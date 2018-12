Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Trehány volt a Millenáris gazdálkodása 2012-15 között, mit tesz isten, ekkor épp Orbán Viktor egykori iskolatársa állt az intézmény élén.","shortLead":"Trehány volt a Millenáris gazdálkodása 2012-15 között, mit tesz isten, ekkor épp Orbán Viktor egykori iskolatársa állt...","id":"20181214_Megmosta_Orban_Viktor_egykori_iskolatarsanak_a_fejet_az_ASZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebac722a-58a8-4815-9782-38bc8df4abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51709e15-60e5-43dd-aba5-5168defb85df","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Megmosta_Orban_Viktor_egykori_iskolatarsanak_a_fejet_az_ASZ","timestamp":"2018. december. 14. 16:04","title":"Megmosta Orbán Viktor egykori iskolatársának a fejét az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: A második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","shortLead":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","id":"20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa491642-e696-434b-9100-02d635cbc5f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","timestamp":"2018. december. 14. 05:15","title":"Pintér: Sorozatos támadás érte a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsonyi rendezvények miatt.","shortLead":"A karácsonyi rendezvények miatt.","id":"20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb57c3e-4044-467c-bf75-3a8500d9caac","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Fokozott_rendori_ellenorzest_rendeltek_el_Budapesten","timestamp":"2018. december. 13. 19:20","title":"Fokozott ellenőrzést rendeltek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","shortLead":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","id":"20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cce440-880c-4203-bb43-6f6fd3db0585","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","timestamp":"2018. december. 13. 19:59","title":"Texasi miniló segít a Bethesda Gyermekkórházban fekvő beteg gyerekeknek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt az esemény főszervezője közölte.","shortLead":"A hírt az esemény főszervezője közölte.","id":"20181214_A_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_is_csatlakozik_a_vasarnapi_tunteteshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e29437fe-f9ea-4570-9f39-41893494edea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d2b30-a581-4c70-b125-163b54e3928c","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_Magyar_Szakszervezeti_Szovetseg_is_csatlakozik_a_vasarnapi_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 14. 14:15","title":"A Magyar Szakszervezeti Szövetség is csatlakozik a vasárnapi tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f486b3-1ae8-4b99-8eba-4dd59f3b7ac3","c_author":"","category":"itthon","description":"Öt év alatt tíz százalékkal csökkent a középfokú oktatásban részt vevő roma gyerekek száma – ez derült ki a Társadalmi riport 2018 című, nemrég megjelent tanulmánykötetből, amelyből a legújabb HVG-ben olvasható az egyik legfontosabb fejezet.","shortLead":"Öt év alatt tíz százalékkal csökkent a középfokú oktatásban részt vevő roma gyerekek száma – ez derült ki a Társadalmi...","id":"20181213_Romak_integracioja_javulo_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f486b3-1ae8-4b99-8eba-4dd59f3b7ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b431fcaf-188a-4726-9bb6-b78b5c22c2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Romak_integracioja_javulo_helyzet","timestamp":"2018. december. 13. 18:45","title":"Romák integrációja: javuló helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3912ab54-b6c7-4c44-b342-61a72e907635","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külügyi Bizottság David Cornstein amerikai nagykövetet látta vendégül. Szóba került a CEU, Ukrajna és az orosz fegyverkereskedők ügye is. Valamint a magyar függés az orosz energiaforrásoktól is. A KKM államtitkára szerint hamarosan feloldhatjuk az ukrán NATO-kapcsolatok blokkolását. Cikkünk frissül.","shortLead":"A Külügyi Bizottság David Cornstein amerikai nagykövetet látta vendégül. Szóba került a CEU, Ukrajna és az orosz...","id":"20181213_Nemeth_Zsolt_Az_amerikai_nagykovet_nyugalmat_hozott_ide","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3912ab54-b6c7-4c44-b342-61a72e907635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71611b2d-a0c6-402d-97d3-6c68be13603e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Nemeth_Zsolt_Az_amerikai_nagykovet_nyugalmat_hozott_ide","timestamp":"2018. december. 13. 10:22","title":"\"Ez most nem az az idő\" – Rendesen megmosta Magyarország fejét az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]