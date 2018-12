Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9005674b-c83d-4d6f-b2ee-87f54f5fe733","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lista elejét japán márkák dominálják, tehát elvileg ezen kocsikban a legkisebb az esélye a \"Check Engine\" felvillanásának.","shortLead":"A lista elejét japán márkák dominálják, tehát elvileg ezen kocsikban a legkisebb az esélye a \"Check Engine\"...","id":"20181216_toplista_ezek_az_autok_produkaljak_a_legkevesebb_motorhibat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9005674b-c83d-4d6f-b2ee-87f54f5fe733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab62cf77-4cf2-4536-99d1-732e97e4e127","keywords":null,"link":"/cegauto/20181216_toplista_ezek_az_autok_produkaljak_a_legkevesebb_motorhibat","timestamp":"2018. december. 16. 06:41","title":"Toplista: ezek az autók produkálják a legkevesebb motorhibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, aki a tartós sztrájkot is elképzelhetőnek tartja.\r

","shortLead":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak a Magyar...","id":"20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e833548-0c54-4659-9ccf-6e58d854831e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69678c7-b45e-4855-ae27-205d6c46e2ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Az_allamfonel_tiltakozott_a_szakszervezetek_szovetsege_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 13:47","title":"Az államfőnél tiltakozott a szakszervezetek szövetsége a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","shortLead":"Nem áll meg az élet egy kis hóeséstől, az internet ontja magából a túlóratörvényhez kreált mémeket.","id":"20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0803d5e0-b518-4e7e-8c17-1ebb7d44fab1","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Omlenek_a_memek_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 15. 11:36","title":"Ömlenek a mémek a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af2b527-0d76-44ff-9dd6-5a947020b774","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"A bor megerősíti az élet értelmébe vetett hitet\" – nyilatkozta egyszer Dr. Bussay László, a 2014-ben elhunyt legendás csörnyeföldi orvos-borász. Az emlékére alapított díj méltó elismerése azoknak, akik ebben a szellemiségben munkálkodnak.","shortLead":"\"A bor megerősíti az élet értelmébe vetett hitet\" – nyilatkozta egyszer Dr. Bussay László, a 2014-ben elhunyt legendás...","id":"20181215_Doki_es_a_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af2b527-0d76-44ff-9dd6-5a947020b774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d0a98-2af8-4f0c-821f-171ef9ca0438","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Doki_es_a_dij","timestamp":"2018. december. 15. 16:11","title":"A Doktor díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek nevezte főnökét. S erről még videófelvétel is készült.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek...","id":"20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11699339-3724-49fa-9401-1fe57e345ae7","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","timestamp":"2018. december. 16. 10:19","title":"Trump azt nevezi ki kabinetfőnöknek, aki szörnyű embernek nevezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80981dfa-cb19-45a8-8c78-624d41c671f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hamisítatlan amerikai hangulatú terepjáró olyan kiváló állapotban van, hogy vélhetően még maga Schwarzenegger is megirigyelné.","shortLead":"Ez a hamisítatlan amerikai hangulatú terepjáró olyan kiváló állapotban van, hogy vélhetően még maga Schwarzenegger is...","id":"20181215_kemeny_legeny_30_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_hummer_h1_terepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80981dfa-cb19-45a8-8c78-624d41c671f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af3baf7-3a55-4337-bd6a-42b8ffc18040","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_kemeny_legeny_30_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_hummer_h1_terepjaro","timestamp":"2018. december. 15. 06:41","title":"Kemény legény: 30 millió forint a legdrágább eladó hazai Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","shortLead":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","id":"20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4c5cf3-ad14-446a-8588-b79f2aade51b","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Palik László: Huszonöt évig simogathattam az egómat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte az egész országban havazik, és mi lesz még estig!","shortLead":"Szinte az egész országban havazik, és mi lesz még estig!","id":"20181215_Van_ahol_mar_most_11_centis_a_hotakaro__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1365ba22-ca9e-431b-bb3e-e8c220926321","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Van_ahol_mar_most_11_centis_a_hotakaro__fotok","timestamp":"2018. december. 15. 08:46","title":"Van, ahol már most 11 centis a hótakaró – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]