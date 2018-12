Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Most, amikor Tordai Bence másodjára is elment az MTVA-hoz és most sikerült átadnia az öt pontból álló követelését, újabb közleményt adott ki az MTVA, ebből szemezgetünk. A tüntetőkről azt írták, hogy:

„A demonstrálók kövekkel, üvegekkel dobálták az utcán a rendőröket, egyiküket csaknem felgyújtották.”

„Az érintettek visszaéltek a bent tartózkodók jogaival szemben is, fotóztak, gyakorlatilag a létesítmény működését akadályozták (hamis tűzriadót idéztek elő), továbbá a tevékenységük miatt az MTVA normál ügymenettől eltérő intézkedéseket és döntéseket volt kénytelen hozni a működés fenntartása érdekében. A működés fenntartása az MTVA minden igyekezete ellenére sem volt ugyanakkor biztosítható, hiszen az MTVA-munkavállalók be- és kiengedése is akadályoztatott volt.”

„Ezen felül az érintett személyek fellépése is olyan volt, amely az MTVA munkavállalóiban félelmet keltett.”

Közleményüket azzal zárják, hogy megítélésük szerint az „MTVA biztosította azokat a jogokat, amelyek az országgyűlési képviselőket megilletik, ők azonban meg akarták szakítani a közmédia adásait, át akarták venni a stúdiók feletti irányítást, ezért az országgyűlési képviselők mandátumából eredő jogokkal való visszaélésre és jogtalan székházfoglalásra, valamint azok következményeiként bekövetkezett jogsértésekre tekintettel az MTVA 30 esetben tett feljelentést ez idáig a nyomozóhatóságoknál, többek között garázdaság, rágalmazás, becsületsértés, hivatali visszaélés, közérdekű üzem működésének megzavarása, személyiségi jogok megsértése és más bűncselekmények, illetve szabálysértések miatt. Az MTVA bejelentést tett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére is a munkavállalók adataival kapcsolatban tapasztalt súlyosan jogsértő felhasználások és visszaélések tekintetében.”