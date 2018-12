Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróságon megbukott az Origo karaktergyilkossággal próbálkozó anyaga, amit szokásuk szerint a lakájmédia egy másik lapjától vettek át, hogy a kampányhajrában lejárassák az akkor még előzetesben lévő, de a választásokon induló Czeglédy-t. Az egyelőre nem jogerős, elsőfokú ítéletben a törvényszék helyreigazításra kötelezte a portált, vagyis le kell hozniuk, miben hazudtak. Mindössze egy állításukat tudták alátámasztani úgy, hogy tanúként Zuschlag Jánost vetették be.","shortLead":"A bíróságon megbukott az Origo karaktergyilkossággal próbálkozó anyaga, amit szokásuk szerint a lakájmédia egy másik...","id":"20181219_Pert_nyert_Czegledy_Csaba_a_lejaratasara_hajto_Origo_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d46ba7-ecee-4abe-bdd1-b5dabd75d563","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Pert_nyert_Czegledy_Csaba_a_lejaratasara_hajto_Origo_ellen","timestamp":"2018. december. 20. 09:38","title":"Czeglédy Csaba behúzott egyet a lejáratására hajtó Origónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan sportlétesítményekkel gazdagodna Budapest, amelyeknek köszönhetően később könnyebb lenne olimpiát rendezni.","shortLead":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan...","id":"20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb32995-b0f6-4f23-b1e2-c8d4074ec8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","timestamp":"2018. december. 20. 07:14","title":"Hiába nem lesz olimpia, éppen ahhoz szükséges sportlétesítmények épülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","shortLead":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","id":"20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a1aa76-afe9-466b-b141-a84377341b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","timestamp":"2018. december. 19. 17:54","title":"Kicsit oda kell verni a Tesla-kilincsre a hidegben? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","shortLead":"Reagált az ellenzéki párt arra a hírre, hogy a köztársasági elnök aláírta a túlóratörvényt.","id":"20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06c6d69b-f246-474f-bd8c-e5b998275f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e981002-e644-40c0-8f07-0af02f4140eb","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_lmp_ader_janos_tuloratorveny_alairas_allamfo","timestamp":"2018. december. 20. 17:24","title":"LMP: A harc csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A norvég excsatár év végéig ül le a kispadra.","shortLead":"A norvég excsatár év végéig ül le a kispadra.","id":"20181219_Solskjaer_lehet_a_MU_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f401fb2-9017-4d5a-80ba-c2ccd9427554","keywords":null,"link":"/sport/20181219_Solskjaer_lehet_a_MU_edzoje","timestamp":"2018. december. 19. 09:56","title":"Solskjaer lett a MU edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező új filmjének egy sora hangzott el a szerelvényen. ","shortLead":"A rendező új filmjének egy sora hangzott el a szerelvényen. ","id":"20181219_Reisz_Gabor_Rossz_versek_4_6_villamos_BKK_hangszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f0b6bc-bb73-4a51-b46b-63daca6fc6b9","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Reisz_Gabor_Rossz_versek_4_6_villamos_BKK_hangszoro","timestamp":"2018. december. 19. 15:36","title":"„Maga egy gyönyörű ember” – mondta be Reisz Gábor a 4-6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült velük kinyitnia a Forbes újságírójának. A különös próbát csak az iPhone X állta ki.","shortLead":"A Backface nevű brit cég annyira valóságosnak tűnő maszkokat és fejeket gyárt, hogy több androidos telefont is sikerült...","id":"20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d0b71e-3dfa-4530-8f09-92d2e1070334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2e58cd-5208-45f9-9a97-84c19e862a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_arcfelismeres_irisz_szkenner_arcszkenner_iphone_x_backface_3d_nyomtatas_maszk","timestamp":"2018. december. 19. 09:03","title":"Sok androidos telefon elbukott, az iPhone viszont kiállta a különleges, arcazonosítós próbát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A naptári év utolsó hónapja nem csak a téli ünnepek közeledtét jelenti, legalábbi a vállalkozóknál. 