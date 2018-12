Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cd729bf-3254-457e-ad6b-c6b2b42455d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"-7 fokkal indult a reggel a fővárosban, és nem is melegszik -2 fölé az idő.","shortLead":"-7 fokkal indult a reggel a fővárosban, és nem is melegszik -2 fölé az idő.","id":"20181220_Marad_a_kutyahideg_orszagszerte_eszakon_onos_eso_is_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cd729bf-3254-457e-ad6b-c6b2b42455d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53854e38-1ce5-48b6-bde8-cb747f47ffc4","keywords":null,"link":"/idojaras/20181220_Marad_a_kutyahideg_orszagszerte_eszakon_onos_eso_is_johet","timestamp":"2018. december. 20. 06:21","title":"Marad a kutya hideg országszerte, északon ónos eső is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4635b1-cc11-43f6-8cfe-825a1d91fe4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan gyorsan \"távozott\", hogy nem volt ideje összepakolni.","shortLead":"Olyan gyorsan \"távozott\", hogy nem volt ideje összepakolni.","id":"20181218_Hadhazy_a_heten_mindenkepp_visszamegy_az_MTVAba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4635b1-cc11-43f6-8cfe-825a1d91fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b249a03-a062-43ae-b6d4-264fe05c7eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Hadhazy_a_heten_mindenkepp_visszamegy_az_MTVAba","timestamp":"2018. december. 18. 14:55","title":"Hadházy egy békás termoszért biztosan visszamegy az MTVA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dd8315-403f-4ad5-9693-81237c79af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy CEU-n tanuló külföldi diák szolidaritásból ment ki a szerdai tüntetésre, a rendőrök egy tumultuózus jelent után emelték ki a tömegből és vitték el. ","shortLead":"Egy CEU-n tanuló külföldi diák szolidaritásból ment ki a szerdai tüntetésre, a rendőrök egy tumultuózus jelent után...","id":"20181218_ceus_diak_tuntetes_rabszolgatorveny_kossuth_ter_gyanusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43dd8315-403f-4ad5-9693-81237c79af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bff488a-0dac-469e-8463-455f667d4c95","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_ceus_diak_tuntetes_rabszolgatorveny_kossuth_ter_gyanusitas","timestamp":"2018. december. 18. 16:08","title":"A tüntető szerint ő csak beesett a rendőrsorfal mögé, erre hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","shortLead":"De vele párhuzamosan elvileg Kecskeméten és Debrecenben is. ","id":"20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a190717-d227-49a4-b7b2-d5b19e2f6aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_II_keruletben_kezdik_majd_el_tesztelni_az_iskolabuszokat","timestamp":"2018. december. 18. 13:37","title":"A II. kerületben kezdik majd el tesztelni az iskolabuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg régi szakemberek és a szakszervezeti tagok kerültek a feketelistára a lap szerint. Az ÁSZ a közpénzek hatékony felhasználásával érvel.","shortLead":"Főleg régi szakemberek és a szakszervezeti tagok kerültek a feketelistára a lap szerint. Az ÁSZ a közpénzek hatékony...","id":"20181218_Nepszava_100_regi_dolgozojat_meg_karacsony_elott_lapatra_teszi_az_ASZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a638cead-e175-4ef0-948e-bf256215c882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Nepszava_100_regi_dolgozojat_meg_karacsony_elott_lapatra_teszi_az_ASZ","timestamp":"2018. december. 18. 14:21","title":"Népszava: 100 régi dolgozóját még karácsony előtt lapátra teszi az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","shortLead":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","id":"20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1254b619-1ef7-40a0-ad4d-4e22edadd535","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","timestamp":"2018. december. 19. 13:31","title":"Zúgó átjátszó miatt kell sérelemdíjat fizetnie egy telefontársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártó kérésére vonják ki a forgalomból.","shortLead":"A gyártó kérésére vonják ki a forgalomból.","id":"20181219_tej_tolle_visszahivas_tolnatej_spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9810c185-9984-44ff-bf1a-6f6ba30311d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_tej_tolle_visszahivas_tolnatej_spar","timestamp":"2018. december. 19. 21:14","title":"Ezt a tejet ne igya meg, visszahívja a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti Mercedes-gyárban működő érdekvédők harcolták ki.","shortLead":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti...","id":"20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd33df5-fb06-469b-9b0e-ddfea8f4d7c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","timestamp":"2018. december. 19. 15:59","title":"A szakszervezetis elárulta, hogyan harcoltak ki 35 százalékos béremelést a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]