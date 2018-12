Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta ígéri már Elon Musk, hogy olyan alagutat épít a városok alá, amiben több száz km/h-val lehet majd \"autózni\". Most bemutatta az első ilyen tesztpályát, de egyelőre csak szerény sebességgel lehetett hajtani benne.","shortLead":"Régóta ígéri már Elon Musk, hogy olyan alagutat épít a városok alá, amiben több száz km/h-val lehet majd \"autózni\"...","id":"20181219_elon_musk_the_boring_company_elektromos_auto_los_angeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e382d021-1e87-4eee-bc0b-3b8ed03aa77b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_elon_musk_the_boring_company_elektromos_auto_los_angeles","timestamp":"2018. december. 19. 16:33","title":"Elon Musk bemutatta az alagutat, ami olyan, mintha \"teleportálnánk a városban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A naptári év utolsó hónapja nem csak a téli ünnepek közeledtét jelenti, legalábbi a vállalkozóknál. Őket figyelmezteti az Adózóna cikke néhány fontos határidőre.","shortLead":"A naptári év utolsó hónapja nem csak a téli ünnepek közeledtét jelenti, legalábbi a vállalkozóknál. Őket figyelmezteti...","id":"20181219_24_oraja_maradt_annak_aki_ezt_az_adozasi_format_valasztana_utana_bezarul_a_kapu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a215c9a-62dc-4398-876c-d43a2c2cab04","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_24_oraja_maradt_annak_aki_ezt_az_adozasi_format_valasztana_utana_bezarul_a_kapu","timestamp":"2018. december. 19. 09:58","title":"24 órája maradt annak, aki ezt az adózási formát választaná, utána bezárul a kapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","shortLead":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","id":"20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa9d555-fd1d-4c04-9754-736ac5ce9168","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","timestamp":"2018. december. 20. 10:54","title":"Amerikában látja vendégül Schwarzenegger a férfit, akivel Magyarországon barátkozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd225216-aebe-4fa4-854c-8921a9815ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a26d67-d5fc-4e72-905e-ad8650663bec","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Ertekunk_a_sokszinuseg_a_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Daczi_Dora","timestamp":"2018. december. 18. 15:30","title":"\"Értékünk a sokszínűség\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Daczi Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök a fideszes médiaholding egyik darabjának, a Figyelőnek adott interjút. Azt mondta, minden képviselőtől elvárja, hogy ne a káoszteremtés oldalán álljon.","shortLead":"A házelnök a fideszes médiaholding egyik darabjának, a Figyelőnek adott interjút. Azt mondta, minden képviselőtől...","id":"20181220_Kover_Az_ellenzek_nem_kepes_ertelmeset_mondani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf77992-717e-40cf-b03b-ad3dedd6e30e","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Kover_Az_ellenzek_nem_kepes_ertelmeset_mondani","timestamp":"2018. december. 20. 11:16","title":"Kövér: Az ellenzék nem képes értelmeset mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","shortLead":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","id":"20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62a6b40-efc5-42e4-985d-5c41da14aa85","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","timestamp":"2018. december. 19. 15:06","title":"Rabszolgatörvény: Ferenc pápa áldását kérték a magyar munkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel alacsonyabb a fővárosinál.","shortLead":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel...","id":"20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc1f69a-daf6-4855-a4c1-c4737d78db1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","timestamp":"2018. december. 18. 15:22","title":"Hiába mér a KSH 215 ezres átlagfizetést, 18 megyében az átlag alatt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kedden Párizsban és vidéken is az utcákra vonulnak a nyugdíjasok, akik úgy érzik, a nagy pénzügyi válság óta az állam megfeledkezett róluk. A nyugdíjak értéke lényegében be van fagyasztva. Ezért most azt követelik, hogy a bérek növekedésével egyenes arányban nőjön a nyugdíjak vásárlóereje is. Sok más követelésük is van, mert úgy érzik, Macrontól sem sokat kaptak.","shortLead":"Kedden Párizsban és vidéken is az utcákra vonulnak a nyugdíjasok, akik úgy érzik, a nagy pénzügyi válság óta az állam...","id":"20181218_Es_eljott_a_nap_amikor_a_bukott_Sarkozy_adna_nehany_tanacsot_Macronnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a15d7-8490-4df1-9863-dfebf496e6bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Es_eljott_a_nap_amikor_a_bukott_Sarkozy_adna_nehany_tanacsot_Macronnak","timestamp":"2018. december. 18. 13:41","title":"És eljött a nap, amikor a bukott Sarkozy adna néhány tanácsot Macronnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]