[{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni technológiák után kutatnak.","shortLead":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni...","id":"20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2385c3-5dd5-4f52-b2e8-e8c1beaa977d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 15. 13:03","title":"Állítólag van egy titkos laboratóriuma a Huaweinek, amit csak úgy hívnak: a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét bizalmat szavazott a lengyel szejm Mateusz Morawiecki kormányának péntek éjjel.","shortLead":"Ismét bizalmat szavazott a lengyel szejm Mateusz Morawiecki kormányának péntek éjjel.","id":"20181214_Nem_sikerult_megbuktatni_a_lengyel_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142dcda0-eb6e-4f2d-ad11-fc3a0ba910af","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Nem_sikerult_megbuktatni_a_lengyel_kormanyt","timestamp":"2018. december. 14. 23:44","title":"Nem sikerült megbuktatni a lengyel kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati...","id":"20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3e3ce-8519-4339-a66e-458a24c1c2f8","keywords":null,"link":"/sport/20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","timestamp":"2018. december. 15. 17:51","title":"Gomez duplával mattolta Dárdaiékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette a Mindenki Magyarországa Mozgalma, hogy elmennek a fővárosi tüntetésre","id":"20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee6621a-6be1-4f87-8870-c268dc76858a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b277391-0534-4584-97eb-0c0acc7dfa60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_MarkiZay_Peterek_uj_mozgalma_is_megy_tuntetni","timestamp":"2018. december. 16. 10:51","title":"Márki-Zay Péterék új mozgalma is megy tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok...","id":"20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e73dab6-208d-49b1-9ec5-3ed7f9312e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","timestamp":"2018. december. 16. 20:23","title":"Nem leszünk rabszolgák! - Szegeden is tüntettek a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva maradt a kérdés. Két megoldás kínálkozik.","shortLead":"A kormány a várakozásokkal ellentétben nem döntött a minimálbér jövő évi emeléséről az idei utolsó ülésén, így nyitva...","id":"20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cc937b-ca9c-4032-bac8-b6aa0487ae38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Vakarozik_a_kormany_a_minimalberemelesel_ami_mar_kozelitene_spanyol_osszeg_felet","timestamp":"2018. december. 15. 10:14","title":"Vakarózik a kormány a minimálbér-emeléssel, ami már közelítené a spanyol összeg felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester arra kéri országosan az önkormányzatokat és a munkáltatókat, kövessék Szeged példáját. Bojkottot...","id":"20181215_Botka_Szeged_nemet_mond_a_rabszolgatorvenyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ab809e-503d-4b02-ab85-df79fd4a378f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Botka_Szeged_nemet_mond_a_rabszolgatorvenyre","timestamp":"2018. december. 15. 10:06","title":"Botka: Szeged nemet mond a rabszolgatörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte az egész országban havazik, és mi lesz még estig!","shortLead":"Szinte az egész országban havazik, és mi lesz még estig!","id":"20181215_Van_ahol_mar_most_11_centis_a_hotakaro__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1365ba22-ca9e-431b-bb3e-e8c220926321","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Van_ahol_mar_most_11_centis_a_hotakaro__fotok","timestamp":"2018. december. 15. 08:46","title":"Van, ahol már most 11 centis a hótakaró – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]