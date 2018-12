Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d312209-6944-4fcd-8fd3-4f1e70e21134","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit kisautó felfrissített John Cooper Works változata kupé és kabrió változatban is elérhető.","shortLead":"A brit kisautó felfrissített John Cooper Works változata kupé és kabrió változatban is elérhető.","id":"20181220_231_loerovel_tamad_a_legmergesebb_mini_itt_a_2019es_modell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d312209-6944-4fcd-8fd3-4f1e70e21134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92c6d31-364c-48cb-a151-46eb194cb455","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_231_loerovel_tamad_a_legmergesebb_mini_itt_a_2019es_modell","timestamp":"2018. december. 20. 11:21","title":"231 lóerővel támad a legmérgesebb Mini, itt a 2019-es új modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben határolódott el a főpolgármester Harrach Tamástól. ","shortLead":"Közleményben határolódott el a főpolgármester Harrach Tamástól. ","id":"20181219_Tarlos_Istvan_lecket_adott_jo_modorbol_egy_KDNPs_kepviselonek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6187b4fc-b951-407d-bd51-dccfb6704f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10e8bd6-56ba-44b4-961c-26318c5527ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tarlos_Istvan_lecket_adott_jo_modorbol_egy_KDNPs_kepviselonek","timestamp":"2018. december. 19. 18:26","title":"Tarlós István leckét adott jó modorból egy fideszes képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43adc10c-378b-4607-8247-9774207256e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel az Európai Unió is belevonódhat az ügybe, melyben a kanadai és a kínai kormány őrizetbe vette egymás több állampolgárát.","shortLead":"Ezzel az Európai Unió is belevonódhat az ügybe, melyben a kanadai és a kínai kormány őrizetbe vette egymás több...","id":"20181220_Magyar_allampolgarsaga_is_van_a_Kinaban_orizetbe_vett_diplomatanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43adc10c-378b-4607-8247-9774207256e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a8387-1eb2-4d98-a43e-e3e842f56d14","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyar_allampolgarsaga_is_van_a_Kinaban_orizetbe_vett_diplomatanak","timestamp":"2018. december. 20. 12:51","title":"Magyar állampolgársága is van a Kínában őrizetbe vett kanadai diplomatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön nyolc megyében óvatosságra int az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Csütörtökön nyolc megyében óvatosságra int az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20181219_meteorologia_idojaras_figyelmeztetes_kod_onos_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b449b1d-9ed1-43f8-b526-2c73c0586e06","keywords":null,"link":"/elet/20181219_meteorologia_idojaras_figyelmeztetes_kod_onos_eso","timestamp":"2018. december. 19. 17:30","title":"Figyelmeztetés: nem elég a köd és a zimankó, jön az ónos eső is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf72047-7f9a-44a2-bae5-8b1f5755bbc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos hírügynökség állítja, Phenjan sosem mondana le nukleáris fegyverzetéről.","shortLead":"A hivatalos hírügynökség állítja, Phenjan sosem mondana le nukleáris fegyverzetéről.","id":"20181220_EszakKorea_szerint_valojaban_a_megszallo_Amerika_fenyegeti_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf72047-7f9a-44a2-bae5-8b1f5755bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6a7e6d-5a60-4e98-aff5-bb54ca5855ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_EszakKorea_szerint_valojaban_a_megszallo_Amerika_fenyegeti_ot","timestamp":"2018. december. 20. 11:05","title":"Észak-Korea szerint valójában a \"megszálló\" Amerika fenyegeti őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos szabotázsra gyanakszik.","shortLead":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos...","id":"20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90a976b-8a44-4c33-a7e2-2a0df8ee4b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","timestamp":"2018. december. 20. 17:08","title":"Bevetik a hadsereget a Gatwick repülőtéren a drónok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73e4d01-8f06-47b4-b6e8-789a4de9cffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar vállalkozók készülnek a szabadulószoba-piac letarolására az Egyesült Államokban. A tét a globális elsőség.","shortLead":"Magyar vállalkozók készülnek a szabadulószoba-piac letarolására az Egyesült Államokban. A tét a globális elsőség.","id":"20181220_Brad_Pitt_is_bejelentkezett_a_magyar_alapitasu_szabaduloszobaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c73e4d01-8f06-47b4-b6e8-789a4de9cffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2551ef-1c7d-4930-ac03-a258738f71c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Brad_Pitt_is_bejelentkezett_a_magyar_alapitasu_szabaduloszobaba","timestamp":"2018. december. 20. 13:29","title":"Brad Pitt is bejelentkezett a magyar alapítású szabadulószobába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami a nálunk leginkább népszerű csokis-vaníliás alapváltozattól jelentősen eltér. Főként az, amit II. Erzsébet királynőnek készítenek 24 féle hozzávalóból. Akár meg is próbálkozhatunk vele.\r

\r

","shortLead":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami...","id":"20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a0c3-96a3-4686-bedc-2711756919c9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","timestamp":"2018. december. 20. 15:29","title":"A királynő karácsonyi pudingja – recept ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]