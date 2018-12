Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d325e0d-1676-4600-b006-3eea811b0df3","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Bár egyre ritkábbak a nagy hidegek, a téli hónapok időjárása mégis sokszor kihívások elé állítja a – főleg tapasztalatlan – sofőröket. Cikkünkben azt nézzük meg, mire kell figyelni a téli utakon, hiszen nem csak a méteres hó lehet veszélyes.","shortLead":"Bár egyre ritkábbak a nagy hidegek, a téli hónapok időjárása mégis sokszor kihívások elé állítja a – főleg...","id":"fordmagyarorszag_20181218_falevelek_is_veszelyt_jelentenek_az_autosokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d325e0d-1676-4600-b006-3eea811b0df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2c29a-e270-4d54-a5c4-61f1579f1d09","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20181218_falevelek_is_veszelyt_jelentenek_az_autosokra","timestamp":"2018. december. 20. 11:25","title":"Nem kell hozzá havazás, a falevelek is veszélyt jelentenek az autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"ea469763-ea78-41f6-85f9-e6d04925c7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább százan gyűltek össze a Bécs belvárosába, a magyar nagykövetség közelébe szervezett demonstráción. Közben Debrecenben és Nyíregyházán is tüntetés kezdődött.","shortLead":"Legalább százan gyűltek össze a Bécs belvárosába, a magyar nagykövetség közelébe szervezett demonstráción. Közben...","id":"20181219_becs_kormanyellenes_tuntetes_o1g_magyar_nagykovetseg_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea469763-ea78-41f6-85f9-e6d04925c7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2727813a-a1c7-48c5-9d55-045d75ca740b","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_becs_kormanyellenes_tuntetes_o1g_magyar_nagykovetseg_tiltakozas","timestamp":"2018. december. 19. 17:51","title":"Bécsben, Debrecenben és Nyíregyházán is tüntettek a kormány ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi tanítástól – derül ki Hortobágyi T. Cirill és Várszegi Asztrik új, illetve korábbi pannonhalmi bencés főapátnak, valamint Fabiny Tamásnak, a magyar evangélikusok elnök-püspökének helyzetértékeléséből.","shortLead":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi...","id":"201851__interju_varszegi_asztrik__hortobagyi_t_cirill_fabiny_tamas__kritikus_szolidaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e3e44a-f57a-4d76-bb1e-66b91d43d8b0","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.51/201851__interju_varszegi_asztrik__hortobagyi_t_cirill_fabiny_tamas__kritikus_szolidaritas","timestamp":"2018. december. 19. 00:00","title":"Kritikus szolidaritás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d754d866-3087-4384-8767-636aa8b87497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miskolctól 20 kilométerre, a szlovák határhoz vezető 3-as főút mellett fekvő, több mint 750 éves borsodi faluban a kilencvenes évek elején jelentek meg az első nevelőszülők. Kezdetben csak néhány porta alakult át kisebbfajta nevelőotthonná, ma viszont már 48 nevelőszülői családban 143 gyerekről gondoskodnak. ","shortLead":"A Miskolctól 20 kilométerre, a szlovák határhoz vezető 3-as főút mellett fekvő, több mint 750 éves borsodi faluban...","id":"20181220_Halmaj_neveloszulok_allami_gondoskodas_neveloszuloi_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d754d866-3087-4384-8767-636aa8b87497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8256103-1993-4911-9f31-dae29d208bee","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Halmaj_neveloszulok_allami_gondoskodas_neveloszuloi_munka","timestamp":"2018. december. 20. 16:18","title":"A „fél falu” nevelőszülőségből él a kelet-magyarországi Halmajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint a szakmámban; 17 éve, amióta űzöm, soha ennyiszer nem tettem fel magamnak a kérdést: mi értelme az egésznek? Aztán meggyőztem magam.","shortLead":"Mercédesz vagyok, imádom a vajat és az újságírást. Ebben az évben azonban sokkal nagyobb örömöt leltem a vajban, mint...","id":"20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0747783f-caad-4489-89e1-64a84832e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a35478-14b3-426b-a5ad-d1865946c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Onsajnalat_az_Oktogonnal","timestamp":"2018. december. 20. 12:50","title":"Gyükeri Mercédesz: Önsajnálat az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártó kérésére vonják ki a forgalomból.","shortLead":"A gyártó kérésére vonják ki a forgalomból.","id":"20181219_tej_tolle_visszahivas_tolnatej_spar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9810c185-9984-44ff-bf1a-6f6ba30311d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_tej_tolle_visszahivas_tolnatej_spar","timestamp":"2018. december. 19. 21:14","title":"Ezt a tejet ne igya meg, visszahívja a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b7d60-a550-4062-9503-10b510fee005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előre megállapodott négy cég, melyik helyen ki nyerheti a közbeszerzést, még szándékosan túlárazott pályázatokkal is segítették egymást.","shortLead":"Előre megállapodott négy cég, melyik helyen ki nyerheti a közbeszerzést, még szándékosan túlárazott pályázatokkal is...","id":"20181219_Szazmillios_buntetest_kaptak_a_csalo_kutfurok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447b7d60-a550-4062-9503-10b510fee005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31334ab0-faba-4d51-9ba4-dc5b1d6255cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Szazmillios_buntetest_kaptak_a_csalo_kutfurok","timestamp":"2018. december. 19. 15:19","title":"Százmilliós büntetést kaptak a csaló kútfúrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]