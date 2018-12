Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e","c_author":"D.A","category":"gazdasag","description":"A halasztás oka ismeretlen.","shortLead":"A halasztás oka ismeretlen.","id":"20181221_Masfel_evet_csusznak_a_betegsegmegelozo_programok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceb89f96-cd8f-4d4a-a190-4f64b1d03b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49962e93-60c4-415e-828c-25e3f3b71f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Masfel_evet_csusznak_a_betegsegmegelozo_programok","timestamp":"2018. december. 21. 09:01","title":"Másfél évet csúsznak a betegségmegelőző programok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BÁV évzáró kortárs aukcióján ef Zámbó István Gondolatátvitel című képe kelt el a legmagasabb áron, 1,7 millió forintért.","shortLead":"A BÁV évzáró kortárs aukcióján ef Zámbó István Gondolatátvitel című képe kelt el a legmagasabb áron, 1,7 millió...","id":"20181220_Kortars_aukcio_Naray_Tamas_BAV_Aukcioshaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b745b2-dcfa-45cc-a178-1ffa9e792a66","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kortars_aukcio_Naray_Tamas_BAV_Aukcioshaz","timestamp":"2018. december. 20. 17:25","title":"Több mint egymillió forintért kelt el Náray Tamás egyik festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33491ef9-b195-4850-a572-88ef74452c0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Labour vezetője tagadja a vádat, szakértők azonban rácáfolnak.","shortLead":"A Labour vezetője tagadja a vádat, szakértők azonban rácáfolnak.","id":"20181220_Stupid_woman__Corbyn_lehulyezte_a_miniszterelnokot_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33491ef9-b195-4850-a572-88ef74452c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f2eb98-e30d-4e82-a335-dbb807d5373e","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Stupid_woman__Corbyn_lehulyezte_a_miniszterelnokot_a_parlamentben","timestamp":"2018. december. 20. 12:54","title":"\"Stupid woman\" – Corbyn lehülyézte a brit miniszterelnököt a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 150 ezer forint volt a Londonba tartó bőröndben, az egyik rakodó félretette, hogy majd még \"foglalkozik vele egy kicsit\", társa pedig figyelt, hogy tiszta-e a levegő, de mégis lebuktatták őket a rendőrök.","shortLead":"Több mint 150 ezer forint volt a Londonba tartó bőröndben, az egyik rakodó félretette, hogy majd még \"foglalkozik vele...","id":"20181220_Felretette_a_keszpenzzel_teli_borondot_a_rakodo_amikor_lefuleltek_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1323c5c-269f-4496-b928-1b8f1678a37e","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Felretette_a_keszpenzzel_teli_borondot_a_rakodo_amikor_lefuleltek_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 20. 11:14","title":"Már félretette a készpénzzel teli bőröndöt a rakodó, amikor lefülelték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség űrszondája készítette azt a fotót, amely egy óriási, több mint 80 kilométer széles krátert ábrázol. Érdekessége, hogy nem üres, ugyanis jéggel van tele.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség űrszondája készítette azt a fotót, amely egy óriási, több mint 80 kilométer széles krátert...","id":"20181221_mars_korolov_krater_vizjeg_esa_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28927855-2650-444b-9b95-96aaf36d3db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29d987e-70f3-4cf5-8115-4d3b3edb5af0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_mars_korolov_krater_vizjeg_esa_urszonda","timestamp":"2018. december. 21. 21:03","title":"Csodálatos fotók készültek egy Marson talált kráterről, amely tele van jéggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571f24f8-eea9-415d-a4c4-ab483ac0e64f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a papír, sem az elektronikus Erzsébet-utalványokat nem forgalmazzák majd 2019-től. ","shortLead":"Sem a papír, sem az elektronikus Erzsébet-utalványokat nem forgalmazzák majd 2019-től. ","id":"20181221_Jovore_megszunik_az_Erzsebetutalvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=571f24f8-eea9-415d-a4c4-ab483ac0e64f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"412c1930-e0dc-436a-8b19-29cf0c80cef2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Jovore_megszunik_az_Erzsebetutalvany","timestamp":"2018. december. 21. 16:28","title":"Jövőre megszűnik az Erzsébet-utalvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa8445f-8e03-40b0-84c9-70c71463ecef","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Bajban van a jobboldal – és ezt voltaképp el is ismeri –, ha az általa meghirdetett kultúrharcban, az általa balliberálisnak mondott alkotókkal és alkotásokkal szemben hatékonyan akar fellépni.","shortLead":"Bajban van a jobboldal – és ezt voltaképp el is ismeri –, ha az általa meghirdetett kultúrharcban, az általa...","id":"20181221_A_Sacra_Coronatol_a_kormanypopig_ezek_a_jobboldal_kulturharcanak_bevetheto_elemei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa8445f-8e03-40b0-84c9-70c71463ecef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5e218c-59ba-49dc-9155-41f3f57422be","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_A_Sacra_Coronatol_a_kormanypopig_ezek_a_jobboldal_kulturharcanak_bevetheto_elemei","timestamp":"2018. december. 21. 15:58","title":"A megszállási emlékműtől a kormánypopig: ezek a jobboldal kultúrharcának bevethető elemei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos szabotázsra gyanakszik.","shortLead":"A légikikötőben csütörtökön állt le a forgalom, mert a légtérben több drónt is észleltek. A reptér szándékos...","id":"20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90a976b-8a44-4c33-a7e2-2a0df8ee4b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Bevetik_a_hadsereget_a_Gatwick_repuloteren_a_dronok_miatt","timestamp":"2018. december. 20. 17:08","title":"Bevetik a hadsereget a Gatwick repülőtéren a drónok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]