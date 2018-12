Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","shortLead":"A portugált kedden tette ki a menedzseri posztról a Manchester United, és már megnevezte ideiglenes utódját. ","id":"20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9b6b69-773f-4cb4-bc1e-6afc762a0c6a","keywords":null,"link":"/sport/20181219_jose_mourinho_manchester_united_ole_gunnar_solskjaer_menedzser_kirugas","timestamp":"2018. december. 19. 16:18","title":"Kirúgták, de Mourinhónak nincs mit mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28625759-63c3-4e90-ae88-95f54aa89126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181220_A_propagandagepezet_torzitott_valosagot_mutat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28625759-63c3-4e90-ae88-95f54aa89126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dd31d7-0fe3-4358-822c-a784c4e9afc5","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_propagandagepezet_torzitott_valosagot_mutat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Nagy_Gabor","timestamp":"2018. december. 20. 15:20","title":"A propagandagépezet torzított valóságot mutat – A HVG adventi kalendáriumában ma: Nagy Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Musk azt tervezi, hogy 30 szintnyi alagutat ásnak ki a város alatt, melyekben elektromos targoncákon 200 km/órára gyorsítva közlekedhetnének az autók, de egy Hyperloop is elférhet melléjük. A helyi sajtó tele van az alagút miatt tönkrement családi vállalkozások történetével, és akad olyan környék is, ahol a lakók összefogtak a projekt ellen.","shortLead":"Musk azt tervezi, hogy 30 szintnyi alagutat ásnak ki a város alatt, melyekben elektromos targoncákon 200 km/órára...","id":"20181220_Tonkrement_vallalkozasok_es_ideges_lakok__ezt_adta_Musk_alagutja_a_varosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23be46ff-d61a-4a2d-a357-11d8e7e263b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Tonkrement_vallalkozasok_es_ideges_lakok__ezt_adta_Musk_alagutja_a_varosnak","timestamp":"2018. december. 20. 11:26","title":"Tönkrement vállalkozások és ideges lakók – ezt adta Musk alagútja a városnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201851_utott_azora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db60601c-0d7d-4f89-9663-9e2cefa695f0","keywords":null,"link":"/itthon/201851_utott_azora","timestamp":"2018. december. 20. 10:50","title":"Jakus Ibolya: Ütött az óra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gép működik, de a tolvajok nem igaziak.","shortLead":"A gép működik, de a tolvajok nem igaziak.","id":"20181221_Sajnos_kamu_a_csillambombas_tolvajcsapda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58cc3ef8-e1c9-45bf-a2ac-dcb7014c70d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16407f0-9ea8-45db-9600-a84a0a993057","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_Sajnos_kamu_a_csillambombas_tolvajcsapda","timestamp":"2018. december. 21. 09:00","title":"Sajnos kamu a csillámbombás tolvajcsapda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi szerint jogsértő a levideózott MTVA-sokról készült képek terjesztése és adatbázisba rendezése. ","shortLead":"Péterfalvi szerint jogsértő a levideózott MTVA-sokról készült képek terjesztése és adatbázisba rendezése. ","id":"20181220_Megszolalt_az_adatvedelmi_biztos_a_levideozott_MTVAsok_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88aa14a8-0784-4496-a608-24781e4ebc11","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Megszolalt_az_adatvedelmi_biztos_a_levideozott_MTVAsok_ugyeben","timestamp":"2018. december. 20. 19:24","title":"Megszólalt az adatvédelmi biztos a levideózott MTVA-sok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára nézve kötelezőnek egyetlen pontját sem.","shortLead":"Csak öt ország volt, amely nemmel szavazott a migrációs csomagra, köztük Magyarország. A kormány nem is tekinti magára...","id":"20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67534e24-8ee5-4770-a261-8f0772e1f906","keywords":null,"link":"/vilag/20181219_Megszavaztak_az_ENSZ_globalis_migracios_csomagjat_kisebbsegben_maradt_a_magyar_kormany","timestamp":"2018. december. 19. 18:45","title":"Megszavazták az ENSZ globális migrációs csomagját, kisebbségben maradt a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két embert vettek őrizetbe Encsen, az ügyészség azt közölte, hogy vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak.","shortLead":"Két embert vettek őrizetbe Encsen, az ügyészség azt közölte, hogy vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak.","id":"20181219_Kiderult_miert_vittek_el_bilincsben_a_volt_fideszes_kepviselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6d44a3-1de1-46f5-a2a3-f9481e651371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0f20c0-e1de-426d-8991-bf8c4730c853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Kiderult_miert_vittek_el_bilincsben_a_volt_fideszes_kepviselot","timestamp":"2018. december. 19. 15:56","title":"Kiderült, miért vitték el bilincsben a volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]