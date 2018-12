Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"808c9783-cfbb-4efc-b062-8d2a92dd5f04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181215_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Bedo_Ivan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=808c9783-cfbb-4efc-b062-8d2a92dd5f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9839628-67a8-4849-beaf-307d8772b5e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Bedo_Ivan","timestamp":"2018. december. 15. 15:00","title":"Bárkit kérdezel, a kormány válaszol - A HVG adventi kalendáriumában ma: Bedő Iván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","shortLead":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","id":"20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac6f7e8-e772-4614-8b57-2d9fa278c7f7","keywords":null,"link":"/sport/20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","timestamp":"2018. december. 15. 13:54","title":"Két Vidi-játékos az Európa Liga álomcsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b9128c-7601-4d75-826b-1454cd670397","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem hetvenen kórházba kerültek.","shortLead":"Csaknem hetvenen kórházba kerültek.","id":"20181215_Csak_egy_kis_rizst_ettek_az_indiai_templomban_majd_tizenegyen_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b9128c-7601-4d75-826b-1454cd670397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f6bc15-9a76-4390-a903-f363ac44ffb7","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Csak_egy_kis_rizst_ettek_az_indiai_templomban_majd_tizenegyen_meghaltak","timestamp":"2018. december. 15. 08:21","title":"Csak egy kis rizst ettek az indiai templomban, majd tizenegyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban számos történetet olvashattunk olyan fiatalokról, akiket olyan tettek elkövetésével vádoltak, amiket állításuk szerint nem követtek el - ráadásul sok esetben olyan emberekről beszélünk, akik ott sem voltak a cselekmények, a tüntetések helyszínén. Ez egy újabb történet.","shortLead":"Az elmúlt napokban számos történetet olvashattunk olyan fiatalokról, akiket olyan tettek elkövetésével vádoltak, amiket...","id":"20181216_Masfel_oraig_fekudtem_felig_ajultan_kicsekkolva__ujabb_tortenet_a_rendori_tulkapasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3874a51-2c20-4be1-96d7-24c90c1f3b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aad4f5d-4b82-4bb2-bf6f-fd288cc737f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Masfel_oraig_fekudtem_felig_ajultan_kicsekkolva__ujabb_tortenet_a_rendori_tulkapasokrol","timestamp":"2018. december. 16. 15:45","title":"\"Másfél óráig feküdtem félig ájultan, kicsekkolva\" - újabb történet a rendőri túlkapásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző, hogy nagyon tüntetnének. A fiataloknak fontos a demokrácia, de bizonyos körülmények között hajlandók a demokratikus alapjogokból feladni. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző...","id":"20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b3edf2-1d56-42b4-8535-c137a5936377","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","timestamp":"2018. december. 16. 12:30","title":"Most utcán a magyar fiatalok, de ettől még nagy az apátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan várható","shortLead":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan...","id":"20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df44fb60-7cd0-4695-ab9c-6608f2ab3bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","timestamp":"2018. december. 16. 15:40","title":"Helyenként mínusz 10 foknál is hidegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról. A fő front Theresa May jelenlegi és Tony Blair volt miniszterelnök között húzódik.","shortLead":"Egyre indulatosabb viták dúlnak a brit belpolitikában az EU-tagságról szóló esetleges újabb népszavazásról. A fő front...","id":"20181216_Durvul_a_Brexitvita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d928a5-0094-4bde-b547-e64dc50921d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Durvul_a_Brexitvita","timestamp":"2018. december. 16. 15:33","title":"Durvul a Brexit-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra készülve fúrt katonái számára - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli hadsereg már négy olyan alagutat tárt fel a libanoni határ alatt, amelyet a Hezbollah egy későbbi támadásra...","id":"20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec99a58-0949-4542-bd09-f67974395d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac63ec8-9385-4503-b7a5-1d937b155d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Ujabb_Libanonbol_indulo_alagutakat_fedeztek_fel_Izraelben","timestamp":"2018. december. 16. 12:43","title":"Újabb, Libanonból induló alagutakat fedeztek fel Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]