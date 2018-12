Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb170586-3b2b-4ad9-912d-f63e1d88db29","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Talányos az eredete a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum látványosságának, az ágaskodó lovat megzabolázó alakot ábrázoló, alig 24 centiméteres bronzszobornak, amelyet január 6-ig lehet megtekinteni.","shortLead":"Talányos az eredete a többéves rekonstrukció után újra látogatható Szépművészeti Múzeum látványosságának, az ágaskodó...","id":"201844__leonardo_da_vinci__reneszansz_rejtely__szepmuveszeti_muzeum__hullamlovas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb170586-3b2b-4ad9-912d-f63e1d88db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567d5131-a2ab-47b4-880a-21fd356f38a5","keywords":null,"link":"/kultura/201844__leonardo_da_vinci__reneszansz_rejtely__szepmuveszeti_muzeum__hullamlovas","timestamp":"2018. december. 27. 16:10","title":"Nyugodtan hihetjük, hogy egy Leonardo-szobor van a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da24b82-5b93-4913-8893-4bf661563cf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elárverezi a híressé vált matricákat.","shortLead":"Elárverezi a híressé vált matricákat.","id":"20181227_Hajlektalanokon_segitene_a_lany_aki_csupan_ket_O1G_matricaval_fedte_el_kebleit_a_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da24b82-5b93-4913-8893-4bf661563cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a5005c-8102-4122-bad1-bc8bf51ef263","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Hajlektalanokon_segitene_a_lany_aki_csupan_ket_O1G_matricaval_fedte_el_kebleit_a_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 27. 19:33","title":"Hajléktalanokon segítene a lány, aki csupán két O1G matricával fedte el kebleit a tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid ideig oldalirányba lehetett lapozni a képek között.","shortLead":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid...","id":"20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a958a93-d9f0-48d8-a049-dd2163ad39c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","timestamp":"2018. december. 27. 18:33","title":"Az Instagram véletlenül bekapcsolt egy újítást, amire mindenki felhördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyenkor szokásosnál 14 fokkal van melegebb jelenleg Ausztrália déli részein. ","shortLead":"Az ilyenkor szokásosnál 14 fokkal van melegebb jelenleg Ausztrália déli részein. ","id":"20181227_Extrem_hoseg_tarolja_le_Ausztraliat_49_fokot_mertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736b0735-77af-41d4-afdf-8cca1de4125b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5233fb47-ade0-46b5-a319-0df12009b02a","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Extrem_hoseg_tarolja_le_Ausztraliat_49_fokot_mertek","timestamp":"2018. december. 27. 12:58","title":"Extrém hőség tarolja le Ausztráliát, 49 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a6c465-9ae1-4759-a7b2-dcf987ff792a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül egy rajongója megtérítette neki az ellopott összeget. ","shortLead":"Végül egy rajongója megtérítette neki az ellopott összeget. ","id":"20181227_70_ezer_forinttal_loptak_el_Balint_Antonia_penztarcajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6a6c465-9ae1-4759-a7b2-dcf987ff792a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197ec842-7e3e-4a86-8257-be47d39a34e1","keywords":null,"link":"/elet/20181227_70_ezer_forinttal_loptak_el_Balint_Antonia_penztarcajat","timestamp":"2018. december. 27. 09:10","title":"70 ezer forinttal lopták el Bálint Antónia pénztárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a posztban nem említi Orbán nevét, egyértelműen róla van szó.","shortLead":"Bár a posztban nem említi Orbán nevét, egyértelműen róla van szó.","id":"20181227_Nagy_Imre_unkokaja_a_Facebookon_duhong_amiert_Orban_a_Varba_koltozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6459133c-d5d3-4f92-a7b5-1cf28f81381a","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Nagy_Imre_unkokaja_a_Facebookon_duhong_amiert_Orban_a_Varba_koltozik","timestamp":"2018. december. 27. 10:50","title":"Nagy Imre unokája a Facebookon dühöng, amiért Orbán a Várba költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Szíriában éjszaka végrehajtott, Izraelnek tulajdonított légicsapásra utalva.\r

\r

","shortLead":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8308e-0a8c-4076-be56-7f8744c74609","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","timestamp":"2018. december. 26. 18:19","title":"Netanjahu: Izrael továbbra is támadni fogja Irán szíriai érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8a5d29-15ab-4ca9-a09f-0502951fafe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt Fisher egyik kedvenc száma. ","shortLead":"Ez volt Fisher egyik kedvenc száma. ","id":"20181227_Carrie_Fisher_Billie_Lourd_halal_dal_Instagram_emlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8a5d29-15ab-4ca9-a09f-0502951fafe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5258a008-8cbf-4d20-887d-7b5bd5962d0b","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Carrie_Fisher_Billie_Lourd_halal_dal_Instagram_emlekezes","timestamp":"2018. december. 27. 17:12","title":"Carrie Fisher lánya megható dallal emlékszik két éve elhunyt édesanyjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]