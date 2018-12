Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint vannak áldozatok – jelentette a CNN Türk török hírtelevízió csütörtökön.","shortLead":"Nekiütközött egy felüljárónak egy török gyorsvasúti szerelvény Ankarában, két vagon felborult, értesülések szerint...","id":"20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcacc38f-f9df-49ac-880f-2c19c4f212f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c3956-8753-4d1e-b820-95e391776711","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_sulyos_vasuti_baleset_torokorszagban","timestamp":"2018. december. 13. 06:30","title":"Felüljárónak rohant egy vonat Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","shortLead":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","id":"20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa2865f-0b58-4ea6-b0cd-1a3da67d80af","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","timestamp":"2018. december. 14. 08:21","title":"Itt a 450 kW-os villanyautó töltés, ami olyan gyors, hogy hűteni kell a kábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer tervezett létrehozása ügyében.","shortLead":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer...","id":"20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46977e9c-f791-441a-afae-77f4603a5570","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","timestamp":"2018. december. 14. 10:45","title":"Ádernek üzentek Strasbourgból: Ne írja alá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. 