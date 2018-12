Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","shortLead":"A belügyminiszter a szerdai Kossuth téri tüntetést értékelte így. ","id":"20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa491642-e696-434b-9100-02d635cbc5f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Pinter_Sorozatos_tamadas_erte_a_rendoroket","timestamp":"2018. december. 14. 05:15","title":"Pintér: Sorozatos támadás érte a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A tempó szédítő, a közpénzek elköltésében is – olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A tempó szédítő...","id":"20181213_Stadionorszagban_a_gyozelem_szamit_a_NER_vallalkozoi_mar_gyoztesnek_erezhetik_magukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b8b011-589a-466d-9255-df91080434eb","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Stadionorszagban_a_gyozelem_szamit_a_NER_vallalkozoi_mar_gyoztesnek_erezhetik_magukat","timestamp":"2018. december. 13. 16:34","title":"Stadionországban a győzelem számít, a NER vállalkozói már győztesnek érezhetik magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd017087-590f-4e7f-88a7-e272dfc2cc0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vietnam déli metropoliszában, Ho Shi Minh Városban mutatták be a sajtónak a vietnami technológia legújabb csúcstermékeit: négy okostelefon-típusról van szó, amelyek hazai gyártásúak. ","shortLead":"Vietnam déli metropoliszában, Ho Shi Minh Városban mutatták be a sajtónak a vietnami technológia legújabb...","id":"20181215_Negyven_eve_meg_ehezett_az_orszag_most_kijott_a_sajat_okostelefonjaval_mindjart_neggyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd017087-590f-4e7f-88a7-e272dfc2cc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b933311d-bb28-4a47-b3dd-1d4f3baec3d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Negyven_eve_meg_ehezett_az_orszag_most_kijott_a_sajat_okostelefonjaval_mindjart_neggyel","timestamp":"2018. december. 15. 09:30","title":"Negyven éve még éhezett az ország, most kijött a saját okostelefonjával, mindjárt néggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de7993e-466c-41da-ba7c-4c16d6abb6cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ezt indítványozza a pályázatokat elbíráló független testület pénteken kiadott ajánlásában.","shortLead":"Ezt indítványozza a pályázatokat elbíráló független testület pénteken kiadott ajánlásában.","id":"20181214_veszprem_europa_kulturalis_fovarosa_2023ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de7993e-466c-41da-ba7c-4c16d6abb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c5ff78-8dc2-4f28-a0dd-4ef247fbfd50","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_veszprem_europa_kulturalis_fovarosa_2023ban","timestamp":"2018. december. 14. 19:02","title":"Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi hangulatot egy mentősofőr és kísérője.","shortLead":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi...","id":"20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bab8d1-74bc-4fef-b24d-4aed4c6e1614","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","timestamp":"2018. december. 14. 10:53","title":"A nap videója: Két magyar mentős nagyon ráérzett a karácsonyi hangulatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén, és beálltak a sor elejére. A diákok nem hagyták ezt.","shortLead":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén...","id":"20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d676b3-5a1d-4bfa-ab25-b7b30db0f4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","timestamp":"2018. december. 13. 18:08","title":"A Margit hídról a Lánchídra mennek át a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58c103f-3c6b-44af-9510-b991a8944d1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken újabb tüntetés lesz Budapesten a Munka törvénykönyvének módosítása ellen, a Jobbik is mozgósításba kezdett.","shortLead":"Pénteken újabb tüntetés lesz Budapesten a Munka törvénykönyvének módosítása ellen, a Jobbik is mozgósításba kezdett.","id":"20181214_rabszolgatorveny_tuntetes_demonstracio_kossuh_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58c103f-3c6b-44af-9510-b991a8944d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1d507c-de2d-4cf4-9550-461df66d7b7e","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_rabszolgatorveny_tuntetes_demonstracio_kossuh_ter","timestamp":"2018. december. 14. 15:10","title":"Jön az újabb tüntetés, megvan a felszólalók listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2023-tól fogják használni őket.","shortLead":"2023-tól fogják használni őket.","id":"20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=444662a3-7a5c-48f3-915a-19cb7cd27f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f672e6bb-c4de-42fb-b676-0c79f8d634ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Tizenhat_helikoptert_vasarolt_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 14. 13:49","title":"Tizenhat helikoptert vásárolt a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]