[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új eljárást rendel el a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére, miután az építkezés becsült költsége mintegy 10 százalékkal megemelkedett.","shortLead":"Új eljárást rendel el a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére, miután az építkezés...","id":"20181219_Dragallja_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat_uj_eljaras_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbcb21e-337f-402b-ba28-ce831a900c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Dragallja_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat_uj_eljaras_jon","timestamp":"2018. december. 19. 09:09","title":"Drágállja a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonalat, új eljárás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 külföldi teherautó december eleji ellenőrzésénél 56 jogsértés miatt összesen több mint 21 millió forint bírságot szedtek be, vagy szabtak ki a szakemberek – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. ","shortLead":"Több mint 800 külföldi teherautó december eleji ellenőrzésénél 56 jogsértés miatt összesen több mint 21 millió forint...","id":"20181219_A_magyar_fuvarozok_rakuldtek_az_ellenoroket_a_szabalytalankodo_kulfoldi_teherautosokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ec31f-ab70-4f1e-abf0-4d87845ea5b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_A_magyar_fuvarozok_rakuldtek_az_ellenoroket_a_szabalytalankodo_kulfoldi_teherautosokra","timestamp":"2018. december. 19. 13:29","title":"A magyar fuvarozók ráküldték az ellenőröket a szabálytalankodó külföldi teherautósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óva intett a cseh kiberbiztonsági ügynökség (NCISA) a Huawei és a ZTE kínai távközlési vállalatok termékeinek használatától, mivel az ügynökség szerint azok biztonsági fenyegetést jelenthetnek.","shortLead":"Óva intett a cseh kiberbiztonsági ügynökség (NCISA) a Huawei és a ZTE kínai távközlési vállalatok termékeinek...","id":"20181218_cseh_kiberbiztonsagi_ugynokseg_ncisa_huawei_zte_biztonsagi_fenyegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300aafb9-3aee-4ff8-a91d-74546e020b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_cseh_kiberbiztonsagi_ugynokseg_ncisa_huawei_zte_biztonsagi_fenyegetes","timestamp":"2018. december. 18. 11:33","title":"Aggódnak a csehek, szerintük sem biztonságosak a Huawei és a ZTE mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika téri terjeszkedése miatt kilakoltatott Természettudományi Múzeum. ","shortLead":"Most már nem pletyka, hanem kormányhatározat: vidékre kerülhet az egyik legnépszerűbb fővárosi múzeum, a Nemzeti...","id":"20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6cbf5c-6a84-4050-900e-fdef92f71104","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_koltozes_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2018. december. 18. 13:04","title":"Tényleg vidékre költöztethetik a Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcfc56f-f877-459c-803a-3260837f194f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hacsak nem fellebbeznek, pont az Újpest-Fradi lesz zárt kapus. A Debrecennek is le kell zárnia két szektorát a következő NB I-es meccsen.","shortLead":"Hacsak nem fellebbeznek, pont az Újpest-Fradi lesz zárt kapus. A Debrecennek is le kell zárnia két szektorát...","id":"20181218_Az_MLSZ_zartkapus_merkozesre_es_1_millio_forintos_buntetesre_itelte_az_Ujpestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcfc56f-f877-459c-803a-3260837f194f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d68125-5d62-4201-b340-ad9314456c9e","keywords":null,"link":"/sport/20181218_Az_MLSZ_zartkapus_merkozesre_es_1_millio_forintos_buntetesre_itelte_az_Ujpestet","timestamp":"2018. december. 18. 17:11","title":"Az MLSZ zártkapus mérkőzésre, és 1 millió forintos büntetésre ítélte az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem, nem vagyunk jósok, nyílt titok volt az építészszakmában, hogy kik nyerik majd a pályázatot. A nyertesek valószínűleg behozhatatlan versenyelőnyt szereztek azzal, hogy – egyébként a közbeszerzési törvény előírásaival ellentétesen – a pályázat előkészítésében is részt vettek. ","shortLead":"Nem, nem vagyunk jósok, nyílt titok volt az építészszakmában, hogy kik nyerik majd a pályázatot. A nyertesek...","id":"20181218_Szuperkorhaz_tervpalyazat_gyoztesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939117ae-e054-4f4e-ab03-78eea2108392","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Szuperkorhaz_tervpalyazat_gyoztesei","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Most hirdettek eredményt, de négy hónapja megmondtuk, kik nyerik a centrumkórházak tervpályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok az önkormányzatok, amelyek sarcolnak.","shortLead":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok...","id":"20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef42f9-1f7c-4813-88f1-62501fa76ff8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","timestamp":"2018. december. 18. 11:38","title":"Több önkormányzat jól lehúzza az Airbnb-zőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]