[{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"November 1. helyett jövő július 1-től kapnak 8 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozók és védőnők, egyúttal az alapellátásban foglalkoztatott védőnőkre is kiterjesztik „az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok” hatályát – olvasható egy hétfő este kiadott kormányhatározatban.\r

","shortLead":"November 1. helyett jövő július 1-től kapnak 8 százalékos béremelést az egészségügyi szakdolgozók és védőnők, egyúttal...","id":"20181218_elorehozzak_az_egeszsegugyi_beremelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896a6ac-4dc3-494b-a0de-5ac1d004adb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_elorehozzak_az_egeszsegugyi_beremelest","timestamp":"2018. december. 18. 13:55","title":"Előrehozzák az egészségügyi béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre. Közben kiderült: Szél Bernadettre majdnem annyian voltak kíváncsiak, mint az M1 műsorára.","shortLead":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre...","id":"20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68577f7d-863c-4eb5-9717-b133b1697e3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","timestamp":"2018. december. 17. 18:33","title":"Tüntetések: majdnem annyian nézték Szél Bernadett Facebook-élőjét, mint az M1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is nehéz, 27 470 milliárdról van szó, euróban kicsit megfoghatóbb: 210 milliárd. Óriási összeg. ","shortLead":"A törvényhozók megszavazták a következő öt évre szóló önvédelmi fejlesztési terv költségvetését: jenben kimondani is...","id":"20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e127d90e-1fbd-4613-ae22-577b03730bd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_210_milliard_euro_az_onvedelmi_erok_rugalmas_reagalasi_kepessegenek_fokozasara_Japanban","timestamp":"2018. december. 19. 06:15","title":"210 milliárd euró az „önvédelmi erők rugalmas reagálási képességének fokozására” Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ne csinálj semmit, csak, ha parancsot kapsz rá! – erre a furcsa munkalassító sztrájkra buzdították a francia rohamrendőröket a szakszervezetek, melyek vezetői leültek egyeztetni Castaner belügyminiszterrel és Nunez államtitkárral a túlórákról.","shortLead":"Ne csinálj semmit, csak, ha parancsot kapsz rá! – erre a furcsa munkalassító sztrájkra buzdították a francia...","id":"20181219_Kapnak_szazezer_forintnyi_karacsonyi_jutalmat_a_tuntetokkel_hadakozo_francia_rendorok_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25caf36-edd0-4d56-a460-0076d43944f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kapnak_szazezer_forintnyi_karacsonyi_jutalmat_a_tuntetokkel_hadakozo_francia_rendorok_jovore","timestamp":"2018. december. 19. 12:54","title":"Kapnak százezer forintnyi karácsonyi jutalmat a tüntetőkkel hadakozó francia rendőrök, jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel alacsonyabb a fővárosinál.","shortLead":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel...","id":"20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc1f69a-daf6-4855-a4c1-c4737d78db1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","timestamp":"2018. december. 18. 15:22","title":"Hiába mér a KSH 215 ezres átlagfizetést, 18 megyében az átlag alatt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A naptári év utolsó hónapja nem csak a téli ünnepek közeledtét jelenti, legalábbi a vállalkozóknál. Őket figyelmezteti az Adózóna cikke néhány fontos határidőre.","shortLead":"A naptári év utolsó hónapja nem csak a téli ünnepek közeledtét jelenti, legalábbi a vállalkozóknál. Őket figyelmezteti...","id":"20181219_24_oraja_maradt_annak_aki_ezt_az_adozasi_format_valasztana_utana_bezarul_a_kapu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a215c9a-62dc-4398-876c-d43a2c2cab04","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_24_oraja_maradt_annak_aki_ezt_az_adozasi_format_valasztana_utana_bezarul_a_kapu","timestamp":"2018. december. 19. 09:58","title":"24 órája maradt annak, aki ezt az adózási formát választaná, utána bezárul a kapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanú szerint ők adták a fegyvert Chérif Chekattnak. ","shortLead":"A gyanú szerint ők adták a fegyvert Chérif Chekattnak. ","id":"20181217_Ket_ujabb_embert_vettek_orizetbe_a_strasbourgi_lovoldozes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18309707-9105-4543-ad97-fba30c52f042","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_Ket_ujabb_embert_vettek_orizetbe_a_strasbourgi_lovoldozes_miatt","timestamp":"2018. december. 17. 19:12","title":"Két újabb embert vettek őrizetbe a strasbourgi lövöldözés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyzet annál is súlyosabb, mint korábban gondolták.","shortLead":"A helyzet annál is súlyosabb, mint korábban gondolták.","id":"20181218_Milliardokkal_huzza_ki_a_bajbol_a_kormany_a_kukaholdingot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48db88-843d-4ceb-b44b-e6608e8c5df7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Milliardokkal_huzza_ki_a_bajbol_a_kormany_a_kukaholdingot","timestamp":"2018. december. 18. 05:21","title":"Milliárdokkal húzza ki a bajból a kormány a kukaholdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]