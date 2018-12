Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181218_Igy_szaval_Majka_Varro_Danit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5441c6-9324-4c67-8beb-142e6a0f111a","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Igy_szaval_Majka_Varro_Danit","timestamp":"2018. december. 18. 13:32","title":"Így szaval Majka Varró Danit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"Hidas Judit","category":"velemeny","description":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban közzétett vágyott világgal szemben. Vélemény.","shortLead":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban...","id":"20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc968c-20d6-4973-8110-60d89f08a611","keywords":null,"link":"/velemeny/20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","timestamp":"2018. december. 19. 12:30","title":"Hiába kedvelem Puzsért, nem akar engem képviselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b130eb-48d4-46c7-8b1d-a86f0874b84c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egybehangzó sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a Szíriában állomásozó csapatai kivonására készül.","shortLead":"Egybehangzó sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a Szíriában állomásozó csapatai kivonására készül.","id":"20181219_kivonulas_csapatkivonas_sziria_egyesult_allamok_donald_trump_amerikai_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80b130eb-48d4-46c7-8b1d-a86f0874b84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96cf10-a00e-447c-aa4b-c95832ae3b40","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_kivonulas_csapatkivonas_sziria_egyesult_allamok_donald_trump_amerikai_elnok","timestamp":"2018. december. 19. 16:38","title":"Azonnal kivonulhatnak az amerikaiak Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem láthatják a számokat.","shortLead":"Annál, hogy gyenge a rubel, nagyobb baj Putyin számára, hogy ezt az oroszok is tudják. Mostantól legalább az utcán nem...","id":"20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e5949e-7457-468c-8578-39f172f2fe9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b89907-b842-4ece-9ea8-91ae08d867e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Putyin_megtiltotta_hogy_a_penzvaltok_kiirjak_mennyire_gyenge_a_rubel","timestamp":"2018. december. 20. 09:57","title":"Putyin megtiltotta, hogy a pénzváltók kiírják, mennyire gyenge a rubel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban, a másik júniusban lesz.","shortLead":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban...","id":"20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3154cc0-9992-4d55-a5ad-04f60bdb50dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","timestamp":"2018. december. 20. 10:06","title":"Karácsony és az MSZP engedett, Puzsér is beszállt az előválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt ígéri, amíg él, zenélni fog.



","shortLead":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt...","id":"20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d4db98-809e-421b-adcc-27f03f573b82","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Már nem iszik, de amíg él nyomja a rock and rollt: Keith Richards 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó) csomagokat. Mark Rober ezért úgy döntött, sajátos módon bánik el velük.","shortLead":"A tolvajok az amerikai kertvárosokban portyáznak, hogy meglovasítsák a házak előtt hagyott értékes(nek látszó...","id":"20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399ee73c-bbde-4e8e-a699-4c8629e297a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_nasa_mark_rober_youtube_karacsonyi_ajandek_tolvaj","timestamp":"2018. december. 18. 20:03","title":"Nagyon átverte a tolvajokat a NASA volt mérnöke, csillámbombát kaptak az arcukba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ec5fb9-01b5-4b22-a183-7d3d7628dafd","c_author":"Scitec Institute","category":"brandcontent","description":"Legyen szó profi vagy komoly amatőr sportolói célokról, nem lehet elég hangsúlyt fektetni a kiegyensúlyozott étrend fontosságára. De mi az, ami az alaposan átgondolt „menün” túl még számít, ha növelni akarjuk a teljesítményünket? Szász Máté biológussal, a Scitec Institute sporttáplálkozási vezetőjével beszélgettünk. ","shortLead":"Legyen szó profi vagy komoly amatőr sportolói célokról, nem lehet elég hangsúlyt fektetni a kiegyensúlyozott étrend...","id":"20181217_A_taplalkozastudomanynak_David_Attenboroughkra_lenne_szuksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ec5fb9-01b5-4b22-a183-7d3d7628dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f7972d-74b8-42b8-abe4-6db358cd1bad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181217_A_taplalkozastudomanynak_David_Attenboroughkra_lenne_szuksege","timestamp":"2018. december. 19. 11:30","title":"„A táplálkozástudománynak David Attenborough-kra lenne szüksége” – Interjú Szász Máté biológussal és Cseh László világ- és Európa-bajnok úszóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]