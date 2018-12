Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","shortLead":"A problémát az jelenti, hogy a rendszer megfogja ugyan a műanyagot, de nem tartja meg. ","id":"20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc8c1c-e67e-4683-b7a4-50d6e4114f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_szemetcsapda_csendes_ocean_szeme_hulladek_ocean_cleanup","timestamp":"2018. december. 15. 18:33","title":"Nem jött be a nagyszabású terv: nem jól működik az óceán szemétcsapdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepén közel két héten át tátongott az a biztonsági rés a Facebook rendszerében, melyet kihasználva 6,8 millió felhasználó személyes fotói kerülhettek illetéktelen kezekbe.","shortLead":"Szeptember közepén közel két héten át tátongott az a biztonsági rés a Facebook rendszerében, melyet kihasználva 6,8...","id":"20181214_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3ea68b-cb56-4f08-aa1a-a4d378fc1d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_facebook_hiba_privat_fotok_illetektelen_hozzaferes","timestamp":"2018. december. 14. 17:08","title":"Most derült ki: 6,8 millió Facebook-felhasználó fényképeihez férhettek hozzá idegenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolaigazgató nem szeretné, ha emiatt még többet kellene költeniük a családoknak az ünnepek előtt.","shortLead":"Az iskolaigazgató nem szeretné, ha emiatt még többet kellene költeniük a családoknak az ünnepek előtt.","id":"20181215_Arra_keri_a_szuloket_egy_walesi_iskola_hogy_ne_vegyenek_karacsonyi_ajandekot_a_tanaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b193ea-15a9-4682-a3d5-980cbadb5a07","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Arra_keri_a_szuloket_egy_walesi_iskola_hogy_ne_vegyenek_karacsonyi_ajandekot_a_tanaroknak","timestamp":"2018. december. 15. 10:51","title":"Arra kéri a szülőket egy walesi iskola, hogy ne vegyenek karácsonyi ajándékot a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négyéves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha így haladunk, hamarosan jégmentes lehet a terület.","shortLead":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négyéves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha...","id":"20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1fd2e-f1d7-4b45-92eb-677bfe669a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","timestamp":"2018. december. 15. 09:03","title":"Eltűnt a Jeges-tenger legvastagabb jégtakarójának 95 százaléka – és igen, ez nagyon nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","shortLead":"Egész nap kitartóan havazik a fővárosban, már a szánkózók is megjelentek. ","id":"20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2dde2b7-e518-40ff-8adb-8382d2008d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454507-8656-45e0-845c-4e59a4d882a0","keywords":null,"link":"/elet/20181215_havazas_budapest_szepseg_fotok","timestamp":"2018. december. 15. 18:10","title":"Megszépítette Budapestet az első igazi hó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sorsolás értelmében a magyar csapat Ausztria együttesével találkozik a jövő decemberi, kumamotói világbajnokság selejtezőjében.","shortLead":"A sorsolás értelmében a magyar csapat Ausztria együttesével találkozik a jövő decemberi, kumamotói világbajnokság...","id":"20181215_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_ausztria_sorsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46aae7a3-4039-4f74-a87f-fd4f325847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff532371-f14d-4e8b-85fb-14dbe3f8ebe1","keywords":null,"link":"/sport/20181215_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_ausztria_sorsolas","timestamp":"2018. december. 15. 17:30","title":"Kézilabda-vb: őket kell legyőznie a női válogatottnak a selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét bizalmat szavazott a lengyel szejm Mateusz Morawiecki kormányának péntek éjjel.","shortLead":"Ismét bizalmat szavazott a lengyel szejm Mateusz Morawiecki kormányának péntek éjjel.","id":"20181214_Nem_sikerult_megbuktatni_a_lengyel_kormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142dcda0-eb6e-4f2d-ad11-fc3a0ba910af","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Nem_sikerult_megbuktatni_a_lengyel_kormanyt","timestamp":"2018. december. 14. 23:44","title":"Nem sikerült megbuktatni a lengyel kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Kijátszhatók a kisbefektetők az elvben az ő hasznukra kitalált tőzsdei ingatlancégekben – legalábbis ha a főtulajdonos a kormány gátlásokat nélkülöző kedvezményezettje. ","shortLead":"Kijátszhatók a kisbefektetők az elvben az ő hasznukra kitalált tőzsdei ingatlancégekben – legalábbis ha a főtulajdonos...","id":"201850__bif__adomentes_schmidt_maria__kez_kezet_mos__csapatmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb20915-4cc1-4115-9896-c85d5125fe5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19350974-12da-431c-bb4d-a17489507e5d","keywords":null,"link":"/kkv/201850__bif__adomentes_schmidt_maria__kez_kezet_mos__csapatmunka","timestamp":"2018. december. 16. 10:30","title":"Csapatmunka: Schmidt Máriáék valahogy ismét jól jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]