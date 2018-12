Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fogyasztási szokások lassítása segíthet abban, hogy az ember úgy érezze, lassabban telik az idő és bőségesen elegendő áll rendelkezésre belőle – állítják brit kutatók.","shortLead":"A fogyasztási szokások lassítása segíthet abban, hogy az ember úgy érezze, lassabban telik az idő és bőségesen elegendő...","id":"20181221_idohiany_kezelese_fogyasztasi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c25f36b3-afce-43f3-ba9b-9b491ee87e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798fc8ad-5aaa-451c-8228-317911d8d634","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_idohiany_kezelese_fogyasztasi_szokasok","timestamp":"2018. december. 21. 09:33","title":"Ön is állandó időhiánnyal küzd? Íme a megoldás, ezt mondják a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b","c_author":"Mérő László","category":"tudomany","description":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","shortLead":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","id":"20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fa396d-a19c-4c9b-876c-35ff55127ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","timestamp":"2018. december. 20. 14:45","title":"Mérő László: Tisztelet Lovász Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c264747a-3557-45f1-b407-b79b507182e0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Apatikus, lemondó ország, reménytelen ellenzék, egyre magasabb fordulatszámra kapcsoló kormánymédia, a szürke egyre narancsosabb árnyalata. Ilyen volt 2018 a hvg.hu munkatársának, Dercsényi Dávidnak.","shortLead":"Apatikus, lemondó ország, reménytelen ellenzék, egyre magasabb fordulatszámra kapcsoló kormánymédia, a szürke egyre...","id":"20181219_Az_en_2018am_a_szurke_egyre_narancsosabb_arnyalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c264747a-3557-45f1-b407-b79b507182e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8ce36b-377a-481a-84a8-61169e7280cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Az_en_2018am_a_szurke_egyre_narancsosabb_arnyalata","timestamp":"2018. december. 19. 17:54","title":"Az én 2018-am: a szürke egyre narancsosabb árnyalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb5dd49-3c39-49f1-95ec-682078e79f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt, azért a vezetési tudás sem alapszintű.","shortLead":"Itt, azért a vezetési tudás sem alapszintű.","id":"20181221_terepjaro_akadaly_4x4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beb5dd49-3c39-49f1-95ec-682078e79f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1294fa22-bf6d-420f-a650-774939930f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_terepjaro_akadaly_4x4","timestamp":"2018. december. 21. 10:22","title":"Videó: ez egy rendes terepjáró, de akkor is ki merné utána csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","shortLead":"Ebben a szezonban 160 millió forint jut erre a célra.","id":"20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d85d1ae-580d-4a56-8fcd-10ae34a6aa66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca49869-7186-4913-aa52-5fb9b62fdffd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Iden_is_kozpenzbol_mehetnek_luxus_edzotaborokba_a_Felcsut_focistai","timestamp":"2018. december. 20. 10:05","title":"Idén is közpénzből mehetnek luxus edzőtáborokba a Felcsút focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd541fd1-4902-4eb1-854d-be20f2486b4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki nem sérült meg, de a Bécs felől érkező vonatoknál több órás késésekre lehet számítani. ","shortLead":"Senki nem sérült meg, de a Bécs felől érkező vonatoknál több órás késésekre lehet számítani. ","id":"20181220_Kisiklott_egy_vonat_a_becsi_fopalyaudvarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd541fd1-4902-4eb1-854d-be20f2486b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6d2bc5-b033-4bd9-8e7d-0afca871a9cf","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Kisiklott_egy_vonat_a_becsi_fopalyaudvarnal","timestamp":"2018. december. 20. 22:18","title":"Kisiklott egy vonat a bécsi főpályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb25a5b-79c1-4512-a592-36e15d6906ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerint november végétől az év utolsó napjáig tartó időszakban keletkezik a tüzek mintegy hatoda az otthonokban, ez az éves átlag kétszerese. A közhiedelemmel ellentétben azonban nem az adventi koszorú vagy a karácsonyi izzósor meghibásodása a tipikus ok.","shortLead":"A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerint november végétől az év utolsó napjáig tartó időszakban keletkezik...","id":"20181220_Nem_a_karacsonyfa_miatt_van_ketszer_annyi_tuzeset_az_unnepek_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb25a5b-79c1-4512-a592-36e15d6906ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb8ee17-5b83-4ec3-b5ac-0c707eed2083","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Nem_a_karacsonyfa_miatt_van_ketszer_annyi_tuzeset_az_unnepek_alatt","timestamp":"2018. december. 20. 11:58","title":"Nem a karácsonyfa miatt van kétszer annyi tűzeset az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere még a választási kampányban fogalmazott úgy, hogy aki bemegy az intézménybe, az életét kockáztatja.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere még a választási kampányban fogalmazott úgy, hogy aki bemegy az intézménybe, az életét...","id":"20181220_Elmarasztalta_a_birosag_MarkiZayt_mert_azt_mondta_eletveszelyes_a_helyi_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb9f7a3-1de7-4192-935b-551b8f3763c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Elmarasztalta_a_birosag_MarkiZayt_mert_azt_mondta_eletveszelyes_a_helyi_korhaz","timestamp":"2018. december. 20. 15:13","title":"Elmarasztalta a bíróság Márki-Zayt, mert azt mondta, életveszélyes a helyi kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]