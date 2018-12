Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első \"csillagközi bevándorlóját\" vizsgálták. ","shortLead":"Mesterséges rádiójelek után is kutattak a tudósok, amikor az Oumuamuát, a Naprendszer egy éve felbukkant első...","id":"20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c05aff9-2f49-4237-b36d-2c79165b9a85","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_oumuamua_mesterseges_radiojelek_2015_bz509","timestamp":"2018. december. 06. 13:03","title":"Lehet, hogy mégis ufó? Mesterséges rádiójelek után kutattak a különös üstökösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek kinyilvánításakor. ","shortLead":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek...","id":"20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4a5266-16e1-4e3a-a155-e9ea03061def","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","timestamp":"2018. december. 06. 12:22","title":"Francia krízis: a baloldal kormányt buktatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46ae442-113f-4402-bd48-8c38b1b38be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fémlapra írta fel a betűket és számokat, de nem csak ez volt a baj.","shortLead":"Egy fémlapra írta fel a betűket és számokat, de nem csak ez volt a baj.","id":"20181207_Egy_kisiskolas_is_jobb_hamis_rendszamot_gyartott_volna_mint_ez_a_kiskorei_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46ae442-113f-4402-bd48-8c38b1b38be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a53b03-2663-4ea1-b9d1-781dab5f2e25","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_Egy_kisiskolas_is_jobb_hamis_rendszamot_gyartott_volna_mint_ez_a_kiskorei_ferfi","timestamp":"2018. december. 07. 12:47","title":"Egy kisiskolás is jobb hamis rendszámot gyártott volna, mint ez a kiskörei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És a fizetés még nem minden.","shortLead":"És a fizetés még nem minden.","id":"20181207_Kiderult_mennyit_keres_egy_reszmunkaidos_boltos_az_Aldinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db733eb-e0fc-4b2c-9917-43ccb02f035b","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Kiderult_mennyit_keres_egy_reszmunkaidos_boltos_az_Aldinal","timestamp":"2018. december. 07. 14:54","title":"Kiderült, mennyit keres egy részmunkaidős boltos az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Michelle Obamából igazi rocksztárt csináltak a nosztalgiázó amerikaiak, akik leginkább azt szerették volna, ha a volt first lady elnökként tér vissza. Most azonban úgy tűnik, hogy elsősorban önmagaként tér vissza, mégpedig egy memoárral, amely mától magyarul is olvasható. ","shortLead":"Michelle Obamából igazi rocksztárt csináltak a nosztalgiázó amerikaiak, akik leginkább azt szerették volna, ha a volt...","id":"20181206_Michelle_Obama_Igy_lettem_Ha_valamiben_az_elso_vagy_nem_hibazhatsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6018df-4f8a-4870-988d-c6551d37f9cb","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Michelle_Obama_Igy_lettem_Ha_valamiben_az_elso_vagy_nem_hibazhatsz","timestamp":"2018. december. 06. 17:00","title":"Michelle Obama megtanulta a leckét: ha valamiben az első vagy, nem hibázhatsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt húsz százalékkal emelkedett a kint tanulók száma.","shortLead":"Egy év alatt húsz százalékkal emelkedett a kint tanulók száma.","id":"20181206_Egyre_tobb_magyar_fiatal_valaszt_osztrak_egyetemet_ki_is_koltoznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fb78b8-5a09-406b-a7a2-7fbc4ef39b79","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Egyre_tobb_magyar_fiatal_valaszt_osztrak_egyetemet_ki_is_koltoznek","timestamp":"2018. december. 06. 10:38","title":"Egyre több magyar fiatal választ osztrák egyetemet, ki is költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös videóban magyarázza el, miért rossz a modern televíziók képe.","shortLead":"Tom Cruise, és a többek között az új Top Gun-filmet is jegyző rendező, Christopher McQuarrie egy közös videóban...","id":"20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af0b49b4-cde2-4ea4-a134-dc8c496d0ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e8c76a-a96d-4019-be1f-24a15cbf6863","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_tom_cruise_hdtv_4k_televizio_motion_smoothing_mozgassimitas","timestamp":"2018. december. 07. 09:03","title":"Kevesen tudják, de van egy beállítás a tévékben, amit ha kikapcsol, jobb lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bd90c-ef5f-4666-9b7e-33644bd65095","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar társalapítója 63 évesen szívinfarktus miatt hunyt el.","shortLead":"A zenekar társalapítója 63 évesen szívinfarktus miatt hunyt el.","id":"20181207_Meghalt_Pete_Shelley_a_Buzzcocks_punk_rock_banda_frontembere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bd90c-ef5f-4666-9b7e-33644bd65095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a43507-e5b9-495b-8bc2-e172bec8ffd3","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Meghalt_Pete_Shelley_a_Buzzcocks_punk_rock_banda_frontembere","timestamp":"2018. december. 07. 11:35","title":"Meghalt Pete Shelley, a Buzzcocks punk-rock banda frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]