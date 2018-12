Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat sem.","shortLead":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem...","id":"20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae74ece-1db0-4a8e-9b60-6b69f778d42b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","timestamp":"2018. december. 20. 08:26","title":"Egyházi pedofilbotrány Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a4d41-d086-48f0-af5f-e00beda81439","c_author":"Balogh Csaba","category":"itthon","description":"A hatóságok segítségével összesen 29 kutyát, köztük sok labrador retrievert mentettek ki állatvédők egy gyulai szaporítótelepről kedden délután. A helyszínen szörnyű körülmények uralkodtak, már nem minden állatot találtak életben.","shortLead":"A hatóságok segítségével összesen 29 kutyát, köztük sok labrador retrievert mentettek ki állatvédők egy gyulai...","id":"20181220_gyulai_szaporitotelep_allatmentes_kobzas_retriever_rescue","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d49a4d41-d086-48f0-af5f-e00beda81439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b337f30c-6006-40cf-a0ae-b13b967dc149","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_gyulai_szaporitotelep_allatmentes_kobzas_retriever_rescue","timestamp":"2018. december. 20. 09:38","title":"29 kutyát mentettek ki a gyulai rémálomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti Mercedes-gyárban működő érdekvédők harcolták ki.","shortLead":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti...","id":"20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd33df5-fb06-469b-9b0e-ddfea8f4d7c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","timestamp":"2018. december. 19. 15:59","title":"A szakszervezetis elárulta, hogyan harcoltak ki 35 százalékos béremelést a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trumpról nevezett el egy újonnan felfedezett kétéltűt egy brit cég, amely az amerikai elnök klímaváltozással szembeni struccpolitikája és a teremtmény föld alatti életmódja között lát párhuzamot.","shortLead":"Donald Trumpról nevezett el egy újonnan felfedezett kétéltűt egy brit cég, amely az amerikai elnök klímaváltozással...","id":"20181219_Donald_Trump_keteltu_klimavaltozas_Dermophis_donaldtrumpi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963a037e-8bee-49b4-b6a6-0f39e4c83cfb","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Donald_Trump_keteltu_klimavaltozas_Dermophis_donaldtrumpi","timestamp":"2018. december. 19. 14:32","title":"Donald Trumpról neveztek el kétéltűt, amely a homokba dugja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181220_Adventi_irodalmi_naptar__december_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767723ae-4b46-432a-8b13-2227056b20b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335c8c24-b0ff-41b4-8cf8-79a9fa43e3d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181220_Adventi_irodalmi_naptar__december_20","timestamp":"2018. december. 20. 08:03","title":"Adventi irodalmi naptár – december 20.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","shortLead":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","id":"20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a1aa76-afe9-466b-b141-a84377341b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","timestamp":"2018. december. 19. 17:54","title":"Kicsit oda kell verni a Tesla-kilincsre a hidegben? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket pirotechnikusok kezelnek.","shortLead":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket...","id":"20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5d4766-9fea-45a6-9dd4-00b9bb30751a","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","timestamp":"2018. december. 20. 18:58","title":"Tovább szigorították a téli tűzijátékozást korlátozó rendeletet Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]