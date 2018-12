Nemes Balázs azt írta közösségi oldalán, hogy csütörtökön kis ajándékot vitt a „helyi propagandának”, ahogy ő hívja, ez a Bama.hu-t, a Dunántúli Naplót és a Mediaworks helyi irodáját jelöli. A politikus vitt egy ajándékot is, egy karácsonyi üdvözlőlapot, ami egyben a január 4-i pécsi Momentum-tüntetésre is. Vitt egy doboz tojást is.

A tojásokat egy darabban, bontatlan csomagolásban kapták meg, nem kell aggódni – tette hozzá.

Nemes leírja, hogy amikor felcsengetett a szerkesztőségbe, arra kérték, hogy a csomagot a földszinten, az újonnan kirendelt őröknél adja le. „Utána felmehetek a szerkesztőséghez. Nem kis meglepetésemre ezután nyílt az ajtó.”

„A lapot és a dobozt átadtam az őrnek, akinek a kíséretében utána felsétáltam a harmadikra. Ketten voltak már csak bent, őket széles mosollyal és kézfogással üdvözöltem, bemutatkoztam, majd elmondtam, mit hoztam. Némi tanácstalanságot véltem felfedezni az arcukon, így sietve hozzátettem, hogy ez egy úgynevezett poén, nem kell személyesen venni, és a legvadabb konteóval sem lehet kihozni belőle azt, hogy fenyegetően léptem volna fel.”

A Szabad Pécs videót is közöl az akcióról.