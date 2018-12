Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","shortLead":"A házelnök szerint az ellenzék szerdai akciója megmutatta, hogy a jelenlegi szabályok nem bírnak visszatartó erővel.","id":"20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6940622f-c0f5-42b0-b16a-d39f28319468","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kover_szigoritana_a_fegyelmi_szabalyokat_az_Orszaggyulesben","timestamp":"2018. december. 13. 21:42","title":"Kövér szigorítaná a fegyelmi szabályokat az Országgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A politikusok még szabadon mozoghatnak a Parlamentben, az embereket is tájékoztatniuk kell – mondta a hvg.hu-nak Tordai Bence párbeszédes politikus, aki végig élőzte a mai botrányos ülést.","shortLead":"A politikusok még szabadon mozoghatnak a Parlamentben, az embereket is tájékoztatniuk kell – mondta a hvg.hu-nak Tordai...","id":"20181212_tordai_interju_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f72cfcf-d487-4116-a3d8-91b3dc7be3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_tordai_interju_parlament","timestamp":"2018. december. 12. 17:35","title":"Tordai Bence: Már nem elég a politikai harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu szerint a súlyos hiányt kimutató mérleg leadása után szinte a teljes eddigi menedzsmentet elküldték a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től.\r

","shortLead":"A 24.hu szerint a súlyos hiányt kimutató mérleg leadása után szinte a teljes eddigi menedzsmentet elküldték a Nemzeti...","id":"20181213_kukaholding_merleg_vezetoseg_menesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d9e0c1-0974-48ca-88fd-842c5f1ccf98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_kukaholding_merleg_vezetoseg_menesztese","timestamp":"2018. december. 13. 06:17","title":"Kirúghatták a kukaholding vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok szerint az egyik demonstráló lefújt két rendőrt.","shortLead":"A hatóságok szerint az egyik demonstráló lefújt két rendőrt.","id":"20181212_Rendorseg_a_tuntetok_hasznaltak_konnygazt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d62cbe-e589-48eb-95e0-ab346712c623","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Rendorseg_a_tuntetok_hasznaltak_konnygazt","timestamp":"2018. december. 12. 19:28","title":"Rendőrség: Az egyik tüntető használt könnygázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","shortLead":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","id":"20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03298627-19be-4282-86c4-bc303faf23c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Arcfelismerőt vetett be Taylor Swift a zaklatói ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt, a rendőrök könnygázzal oszlatták a tömeget. A 2006-2007-es rendőrattack – illetve a kormányváltás – óta mindig nagyon odafigyeltek arra, hogy türelmesek legyenek a tüntetőkkel. Ez most nem jött össze, többször nem voltak urai a helyzetnek. Összefoglalónk a több mint félnapos tüntetésről. ","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt, a rendőrök könnygázzal...","id":"20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff04b5f-9908-40ef-b4b1-45fa443440d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","timestamp":"2018. december. 13. 01:41","title":"Könnygázzal oszlatott a rendőrség, gyújtogatással és üldözéssel ért véget a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","shortLead":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","id":"20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c837adb-a885-4d97-a8b6-b9c67b54a5b4","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","timestamp":"2018. december. 13. 18:01","title":"Trump: Az ügyvédem csak azért vallotta magát bűnösnek, hogy zavarba hozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","shortLead":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","id":"20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d6e06c-8f67-4ac0-b97d-150df00d096e","keywords":null,"link":"/elet/20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 15:06","title":"HIV-vírust terjesztett, és idősek otthonában is sarlatánkodott egy pozsonyi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]