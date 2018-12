Már csak két településen kifogásolt a levegőminőség

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint a jelenlegi helyzetben a munkavállaló van jobb helyzetben.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint a jelenlegi helyzetben a munkavállaló van jobb helyzetben.","id":"20181223_Varga_Mihaly_Tulora_csak_onkent_sajat_beleegyezessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfa5531-bdd9-48a4-8373-acd223d5d0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Varga_Mihaly_Tulora_csak_onkent_sajat_beleegyezessel","timestamp":"2018. december. 23. 08:49","title":"Varga Mihály: Túlóra csak önként, saját beleegyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd1e84-d72c-41e3-87b4-1397bdf9e99c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Országszerte javult a levegő minősége, de egy településen továbbra is veszélyes, néhány helyen pedig egészségtelen a levegő a magas szállóportartalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Országszerte javult a levegő minősége, de egy településen továbbra is veszélyes, néhány helyen pedig egészségtelen...","id":"20181223_Egy_telepulesen_meg_veszelyes_a_levego_minosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd1e84-d72c-41e3-87b4-1397bdf9e99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa128047-20f0-49b4-a8f1-80602549d3b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Egy_telepulesen_meg_veszelyes_a_levego_minosege","timestamp":"2018. december. 23. 11:13","title":"Egy településen még veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a309244-42aa-41da-bc5d-1c68f34d63e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három, felügyelet nélkül hagyott kisgyerek halt meg egy erdélyi faluban, a Maros megyei Erkeden (Archita) vasárnap, amikor tűz ütött ki a házban.","shortLead":"Három, felügyelet nélkül hagyott kisgyerek halt meg egy erdélyi faluban, a Maros megyei Erkeden (Archita) vasárnap...","id":"20181223_Lakastuzben_meghalt_harom_kisgyerek_Erdelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a309244-42aa-41da-bc5d-1c68f34d63e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da5f9d-027c-4f19-8afa-24180cd6d8a7","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Lakastuzben_meghalt_harom_kisgyerek_Erdelyben","timestamp":"2018. december. 23. 15:48","title":"Lakástűzben meghalt három kisgyerek Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd32fac1-adca-49fa-be1a-9efe663d09cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vasárnapi közleményében hangsúlyozza: az előzetes sajtóhírekkel ellentétben továbbra is szükséges lesz letenni az elsősegélyvizsgát a vezetői engedély megszerzése érdekében. ","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vasárnapi közleményében hangsúlyozza: az előzetes sajtóhírekkel ellentétben...","id":"20181223_Felreertes_tortent_elsosegelyvizsga_nelkul_tovabbra_sem_adhato_ki_a_jogositvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd32fac1-adca-49fa-be1a-9efe663d09cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7952986-28c7-4f45-98f7-80efedb6c263","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_Felreertes_tortent_elsosegelyvizsga_nelkul_tovabbra_sem_adhato_ki_a_jogositvany","timestamp":"2018. december. 23. 16:21","title":"Félreértés történt: elsősegélyvizsga nélkül továbbra sem adható ki a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec275cf-7ef3-48db-b17f-4ee6d1f5555b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi hetek megmozdulásaihoz képest már jóval kevesebben, valamivel több mint 23 ezren veszek részt a franciaországi sárgamellényes tüntetéseken, de a hangulat néhol ismét feszült - közölték a hatóságok szombat délután.","shortLead":"Az utóbbi hetek megmozdulásaihoz képest már jóval kevesebben, valamivel több mint 23 ezren veszek részt...","id":"20181222_Orizetben_a_francia_sargamellenyesek_egyik_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec275cf-7ef3-48db-b17f-4ee6d1f5555b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c76144-46f3-4746-bceb-0ac14ff00942","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Orizetben_a_francia_sargamellenyesek_egyik_vezetoje","timestamp":"2018. december. 22. 20:23","title":"Őrizetben a francia sárgamellényesek egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1162af-8f87-45cf-8a26-1355d2a85c6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla fejlesztői az androidos eszközökre, valamint az iPhone-ra és iPadre készített Firefox Focust is frissítették, újabb hasznos funkcióval látva el őket.","shortLead":"A Mozilla fejlesztői az androidos eszközökre, valamint az iPhone-ra és iPadre készített Firefox Focust is frissítették...","id":"20181222_mozilla_firefox_focus_bongeszo_android_iphone_ipad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1162af-8f87-45cf-8a26-1355d2a85c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fecdfb0-b06b-4df6-8c55-8d68f52935f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_mozilla_firefox_focus_bongeszo_android_iphone_ipad","timestamp":"2018. december. 22. 17:03","title":"Új funkció került a böngészőbe, ami nem engedi át adatait a weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte az indonéziai katasztrófavédelem.","shortLead":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte...","id":"20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206708b-5b04-4e2a-9549-b724afacfac6","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","timestamp":"2018. december. 23. 07:27","title":"Durva szökőár pusztított Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A dühnek transzformáló hatása van, forradalmakat indít el, nagy változásokhoz adja meg a szükséges lendületet, energiát. És szinte mindig egy asztalra csapó, szavát felemelő, fegyvert rántó férfit képzelünk el. Az ő dühük jogos. A női felháborodást azonban nehezen tűri a társadalom, irracionálisnak állítják be. Ezzel mindannyian elbukjuk a változáshoz szükséges energia felét. Ha van tehát bizalomra okot adó hozadéka ennek az évnek, akkor az a női düh megjelenése. A rabszolgatörvény ellen, az abortusztörvény ellen, a megaláztatás ellen. ","shortLead":"A dühnek transzformáló hatása van, forradalmakat indít el, nagy változásokhoz adja meg a szükséges lendületet...","id":"20181224_Az_ev_amikor_a_nok_mertek_vegre_duhosek_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d6aa9f-5692-4b87-87f8-5c5e2c5c28bf","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Az_ev_amikor_a_nok_mertek_vegre_duhosek_lenni","timestamp":"2018. december. 24. 11:00","title":"Vándor Éva: Az év, amikor a nők mertek végre dühösek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]