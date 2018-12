Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eredeti terv szerint három éve el kellett volna készülnie a Mezőkövesd-Zsóry FC sportszállójának, de semmi nem lett belőle, a pénzt azonban viszi.","shortLead":"Az eredeti terv szerint három éve el kellett volna készülnie a Mezőkövesd-Zsóry FC sportszállójának, de semmi nem lett...","id":"20181228_Ment_mar_bele_15_milliard_de_meg_500_millioval_megtamogatta_a_kormany_Tallai_miniszter_fociklubjanak_sportszallojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4549ca-4c8b-4bbd-a380-2a0720c0b152","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Ment_mar_bele_15_milliard_de_meg_500_millioval_megtamogatta_a_kormany_Tallai_miniszter_fociklubjanak_sportszallojat","timestamp":"2018. december. 28. 07:42","title":"Ment már bele 1,5 milliárd, de még 500 millióval megtámogatta a kormány Tállai fociklubjának sportszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9200d0-21fc-4475-b941-98c1fa07524f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pokoli jelző vélhetően teljesen megérdemelt egy 806 lóerős autó esetében.","shortLead":"A pokoli jelző vélhetően teljesen megérdemelt egy 806 lóerős autó esetében.","id":"20181227_Talalo_az_infernalis_jelzo_erre_a_tuningolt_MercedesAMG_GLE_63_Sre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc9200d0-21fc-4475-b941-98c1fa07524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eab2102-c297-4bc8-a02c-a38b9d321817","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Talalo_az_infernalis_jelzo_erre_a_tuningolt_MercedesAMG_GLE_63_Sre","timestamp":"2018. december. 27. 13:50","title":"Találó az infernális jelző erre a tuningolt Mercedes-AMG GLE 63 S-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","shortLead":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","id":"20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c005d4-20d1-4146-8ae7-d53c0be98698","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","timestamp":"2018. december. 28. 16:46","title":"A legszebb ajándékot kapta karácsonyra ez a kisfiú: egy családot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint a gazdaságot a fogyasztás is nagy mértékben hajtja előre.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint a gazdaságot a fogyasztás is nagy mértékben hajtja előre.","id":"20181228_Varga_Mihaly_jovore_is_jelentos_novekedesre_szamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe3d03-9abc-4913-b8c2-d086736a538c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363261c1-a034-4d16-9c95-ca826dda6db3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Varga_Mihaly_jovore_is_jelentos_novekedesre_szamit","timestamp":"2018. december. 28. 18:21","title":"Varga Mihály jövőre is jelentős növekedésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közelgő szilveszterre tekintettel húszféle virslit vizsgált meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma, három termék gyártóját megbírságolták.","shortLead":"A közelgő szilveszterre tekintettel húszféle virslit vizsgált meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20181227_virsli_vizsgalat_laboratorium_innovacios_es_technologiai_miniszterium_szilveszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e2455f-9a2b-478d-bb86-2894085a6889","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_virsli_vizsgalat_laboratorium_innovacios_es_technologiai_miniszterium_szilveszter","timestamp":"2018. december. 27. 12:12","title":"Húszból három virslinél nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három nap maradt a megegyezésre.","shortLead":"Három nap maradt a megegyezésre.","id":"20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9352243-e6b8-4a1e-b062-6b35bf79f9ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","timestamp":"2018. december. 28. 11:56","title":"Továbbra sem tudni, mennyi lehet a minimálbér jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f062537b-4e4b-4850-a63b-c875a9dc9830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"David Konyot levelet írt a Guardian brit lapnak, amelyben arra kérik az újságírókat, ne használják minősítésként a bohóc és a cirkusz szavakat.","shortLead":"David Konyot levelet írt a Guardian brit lapnak, amelyben arra kérik az újságírókat, ne használják minősítésként...","id":"20181227_Kikeri_maganak_egy_bohoc_hogy_szakmajat_serteskent_hasznaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f062537b-4e4b-4850-a63b-c875a9dc9830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f3b313-399a-4162-9332-7a0e122e1167","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Kikeri_maganak_egy_bohoc_hogy_szakmajat_serteskent_hasznaljak","timestamp":"2018. december. 27. 16:08","title":"Kikéri magának egy bohóc, hogy szakmáját sértésként használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint nem szokták szidni az egykori miniszterelnököt, különösen nem „tele pofával”.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint nem szokták szidni az egykori miniszterelnököt, különösen nem...","id":"20181227_Kovacs_Zoltan_Nagy_Imre_unokajanak_nincs_igaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e170cf-a9e0-4fd1-b74a-42f7864294cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Kovacs_Zoltan_Nagy_Imre_unokajanak_nincs_igaza","timestamp":"2018. december. 27. 19:54","title":"Kovács Zoltán: Nagy Imre unokájának nincs igaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]