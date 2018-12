Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél a két Michelin csillagos éttermek embertelen világáról is. \r

","shortLead":"Egyedülálló anyaként készül a gyereknevelésre Baracskay Angéla cukrász séf, aki a HVG-nek adott portré interjúban mesél...","id":"20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6853ce-0f00-4a65-85af-d054ce4379cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f8aa3-91b2-4896-b57f-05e70e7102d6","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_csicsoka_peldaul_abszolut_gesztenye_izu_miert_ne_tehetnem_edessegekbe_","timestamp":"2018. december. 15. 17:00","title":"\"Azért nem leszek együtt senkivel, mert a társadalom elvárja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt megmagyarázza a valóságot. ","shortLead":"A kormánypárt megmagyarázza a valóságot. ","id":"20181215_A_Fidesz_szerint_bunozoi_korok_vesznek_reszt_a_tunteteseken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e130e31-d3e5-47ed-b589-fe2b3aec10c7","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_A_Fidesz_szerint_bunozoi_korok_vesznek_reszt_a_tunteteseken","timestamp":"2018. december. 15. 18:10","title":"A Fidesz szerint bűnözői körök vesznek részt a tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ho-ho-hó!","shortLead":"Ho-ho-hó!","id":"20181215_Michelle_Obama_tanc_Mikulas_gyermekkorhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08294a47-7ff4-4b27-9ad0-ac7a6d2f3f49","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Michelle_Obama_tanc_Mikulas_gyermekkorhaz","timestamp":"2018. december. 15. 12:06","title":"Michelle Obama még a Mikulás előtt is táncra perdült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét bizalmat szavazott a lengyel szejm Mateusz Morawiecki kormányának péntek éjjel.","shortLead":"Ismét bizalmat szavazott a lengyel szejm Mateusz Morawiecki kormányának péntek éjjel.","id":"20181214_Nem_sikerult_megbuktatni_a_lengyel_kormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142dcda0-eb6e-4f2d-ad11-fc3a0ba910af","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Nem_sikerult_megbuktatni_a_lengyel_kormanyt","timestamp":"2018. december. 14. 23:44","title":"Nem sikerült megbuktatni a lengyel kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni technológiák után kutatnak.","shortLead":"A Bloomberg tárta fel, hogy a Huawei kínai főhadiszállása egyben egy titkos labor otthona is, ahol jövőbeni...","id":"20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2385c3-5dd5-4f52-b2e8-e8c1beaa977d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_huawei_titkos_laboratorium_sencsen_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 15. 13:03","title":"Állítólag van egy titkos laboratóriuma a Huaweinek, amit csak úgy hívnak: a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","shortLead":"Félünk az önvezető autóktól pedig itt vannak lassan a repülő autók is. ","id":"20181215_repulo_auto_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1ce448-99da-4c6c-9d3b-add691b65e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b63a9e-8a6a-4f63-9940-14450fddbb54","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_repulo_auto_baleset","timestamp":"2018. december. 15. 12:28","title":"Csúnya zuhanás lett egy repülő autó teszteléséből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5e47eb-bf99-491d-8d62-e0c5e92b58e1","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Évek óta nem tapasztalt feszült napokat él át Budapest, miután a kormányzó többség elfogadta a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabályt. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást. A hvg.hu fotósai az események közvetlen közelében voltak.","shortLead":"Évek óta nem tapasztalt feszült napokat él át Budapest, miután a kormányzó többség elfogadta a túlórák növelését célzó...","id":"20181216_reg_nem_latott_tomeg_es_agresszio_az_utcan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5e47eb-bf99-491d-8d62-e0c5e92b58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b890977a-5880-44b8-92c8-702370faaf5a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181216_reg_nem_latott_tomeg_es_agresszio_az_utcan","timestamp":"2018. december. 16. 12:00","title":"Rég nem látott düh Budapest utcáin - Nagyítás a hvg.hu fotóiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is. Az állami szolgáltató drágán adja az áramot.","shortLead":"Több mint felével hízik a vállalkozások áramszámlája, pedig korábban rezsicsökkentést ígért a kormány a cégeknek is...","id":"20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33307e9-7fd6-431b-b742-503b628ab7c5","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_rezsicsokkentes_nkm_egyetemes_energiaszolgaltato_arampiac_vallalati_tarifa","timestamp":"2018. december. 15. 06:30","title":"Rezsicsökkentés helyett áramütéssel felérő drágulást kaptak a vállalkozók az év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]