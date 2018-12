Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasítja Margot Wallström svéd külügyminiszter pökhendi, Magyarországot egy svéd napilapban kritizáló szavait – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium pénteken közleményben az MTI-vel.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasítja Margot Wallström svéd külügyminiszter pökhendi...","id":"20181228_Szijjarto_szerint_pokhendi_a_sved_kulugyminiszter_nyilatkozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4d2cf-92d2-4fe5-afcb-e6e01ab1c2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Szijjarto_szerint_pokhendi_a_sved_kulugyminiszter_nyilatkozata","timestamp":"2018. december. 28. 12:16","title":"Szijjártó szerint pökhendi a svéd külügyminiszter nyilatkozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91e42ac-5977-41fd-9e86-a2e6c94b8d9c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem ad pénzt az állam a menhelyeknek, pedig évente húszezer ebet fogadnak be. Ugyanennyit elaltatnak a gyepmesterek, s még így is több százezernyi kóborol az utcán.","shortLead":"Nem ad pénzt az állam a menhelyeknek, pedig évente húszezer ebet fogadnak be. Ugyanennyit elaltatnak a gyepmesterek, s...","id":"201851__allatmenhelyek__kutyaszaporitok__beka_abananban__biologiai_veszcsengo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f91e42ac-5977-41fd-9e86-a2e6c94b8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33986503-4951-43f7-a9e3-9a0c47ea3198","keywords":null,"link":"/kkv/201851__allatmenhelyek__kutyaszaporitok__beka_abananban__biologiai_veszcsengo","timestamp":"2018. december. 27. 16:00","title":"Külön üzletág lett a fajtatisztának hazudott, de genetikailag selejtes kutyák eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df9bdcd-cfac-4d56-9476-d57aa5e3f22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű elektromos személyautóból hamarosan évi 100 ezer példányt kívánnak legyártani.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű elektromos személyautóból hamarosan évi 100 ezer példányt kívánnak legyártani.","id":"20181228_5_millio_forintos_4_szemelyes_villanyauto_nemetorszagbol_zold_rendszam_kisauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2df9bdcd-cfac-4d56-9476-d57aa5e3f22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166ee5db-e5d1-4310-bafd-ef456851309a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_5_millio_forintos_4_szemelyes_villanyauto_nemetorszagbol_zold_rendszam_kisauto","timestamp":"2018. december. 28. 11:21","title":"5 millió forintos, 4 személyes villanyautó Németországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rossz állapotú csónakokban hánykolódtak a tengeren.","shortLead":"Rossz állapotú csónakokban hánykolódtak a tengeren.","id":"20181227_Tobb_mint_360_menekultet_mentettek_ki_a_hatosagok_a_Foldkozitengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15699347-c60d-46f3-a61e-f85854bf1455","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Tobb_mint_360_menekultet_mentettek_ki_a_hatosagok_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. december. 27. 21:32","title":"Több mint 360 menekültet mentettek ki a hatóságok a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Van-e esély megmenteni azokat, akiket zsarolással, átveréssel, fenyegetésekkel rabszolgává tesznek ma Magyarországon? Meg lehet-e akadályozni, hogy a „felszabadított” áldozat ne kerüljön ismét csapdahelyzetbe? És mit kockáztat az, aki megtöri a hallgatást, és beszélni kezd?","shortLead":"Van-e esély megmenteni azokat, akiket zsarolással, átveréssel, fenyegetésekkel rabszolgává tesznek ma Magyarországon...","id":"20181227_Levettem_a_szemuvegem_hogy_ha_kapok_egy_pofont_ne_torjon_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a874af7-84f5-4923-a1ba-1a6fd4e7a828","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Levettem_a_szemuvegem_hogy_ha_kapok_egy_pofont_ne_torjon_ossze","timestamp":"2018. december. 27. 21:00","title":"Azt ígérik neki, családja lesz, aztán rádöbben, hogy átverték, és már rabszolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac35080-b8eb-4422-a547-e1629e8ab8f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy mexikói Chrysler szalonban vették videóra.","shortLead":"Egy mexikói Chrysler szalonban vették videóra.","id":"20181228_krokodil_mexiko_chrysler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ac35080-b8eb-4422-a547-e1629e8ab8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c498199-34ec-482b-9b79-5cae24e2364f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_krokodil_mexiko_chrysler","timestamp":"2018. december. 28. 17:44","title":"Videó: úgy sétálgatott egy krokodil egy autókereskedésben, mintha ott dolgozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Őt is meglepte a döntés.","shortLead":"Őt is meglepte a döntés.","id":"20181229_Torocsik_Mari_jobban_orulne_ha_halala_utan_nyilna_meg_az_emlekhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf6d42d-28a7-4d08-bea2-ec66a1289cbc","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Torocsik_Mari_jobban_orulne_ha_halala_utan_nyilna_meg_az_emlekhaza","timestamp":"2018. december. 29. 14:20","title":"Törőcsik Mari jobban örülne, ha halála után nyílna meg az emlékháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék kezdeményezte a parlament rendkívüli ülését, és bár egy fideszes azt mondta nekik, hogy elmennek, most közleményben azt írták, az ellenzéket \"csak a balhé és a hatalom érdekli\", ezért bojkottálják az ülést. ","shortLead":"Az ellenzék kezdeményezte a parlament rendkívüli ülését, és bár egy fideszes azt mondta nekik, hogy elmennek, most...","id":"20181228_Megis_bojkottalja_a_Fidesz_az_ellenzek_rendkivuli_uleset_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2cd910-07cb-42d0-8dcc-afada71d0531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180ed048-fd69-4f8e-aaaa-95059a8bf5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Megis_bojkottalja_a_Fidesz_az_ellenzek_rendkivuli_uleset_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2018. december. 28. 14:22","title":"Mégis bojkottálja a Fidesz az ellenzék rendkívüli ülését a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]