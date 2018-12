Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített nagy Volkswagen hivatalos leleplezésére ugyan még várnunk kell egy keveset, de néhány részletet már most elárult róla a gyártó. ","shortLead":"A felfrissített nagy Volkswagen hivatalos leleplezésére ugyan még várnunk kell egy keveset, de néhány részletet már...","id":"20181219_hivatalos_szamos_fejlesztessel_tamad_az_uj_vw_passat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6dad6f-b273-44d0-ad3b-148236d23c7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_hivatalos_szamos_fejlesztessel_tamad_az_uj_vw_passat","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Hivatalos: számos fejlesztéssel támad az új VW Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705ca845-6170-4b45-860a-a82343a6b1e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181219_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Muck_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705ca845-6170-4b45-860a-a82343a6b1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd6ee2f-c4f3-43cc-b297-1fe424b2a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Muck_Tibor","timestamp":"2018. december. 19. 16:30","title":"\"Minket senki nem utasít\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Muck Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött havat.","shortLead":"Bocsánatot kért egy orosz kisváros polgármestere, mert fehérre festették a környezetszennyezés miatt elszíneződött...","id":"20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b8b57b-f834-46b3-a623-9818b9c9010b","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Akkora_volt_a_kornyezetszennyezes_hogy_elszinezodott_a_ho_az_onkormanyzat_befestette_feherre","timestamp":"2018. december. 19. 17:36","title":"Akkora volt a környezetszennyezés, hogy elszíneződött a hó, az önkormányzat befestette fehérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b404997-dd19-4bcd-8f99-abad50b2e9c0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Korábbi fogadalmától eltérve 2019-ig hosszabbította meg fellépéseit a katalán tenor, aki szerdán ünnepi gálakoncertet ad a Papp László Sportarénában. José Carreras azt mondja, ma már kivételes alkalmakra tartogatja a hangját, és büszke arra, hogy Luciano Pavarottival és Plácido Domingóval felszabadították az operát az elitista műfaj címkéjétől.","shortLead":"Korábbi fogadalmától eltérve 2019-ig hosszabbította meg fellépéseit a katalán tenor, aki szerdán ünnepi gálakoncertet...","id":"20181219_Jose_Carreras_Szelsoseges_helyzetekben_minden_ember_erettebbe_valik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b404997-dd19-4bcd-8f99-abad50b2e9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91449a24-40dc-4380-b6c1-6134720f9395","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Jose_Carreras_Szelsoseges_helyzetekben_minden_ember_erettebbe_valik","timestamp":"2018. december. 19. 09:14","title":"José Carreras: Szélsőséges helyzetekben minden ember érettebbé válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA biztonsági őrei képviselőket rágattak, dobtak ki az épületből, sorra teszik a feljelentést. ","shortLead":"Az MTVA biztonsági őrei képviselőket rágattak, dobtak ki az épületből, sorra teszik a feljelentést. ","id":"20181218_A_DK_nem_csak_az_MTVA_fegyveres_oreit_a_rendoroket_is_feljelentene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f674900b-a4c2-4b09-8232-a9d1fa849bea","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_DK_nem_csak_az_MTVA_fegyveres_oreit_a_rendoroket_is_feljelentene","timestamp":"2018. december. 18. 18:06","title":"A DK nem csak az MTVA fegyveres őreit, a rendőröket is feljelentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az iOS-update, amely állítólag pontot tehet a szabadalmi vita végére, a Qualcomm továbbra is úgy gondolja, hogy az Apple szembemegy a kínai bíróság döntésével, és nem szabadna iPhone-okat forgalmaznia Kínában.","shortLead":"Hiába az iOS-update, amely állítólag pontot tehet a szabadalmi vita végére, a Qualcomm továbbra is úgy gondolja...","id":"20181219_qualcomm_apple_iphone_forgalmazas_ios_frissites_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060d1b3-66b8-4455-8e39-b5ac10392917","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_qualcomm_apple_iphone_forgalmazas_ios_frissites_tiltas","timestamp":"2018. december. 19. 17:03","title":"A szoftverfrissítés ellenére sem engedné a Qualcomm, hogy iPhone-okat áruljanak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","shortLead":"A keddi ülés mindössze 11 másodpercig tartott.","id":"20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=811c486c-e978-452e-8a8c-d0dd3f77e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eaab5d-3907-45d9-bfd7-138caafcc240","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Nem_ment_el_a_Fidesz_hatarozatkeptelen_lett_a_nemzetbiztonsagi_bizottsag","timestamp":"2018. december. 18. 11:25","title":"Nem ment el a Fidesz, határozatképtelen lett a nemzetbiztonsági bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andreas Staribacher mostanság keleti rezsimek oligarcháinak kiszolgálásában jeleskedik.","shortLead":"Andreas Staribacher mostanság keleti rezsimek oligarcháinak kiszolgálásában jeleskedik.","id":"20181220_Meszaros_Lorincek_reptetese_a_volt_osztrak_penzugyminiszterhez_kotheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a331039e-9f1e-4a70-a639-fe8c3c3effd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Meszaros_Lorincek_reptetese_a_volt_osztrak_penzugyminiszterhez_kotheto","timestamp":"2018. december. 20. 09:46","title":"Mészáros Lőrincék reptetése a volt osztrák pénzügyminiszterhez köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]