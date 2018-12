Ahogy beszámoltunk róla, november 1-jétől február 28-ig nem lehet durrogtatni, petárdázni, tűzijétkokat használni Tatán egy új önkormányzati rendelet szerint. A Magyar Madártani Egyesület még ősz elején kezdett aláírásgyűjtésbe a betiltás érdekében, az önkormányzat pedig támogatta a korlátozást.

Idei utolsó, december 19-i közgyűlésén a testület tovább szigorította a rendeletet – írja a 24.hu. A lap szerint a szigorítás egyrészt kisebb pontosítást is jelent, mivel utcákra lebontva is meg kellett határozni azt a területet, ahol tilos a tűzijáték használata az adott időszakban, emellett a tilalom hatálya alá bekerültek a 4-es besorolás alá eső pirotechnikai eszközök is – ide tartoznak azok az eszközök, amelyek használata nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használhatók és kezelhetők, de zajszintjük nem ártalmas az emberi egészségre.