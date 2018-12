A Párbeszéd politikusa ma is kimegy tüntetni, szerinte az elmúlt nyolc év legerősebb tüntetéssorozata zajlik most. A párt vidéken is mozgósít. Lehet, a tiltakozások kihatnak a pártpolitikai színtérre is. Az ÁSZ-t a Fidesz fegyverként használja, kommentálja a Momentum és a Párbeszéd elleni eljárást.