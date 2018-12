Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy cég alá szervezte agrárérdekeltségeit a Mészáros család. Ha a nemrég megszerzett Mezort csoportot is beszervezik, akkor elérik Csányi Sándor harmincezer hektáros birtokának méretét.","shortLead":"Egy cég alá szervezte agrárérdekeltségeit a Mészáros család. Ha a nemrég megszerzett Mezort csoportot is beszervezik...","id":"20181214_Meszaros_Lorinc_ott_liheg_Csanyi_Sandor_nyakaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31a7aca-fd9f-421e-ae03-d7fd016032c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec27e0e-7e0e-4e8e-9701-e69cf009e4d6","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Meszaros_Lorinc_ott_liheg_Csanyi_Sandor_nyakaban","timestamp":"2018. december. 14. 17:19","title":"Mészáros Lőrinc ott liheg Csányi Sándor nyakában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","shortLead":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","id":"20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5de1a6-d011-4b2b-b414-5e829eb55d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","timestamp":"2018. december. 13. 16:49","title":"Az EP-nek már tetszik, hogy jogállamisághoz kössék az EU-pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","shortLead":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","id":"20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f551369-96d5-44df-986e-b358b00fed91","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","timestamp":"2018. december. 13. 16:37","title":"A Kossuth téren letartóztatott CEU-hallgató szabadon engedését követelik a ma esti tüntetés szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5557e460-0876-4f88-898b-aa3ee4ee1bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatósági eljárást színlelve állították meg a járművet, felvétel is készült róluk.","shortLead":"Hatósági eljárást színlelve állították meg a járművet, felvétel is készült róluk.","id":"20181214_Fegyveres_rablokat_keres_a_rendorseg__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5557e460-0876-4f88-898b-aa3ee4ee1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad06c2c7-01bb-458b-ba48-e376c3c52967","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Fegyveres_rablokat_keres_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. december. 14. 10:54","title":"Kamu egyenruhában, fegyverrel rabolt ki egy sofőrt három férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de7993e-466c-41da-ba7c-4c16d6abb6cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ezt indítványozza a pályázatokat elbíráló független testület pénteken kiadott ajánlásában.","shortLead":"Ezt indítványozza a pályázatokat elbíráló független testület pénteken kiadott ajánlásában.","id":"20181214_veszprem_europa_kulturalis_fovarosa_2023ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de7993e-466c-41da-ba7c-4c16d6abb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c5ff78-8dc2-4f28-a0dd-4ef247fbfd50","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_veszprem_europa_kulturalis_fovarosa_2023ban","timestamp":"2018. december. 14. 19:02","title":"Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","shortLead":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","id":"20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1302ac8e-b1be-4d4d-aab9-29438e0f8bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 13. 18:54","title":"Pintér: Rég nem látott támadás érte a rendőröket szerdán a Kossuth téren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,4%-ról 2,04%-ra csökkenti a büdzsé tervezett hiányát Itália – jelezte Brüsszelben Giuseppe Conte miniszterelnök Jean-Claude Junckernek, aki örömmel fogadta a bejelentést, hiszen december 19-én megindulna a kötelességszegési eljárás az olaszok ellen, mert az Európai Unió bizottsága nem fogadta el a jövő évi költségvetést. ","shortLead":"2,4%-ról 2,04%-ra csökkenti a büdzsé tervezett hiányát Itália – jelezte Brüsszelben Giuseppe Conte miniszterelnök...","id":"20181213_A_szinjatek_nem_maradt_el_de_Roma_kapitulalt_Brusszel_elott_a_koltsegvetesi_vitaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ec839-f470-40b5-86a8-ce6548b90083","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_A_szinjatek_nem_maradt_el_de_Roma_kapitulalt_Brusszel_elott_a_koltsegvetesi_vitaban","timestamp":"2018. december. 13. 15:02","title":"A színjáték nem maradt el, de Róma kapitulált Brüsszel előtt a költségvetési vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d47033-b648-4947-85e4-ab6e4bda7a2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokása szerint elmondta, hogy Brüsszel meg akarta büntetni Magyarországot migráció-ügyben. Csakhogy az összehívott uniós csúcs nem is a migrációról szólt, hanem a Brexitről.","shortLead":"Szokása szerint elmondta, hogy Brüsszel meg akarta büntetni Magyarországot migráció-ügyben. Csakhogy az összehívott...","id":"20181214_Jokorat_csusztatott_Orban_az_Europai_Tanacsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d47033-b648-4947-85e4-ab6e4bda7a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd808e2b-ed82-4ec7-bdec-8be329eb406f","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Jokorat_csusztatott_Orban_az_Europai_Tanacsban","timestamp":"2018. december. 14. 15:30","title":"Jókorát csúsztatott Orbán az Európai Tanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]