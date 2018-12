Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vitasorozat és a szavazási folyamat új időpontját Theresa May brit miniszterelnök jelentette be hétfőn. ","shortLead":"A vitasorozat és a szavazási folyamat új időpontját Theresa May brit miniszterelnök jelentette be hétfőn. ","id":"20181217_Januar_vegen_szavaz_a_brit_parlament_a_Brexitrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cbd6df-9b14-4631-acae-5117895c29ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Januar_vegen_szavaz_a_brit_parlament_a_Brexitrol","timestamp":"2018. december. 17. 19:30","title":"Január közepén szavaz a brit parlament a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni a román kormány","shortLead":"A Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által vázolt intézkedéseket sürgősségi kormányrendelettel akarja életbe léptetni...","id":"20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2a90da-a7f7-47db-ba61-804cd2ac4232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kapzsisagi_adot_vet_ki_a_bankokra_Romania","timestamp":"2018. december. 19. 05:35","title":"Kapzsisági adót vet ki a bankokra Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el, mint alkoholmentesekre.","shortLead":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el...","id":"20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0622e3-e9be-4914-8ff0-db29c563ac6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","timestamp":"2018. december. 19. 05:30","title":"Napi 616 forintot költ ételre egy átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8f9ae4-669f-4bc5-ab77-c85ded9ade60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás várható. ","shortLead":"Az elmúlt hónapokban fokozatosan csökkent az SSD-k ára, egy piaci elemzés szerint pedig a jövő év elején is árzuhanás...","id":"20181219_ssd_memoria_meghajto_arak_nand_flash_tarolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da8f9ae4-669f-4bc5-ab77-c85ded9ade60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4e17ff-0973-4fde-acfc-858c4175cb69","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_ssd_memoria_meghajto_arak_nand_flash_tarolo","timestamp":"2018. december. 19. 14:03","title":"Tartogassa még a pénzét, jövőre még olcsóbbak lehetnek az SSD-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Év végén bezár a Heineken martfűi gyára. A palackozás már novemberben leállt, mindössze húsz dolgozó maradt, ők is hamarosan átveszik felmondási papírjaikat. Meglátogattuk az üzemétől búcsúzó kisvárost.","shortLead":"Év végén bezár a Heineken martfűi gyára. A palackozás már novemberben leállt, mindössze húsz dolgozó maradt, ők is...","id":"20181219_martfu_heineken_gyar_felaldozhatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1790b498-bb75-4a25-ab5e-6eeaa83c01fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_martfu_heineken_gyar_felaldozhatok","timestamp":"2018. december. 19. 06:30","title":"A martfűi Feláldozhatók, akiket puskával kellett hazazavarni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"Hidas Judit","category":"velemeny","description":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban közzétett vágyott világgal szemben. Vélemény.","shortLead":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban...","id":"20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc968c-20d6-4973-8110-60d89f08a611","keywords":null,"link":"/velemeny/20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","timestamp":"2018. december. 19. 12:30","title":"Hiába kedvelem Puzsért, nem akar engem képviselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokon múlt, hogy baleset lett. ","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy baleset lett. ","id":"20181218_80_meterre_egymastol_szemben_allt_meg_ket_vonat_Gyalnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17afa3fc-ffb9-45ca-bf1f-583ab721b46e","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_80_meterre_egymastol_szemben_allt_meg_ket_vonat_Gyalnal","timestamp":"2018. december. 18. 12:33","title":"80 méterre egymástól szemben állt meg két vonat Gyálnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan a véleményük, de nem politikai műsort csinálnak.","shortLead":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan...","id":"20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5d90a-fcc6-46f3-9951-459ce6b061e7","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 17. 16:07","title":"Sebestyén Balázsnak megvan a véleménye arról, milyen gané az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]