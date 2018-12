Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung nevetett a leghangosabban, amikor az iPhone X-en megjelent a kijelző tetején a szenzorsziget. A jelek szerint most ők is ilyen mobilt készülnek piacra dobni.","shortLead":"A Samsung nevetett a leghangosabban, amikor az iPhone X-en megjelent a kijelző tetején a szenzorsziget. A jelek szerint...","id":"20181219_samsung_galaxy_m10_galaxy_m20_androidos_okostelefon_szenzorsziget_notch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477a4404-3281-4654-97da-803c71eecae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bb0fe9-89f3-406f-9fbe-e04bcc2e0324","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_samsung_galaxy_m10_galaxy_m20_androidos_okostelefon_szenzorsziget_notch","timestamp":"2018. december. 19. 15:33","title":"Kinevették az Apple-t, most mégis jön a szenzorszigettel szerelt Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d5ef65-c756-4327-bc73-e498c03ca6d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","timestamp":"2018. december. 19. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár – december 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját, vagyis névleg kiszáll a Schmidt Mária, illetve családja érdekeltségébe tartozó társaságból – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket az ellenzéki országgyűlés képviselő megerősítette, és azzal indokolta döntését, hogy ezzel akar tiszta helyzetet teremteni. Forrásaink viszont látszatintézkedésnek tartják a lépést, amivel Ungár megpróbál messzebb lépni a kínosan NER-közelébe sodródott cégtől, szerintük ha komolyan gondolná, akkor simán eladhatta volna a tulajdoni hányadát.","shortLead":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját...","id":"20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143e2752-e6c8-4438-9ad7-19070dbb35af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","timestamp":"2018. december. 19. 14:00","title":"Ungár Péter szimbolikusan kiszáll a milliárdos családi cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Vannak olyan iskolák, ahonnan kitiltották, máshol tanórai gyakorlásra is használják a telefonokat. Úgy tűnik, a diákok sokkal találékonyabbak tanáraiknál, ha az oktatóappokról van szó, a tizenévesek többsége kipróbált már olyan alkalmazást, amellyel nyelvet, matekot vagy éppen természettudományt tanulhat. ","shortLead":"Vannak olyan iskolák, ahonnan kitiltották, máshol tanórai gyakorlásra is használják a telefonokat. Úgy tűnik, a diákok...","id":"20181218_Telefon_az_iskolaban_nem_csak_ellenseg_eszkoz_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3b3e77-785e-4e31-9622-8bea282dec5f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181218_Telefon_az_iskolaban_nem_csak_ellenseg_eszkoz_is_lehet","timestamp":"2018. december. 19. 15:00","title":"Telefon az iskolában: nem csak ellenség, eszköz is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","shortLead":"Schwarzenegger budapesti forgatásán kötött barátságot Ádámmal, hol máshol, mint az edzőteremben. Meg is hívta magához.","id":"20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f754c63-edcb-482f-b4f3-d25ea19739d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa9d555-fd1d-4c04-9754-736ac5ce9168","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Amerikaban_latja_vendegul_Schwarzenegger_a_ferfit_akivel_Magyarorszagon_baratkozott_ossze","timestamp":"2018. december. 20. 10:54","title":"Amerikában látja vendégül Schwarzenegger a férfit, akivel Magyarországon barátkozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"Hidas Judit","category":"velemeny","description":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban közzétett vágyott világgal szemben. Vélemény.","shortLead":"A téveszméknek állandó hangsúlyozása nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy senki sem hördül fel például a videódban...","id":"20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc968c-20d6-4973-8110-60d89f08a611","keywords":null,"link":"/velemeny/20181219_Hiaba_kedvelem_Puzsert_nem_akar_engem_kepviselni","timestamp":"2018. december. 19. 12:30","title":"Hiába kedvelem Puzsért, nem akar engem képviselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8521087-5cec-4cce-a333-a6968632bce2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter szerint az EP-választás tétje, érvényesül-e Soros állítólagos migrációs terve.","shortLead":"A propagandaminiszter szerint az EP-választás tétje, érvényesül-e Soros állítólagos migrációs terve.","id":"20181220_Rogan_a_tuloratorveny_elleni_tiltakozas_csak_urugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8521087-5cec-4cce-a333-a6968632bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf4dd4b-c169-47fe-a321-68c4f8a5f2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Rogan_a_tuloratorveny_elleni_tiltakozas_csak_urugy","timestamp":"2018. december. 20. 10:10","title":"Rogán: A túlóratörvény elleni tiltakozás csak ürügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mai rezsimnek még van legalább 20 éve – állítja a rendező, aki szerint a tao-törvény totális lerohanása szakmának, akkora szégyen, mint a CEU ügye.","shortLead":"A mai rezsimnek még van legalább 20 éve – állítja a rendező, aki szerint a tao-törvény totális lerohanása szakmának...","id":"20181219_Alfoldi_Biztosan_csodalatos_elet_lesz_itt_amikor_en_7580_eves_leszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d4d456-8626-4ded-a454-23c164e5aeee","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Alfoldi_Biztosan_csodalatos_elet_lesz_itt_amikor_en_7580_eves_leszek","timestamp":"2018. december. 19. 09:14","title":"Alföldi: „Biztosan csodálatos élet lesz itt, amikor én 75-80 éves leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]