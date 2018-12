Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfelsőbb bíróság tagjainak nyugdíjaztatását fel kell függeszteni - mondta ki a testület.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság tagjainak nyugdíjaztatását fel kell függeszteni - mondta ki a testület.","id":"20181217_Leallitotta_az_Europai_Birosag_a_lengyel_birosagi_atalakitast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd729c-1658-4054-9cdf-e9644dcb7617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Leallitotta_az_Europai_Birosag_a_lengyel_birosagi_atalakitast","timestamp":"2018. december. 17. 18:50","title":"Leállította az Európai Bíróság a lengyel bírósági átalakítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"November 1. helyett jövő július 1-től kapnak 8 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozók és védőnők, egyúttal az alapellátásban foglalkoztatott védőnőkre is kiterjesztik „az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok” hatályát – olvasható egy hétfő este kiadott kormányhatározatban.\r

","shortLead":"November 1. helyett jövő július 1-től kapnak 8 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozók és védőnők, egyúttal...","id":"20181218_elorehozzak_az_egeszsegugyi_beremelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896a6ac-4dc3-494b-a0de-5ac1d004adb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_elorehozzak_az_egeszsegugyi_beremelest","timestamp":"2018. december. 18. 13:55","title":"Előrehozzák az egészségügyi béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik legnagyobb részét a szaloncukor teszi ki. De hogy lehet mozgatni ezt a hatalmas csokimennyiséget és hogy jönnek a képbe a robotok?","shortLead":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik...","id":"20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2ce59-d755-43e2-8d9e-3dfb187b425f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"A Mikulásnak és a Jézuskának is besegítenek a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d670cb6b-6605-4ba9-a785-9142c7485273","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéknél változást indíthat el a mostani közös fellépés, Török Gábort meglepte, ami történt. ","shortLead":"Az ellenzéknél változást indíthat el a mostani közös fellépés, Török Gábort meglepte, ami történt. ","id":"20181217_Torok_Gabor_A_fal_most_dolt_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d670cb6b-6605-4ba9-a785-9142c7485273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6722fe9-8aab-4977-94b1-4eb404e36867","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Torok_Gabor_A_fal_most_dolt_le","timestamp":"2018. december. 17. 17:40","title":"Török Gábor: A fal most dőlt le a Jobbik és a baloldal között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","shortLead":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","id":"20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92829d98-9f3f-47d6-bf31-231a890f5c63","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","timestamp":"2018. december. 17. 10:13","title":"Message In A Bottle: Nyáron megint jön Sting","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korrupciógyanú miatt mentelmi jogától megfosztott politikus ezzel a szöveggel tette ki Facebookjára Hidvéghi Balázs tüntetés utáni sorosozós uszítását.","shortLead":"A korrupciógyanú miatt mentelmi jogától megfosztott politikus ezzel a szöveggel tette ki Facebookjára Hidvéghi Balázs...","id":"20181217_Simonka_Gyorgy_szerint_kepviselohoz_es_emberhez_is_meltatlan_amit_Hadhazyek_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce552447-dff9-414d-aac1-f884e6402d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Simonka_Gyorgy_szerint_kepviselohoz_es_emberhez_is_meltatlan_amit_Hadhazyek_tettek","timestamp":"2018. december. 17. 14:46","title":"Simonka György szerint képviselőhöz és emberhez is méltatlan, amit Hadházyék tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","shortLead":"Nálunk forgatja a Witcher című Netflix-sorozatot. ","id":"20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a47c8e0-bb2b-4ab4-8dee-e7ec39a2ca0d","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Egy_budapesti_haz_kertjebol_jelentkezett_be_Henry_Cavill","timestamp":"2018. december. 17. 20:40","title":"Egy budapesti ház kertjéből jelentkezett be Henry Cavill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379855a7-366e-487a-af64-14aacf8dbad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Túlnyomóan borult időre számíthatunk, legfeljebb néhol szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. ","shortLead":"Túlnyomóan borult időre számíthatunk, legfeljebb néhol szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. ","id":"20181217_borult_kodos_nap_var_rank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379855a7-366e-487a-af64-14aacf8dbad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3376d5-b7af-409f-a515-ca0da70e3d1e","keywords":null,"link":"/idojaras/20181217_borult_kodos_nap_var_rank","timestamp":"2018. december. 17. 05:51","title":"Borult, ködös nap vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]