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nőt is elfogtak, aki összehozta a párt a tevehajcsárral.","shortLead":"Egy nőt is elfogtak, aki összehozta a párt a tevehajcsárral.","id":"20181213_Letartoztattak_egy_tevehejcsart_aki_segitett_a_szexjelenetet_forgato_dan_fotosnak_feljutni_a_piramisra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de65ddc4-0f77-4cfe-9c9d-81d26edb03e4","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Letartoztattak_egy_tevehejcsart_aki_segitett_a_szexjelenetet_forgato_dan_fotosnak_feljutni_a_piramisra","timestamp":"2018. december. 13. 20:33","title":"Letartóztattak egy tevehejcsárt, aki segített a szexjelenetet forgató dán fotósnak feljutni a piramisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac5a4c4-4993-4326-8fff-e233d5ee0784","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az inkák előtt virágzott az Andok egyik legnagyobb kultúrája. A bolíviai kormány most különleges múzeumot épít a részben víz alá került város leleteire.","shortLead":"Az inkák előtt virágzott az Andok egyik legnagyobb kultúrája. A bolíviai kormány most különleges múzeumot épít...","id":"20181214_Viz_alatti_muzeumot_epitenek_a_ketezer_eves_kincseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ac5a4c4-4993-4326-8fff-e233d5ee0784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee54f20c-a860-43a7-97de-7d5fd408c4c9","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Viz_alatti_muzeumot_epitenek_a_ketezer_eves_kincseknek","timestamp":"2018. december. 14. 06:54","title":"Víz alatti múzeumot építenek a kétezer éves civilizáció kincseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0084566-432d-43d8-9b7c-48eb3c19c29c","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","timestamp":"2018. december. 13. 19:12","title":"Blokkolták a tüntetők a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","shortLead":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","id":"20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aea903-8085-4c0d-a425-1ef85cfa29cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","timestamp":"2018. december. 13. 10:24","title":"Öt tüntetőt tartóztattak le tegnap éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők a kisgyerekük mellett. Most megérkeztek az első szállítmányok. ","shortLead":"Tábori ágyakat vesz egy sárbogárdi férfi a kórházaknak, hogy ne a földön, vagy hokedliken görnyedve aludjanak a szülők...","id":"20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d6d4ae-9173-4050-a8fd-dd6f53eb9abf","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Korhaz_agy_foldon_fekves_Orosvari_Zsolt_kezdemenyezes","timestamp":"2018. december. 14. 15:14","title":"Tiszteletet a kórházban éjszakázó anyáknak - meg persze ágyakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt, a rendőrök könnygázzal oszlatták a tömeget. A 2006-2007-es rendőrattack – illetve a kormányváltás – óta mindig nagyon odafigyeltek arra, hogy türelmesek legyenek a tüntetőkkel. Ez most nem jött össze, többször nem voltak urai a helyzetnek. Összefoglalónk a több mint félnapos tüntetésről. ","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt, a rendőrök könnygázzal...","id":"20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff04b5f-9908-40ef-b4b1-45fa443440d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","timestamp":"2018. december. 13. 01:41","title":"Könnygázzal oszlatott a rendőrség, gyújtogatással és üldözéssel ért véget a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]