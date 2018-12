Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervánszky többek között pazar süteményeiről és fagylaltjáról volt híres.","shortLead":"Szervánszky többek között pazar süteményeiről és fagylaltjáról volt híres.","id":"20181227_Szervanszky_Laszlo_mestercukrasz_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2fb94a-d3ad-4389-b319-7525ac589d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d2592-04f8-4e8a-8fc7-e95ac71b41e6","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Szervanszky_Laszlo_mestercukrasz_elhunyt","timestamp":"2018. december. 27. 17:36","title":"Elhunyt Szervánszky László, az ország egyik leghíresebb mestercukrásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott kijelzős mobilját.","shortLead":"A Samsung és a Huawei után ezúttal az utóbbi vállalathoz egyre lazábban kapcsolódó Honor mutatta be a lyukasztott...","id":"20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44aaef43-6cdf-479e-a90c-1892147262d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aaee44-368c-4ae1-889f-40554841f523","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_honor_view_20_honor_v20_lyukasztott_kijelzos_mobil_android_kameralyuk","timestamp":"2018. december. 27. 08:03","title":"A Honor sem maradt le: megjött a lyukasztott kijelzős V20 csúcstelefon, 48 megapixeles kamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni a sportklubok, mint egy idénnyel korábban – írja a G7.","shortLead":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni...","id":"20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a34f8b-41eb-4431-8475-83639bc5146b","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","timestamp":"2018. december. 27. 11:56","title":"Kevesebb közpénz landolhat a sportkluboknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","shortLead":"Minden eddiginél elképesztőbb magyarázat született a hirtelen vagyonosodásra Thaiföldön. ","id":"20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44336ad-b313-426d-b35f-bb475a6e0aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fff62f-f475-4388-a1a8-64118bef70fd","keywords":null,"link":"/elet/20181228_A_thai_hatosagok_szerint_hiheto_a_luxusorakkal_lebukott_miniszter_meseje","timestamp":"2018. december. 28. 05:30","title":"A thai hatóságok szerint hihető a luxusórákkal lebukott miniszter meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e5e85c-5ef9-47ca-b7e7-d4bddee5d8a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig jóval kevesebből és jóval hamarabb meglehetett volna. ","shortLead":"Pedig jóval kevesebből és jóval hamarabb meglehetett volna. ","id":"20181227_9_milliard_ment_el_eddig_az_ejegyre_de_a_rendszer_sehol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3e5e85c-5ef9-47ca-b7e7-d4bddee5d8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8e2996-8993-4f79-a2fd-4895bebe421f","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_9_milliard_ment_el_eddig_az_ejegyre_de_a_rendszer_sehol","timestamp":"2018. december. 27. 10:31","title":"9 milliárd ment el eddig az e-jegyre, de a rendszer sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét évvel az után, hogy Németországban eltörölték a kötelező sorkatonai szolgálatot, a hadsereg egyik parancsnoka szerint az is szóba kerülhet, hogy más EU-tagállamok polgáraival töltsék fel az üres helyeket.","shortLead":"Hét évvel az után, hogy Németországban eltörölték a kötelező sorkatonai szolgálatot, a hadsereg egyik parancsnoka...","id":"20181227_A_nemetek_is_megnyitnak_hadsereguket_az_EUs_polgarok_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff10cabb-e26b-41c3-9348-ca5f360d4345","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_A_nemetek_is_megnyitnak_hadsereguket_az_EUs_polgarok_elott","timestamp":"2018. december. 27. 14:27","title":"A németek (is) megnyitnák hadseregüket az EU-s polgárok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Szíriában éjszaka végrehajtott, Izraelnek tulajdonított légicsapásra utalva.\r

\r

","shortLead":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8308e-0a8c-4076-be56-7f8744c74609","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","timestamp":"2018. december. 26. 18:19","title":"Netanjahu: Izrael továbbra is támadni fogja Irán szíriai érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","shortLead":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","id":"20181227_bringas_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c75d8b-26db-4b23-98c4-789fa9b97a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_bringas_autos_video","timestamp":"2018. december. 27. 12:13","title":"Videó: veszélyesen élni nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]