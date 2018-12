Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs egyetlen optimális emberi étrend egy új kutatás szerint, amely mai vadászó-gyűjtögető közösségek étkezését vizsgálta, akik teljesen eltérő táplálékaik ellenére kitűnő emésztésnek örvendtek.","shortLead":"Nincs egyetlen optimális emberi étrend egy új kutatás szerint, amely mai vadászó-gyűjtögető közösségek étkezését...","id":"20181223_optimalis_etrend_nem_letezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068eae06-0c8f-4a05-a225-3dd6bd516052","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_optimalis_etrend_nem_letezik","timestamp":"2018. december. 23. 14:03","title":"Tudja, milyen az optimális étrend? Az a baj, hogy azok sem tudják, akik havonta megírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032642b6-9056-4887-8b14-0fef4d77b8d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Biztos emlékeznek még Daniel Keyes Virágot Algernonnak című könyvére: Algernon a kísérleti egér, illetve Charlie, a csökkent értelmű péksegéd egy műtét hatására szuperintelligenssé válik, de a beavatkozás hatása csak átmeneti: az egér elpusztul, Charlie pedig visszasüllyed egy hatéves gyermek szellemi szintjére. 2018-ban egyre inkább Charlie-nak éreztem magam.","shortLead":"Biztos emlékeznek még Daniel Keyes Virágot Algernonnak című könyvére: Algernon a kísérleti egér, illetve Charlie...","id":"20181222_Az_en_2018am_Viragot_Algernonnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032642b6-9056-4887-8b14-0fef4d77b8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f4d616-5dde-48d9-81f3-95be3628a83e","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Az_en_2018am_Viragot_Algernonnak","timestamp":"2018. december. 22. 11:00","title":"Németh András: Virágot Algernonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb29d-677e-4308-8a8a-5203dfe6bd79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országossá vált a tiltakozás a túlóratörvény ellen, szombaton Érden is volt egy demonstráció. Egy helyi közösség azt írta ki a Facebookra, a fideszes polgármester kapcsoltatta le a közvilágítást. A városfejlesztés szerint nem.","shortLead":"Országossá vált a tiltakozás a túlóratörvény ellen, szombaton Érden is volt egy demonstráció. Egy helyi közösség azt...","id":"20181222_Tuntettek_Erd_foteren_lekapcsoltak_a_kozvilagitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb29d-677e-4308-8a8a-5203dfe6bd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a810-8dde-48f6-b19d-e8e04050f372","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Tuntettek_Erd_foteren_lekapcsoltak_a_kozvilagitast","timestamp":"2018. december. 22. 19:02","title":"Tüntettek Érd főterén, lekapcsolták a közvilágítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. ","shortLead":"Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. ","id":"20181223_Elarverezik_Ceauescu_terepjarojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d33ead6-2441-48ec-936b-c2f9f0c35192","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_Elarverezik_Ceauescu_terepjarojat","timestamp":"2018. december. 23. 22:04","title":"Elárverezik Ceaușescu terepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a sztárfellépő.","shortLead":"Itt a sztárfellépő.","id":"20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4947906f-8a59-41c7-b5ea-340ca6035442","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","timestamp":"2018. december. 22. 21:15","title":"A Campus Fesztiválon is fellép a Limp Bizkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat hosszú hétvégénk és egy ünnepi hetünk is lesz jövőre. Három szombaton viszont dolgoznunk kell majd. ","shortLead":"Hat hosszú hétvégénk és egy ünnepi hetünk is lesz jövőre. Három szombaton viszont dolgoznunk kell majd. ","id":"20181223_2019_sem_fog_szukolkodni_a_hosszu_hetvegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df9f868-ff52-4f72-8cdf-8a5cf6daeebc","keywords":null,"link":"/kkv/20181223_2019_sem_fog_szukolkodni_a_hosszu_hetvegekben","timestamp":"2018. december. 23. 14:44","title":"2019 sem fog szűkölködni a hosszú hétvégékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038542e4-ab82-418b-9979-8209a063da99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor Doki az időszámítás kezdetének időpontjába ugrik vissza négykerekű időgépével. ","shortLead":"Ilyen az, amikor Doki az időszámítás kezdetének időpontjába ugrik vissza négykerekű időgépével. ","id":"20181223_a_nap_fotoja_hogyan_kerul_a_vissza_a_jovobe_szuperautoja_a_betlehemi_jaszolhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=038542e4-ab82-418b-9979-8209a063da99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b53b264-6750-4888-9a96-92a406fb5a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_a_nap_fotoja_hogyan_kerul_a_vissza_a_jovobe_szuperautoja_a_betlehemi_jaszolhoz","timestamp":"2018. december. 23. 06:41","title":"A nap fotója: hogyan kerül a Vissza a jövőbe szuperautója a betlehemi jászolhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint megirigyelte az idei Pixel-telefonok fotós újítását a Samsung. Annyira, hogy a februárban érkező Galaxy S10-et is hasonló funkcióval szerelik fel.","shortLead":"A jelek szerint megirigyelte az idei Pixel-telefonok fotós újítását a Samsung. Annyira, hogy a februárban érkező Galaxy...","id":"20181223_samsung_galaxy_s10_pixel_3_night_sight_night_bright_fotozas_mobillal_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbaf55e3-f996-4f37-bb27-3a568b627b3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_samsung_galaxy_s10_pixel_3_night_sight_night_bright_fotozas_mobillal_ejszaka","timestamp":"2018. december. 23. 15:33","title":"Ha ezt tényleg megcsinálja a Samsung, sok mobilfotós vágyik majd a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]