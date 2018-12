Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan hatóanyagon dolgoznak az ELTE biokémiai tanszékének munkatársai, ami gyorsítani tudja az agy regenerációját azoknál a betegnél, akiknek stroke-ja volt. A kutatómunka még nagyon az elején tart, de már most biztató eredményeket sikerült elérniük. ","shortLead":"Egy olyan hatóanyagon dolgoznak az ELTE biokémiai tanszékének munkatársai, ami gyorsítani tudja az agy regenerációját...","id":"20181215_stroke_agyverzes_hatoanyag_malnasi_csizmadia_andras_elte_gyimesi_mate_motorfeherje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616dd336-1834-413c-8841-2e621d472486","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_stroke_agyverzes_hatoanyag_malnasi_csizmadia_andras_elte_gyimesi_mate_motorfeherje","timestamp":"2018. december. 16. 09:03","title":"Magyar kutatók fejlesztettek ki valamit, ami segíthet a stroke-on átesett betegek gyógyulásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ae4049-8bdf-4ea4-988d-21904c4c876b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181217_Kutyapart_Rekord_nezettsege_volt_az_MTVnek_Kivulrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ae4049-8bdf-4ea4-988d-21904c4c876b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aecd1fa-aea9-4beb-a7fe-7b7e4924c5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Kutyapart_Rekord_nezettsege_volt_az_MTVnek_Kivulrol","timestamp":"2018. december. 17. 01:20","title":"Kutyapárt: Rekordnézettsége volt az MTV-nek. Kívülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","shortLead":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","id":"20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3bb61-ffac-421f-b48e-9de1155b0935","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","timestamp":"2018. december. 16. 09:48","title":"Külföldön is tüntetnek: „Lebontjuk Orbánországot és építünk olyat, ahova érdemes lesz hazajönni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még nem egy szupersportkocsi, de a maga idejében ez is ínyencfalat volt. Ezt még az egyik első angliai fizetéséből vehette.","shortLead":"Még nem egy szupersportkocsi, de a maga idejében ez is ínyencfalat volt. Ezt még az egyik első angliai fizetéséből...","id":"20181217_elado_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c20709-c8e1-451c-a816-9d2ffcaa5486","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_elado_auto","timestamp":"2018. december. 17. 08:44","title":"Eladó Ronaldo első sztárgázsis autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek nevezte főnökét. S erről még videófelvétel is készült.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt a Mick Mulvaney-t nevezi ki ügyvezető kabinetfőnöknek, aki 2016-ban szörnyű embernek...","id":"20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11699339-3724-49fa-9401-1fe57e345ae7","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Trump_azt_nevezi_ki_kabinetfonoknek_aki_szornyu_embernek_nevezte_ot","timestamp":"2018. december. 16. 10:19","title":"Trump azt nevezi ki kabinetfőnöknek, aki szörnyű embernek nevezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e06872a-90c5-4fbc-8d64-6c03750fc48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a krónikus fáradtságot az immunrendszer szokatlan aktivitása is okozhatja, amely egyáltalán nem ritka. ","shortLead":"Kutatók szerint a krónikus fáradtságot az immunrendszer szokatlan aktivitása is okozhatja, amely egyáltalán nem ritka. ","id":"20181217_faradtsag_kimerultseg_immunrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e06872a-90c5-4fbc-8d64-6c03750fc48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3904ee-3db8-419e-8e60-506276852a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_faradtsag_kimerultseg_immunrendszer","timestamp":"2018. december. 17. 16:03","title":"Állandóan fáradtnak érzi magát? Nem biztos, hogy a kimerültség vagy a nemalvás az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszáz szakmát rangsoroltak a presztízs alapján egy kutatásban. Minél többet kell tanulni egy álláshoz, annál kedveltebb.","shortLead":"Közel kétszáz szakmát rangsoroltak a presztízs alapján egy kutatásban. Minél többet kell tanulni egy álláshoz, annál...","id":"20181217_Korhazigazgatotol_a_prostitualtig_ezek_a_legnagyobb_es_a_legkisebb_presztizsu_szakmak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e3b329-20af-43a7-8abb-8dd008151f2b","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Korhazigazgatotol_a_prostitualtig_ezek_a_legnagyobb_es_a_legkisebb_presztizsu_szakmak","timestamp":"2018. december. 17. 10:14","title":"Kórházigazgatótól a prostituáltig: ezek a legnagyobb és a legkisebb presztízsű szakmák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96186286-b5db-48d9-a72d-022aa9740a95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magas rangú pap 4400 éves, érintetlen temetkezési helyére bukkantak rá a régészek a Kairóhoz közeli Szakkarában – jelentette be szombaton Khaled Enani egyiptomi régészeti miniszter. ","shortLead":"Egy magas rangú pap 4400 éves, érintetlen temetkezési helyére bukkantak rá a régészek a Kairóhoz közeli Szakkarában –...","id":"20181215_egyiptom_sir_nekropolisz_temetkezes_szakkara_kairo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96186286-b5db-48d9-a72d-022aa9740a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e70b58-371b-41e3-97a6-3ba97ce040f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_egyiptom_sir_nekropolisz_temetkezes_szakkara_kairo","timestamp":"2018. december. 15. 21:03","title":"Az \"év legszebb sírját\" találták meg egy egyiptomi nekropoliszban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]