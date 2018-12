Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac87753d-2226-48c6-aa9b-e1d9e3fd7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt publicista vetette fel, az ellenzéki tüntetések után ideje lenne Békemenetet szervezni, Gulyás Gergely miniszter érdemes mérlegelni a kérdést. ","shortLead":"Bayer Zsolt publicista vetette fel, az ellenzéki tüntetések után ideje lenne Békemenetet szervezni, Gulyás Gergely...","id":"20181228_Gulyas_Gergely_szerint_el_lehet_gondolkodni_a_Bekemeneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac87753d-2226-48c6-aa9b-e1d9e3fd7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4670f644-3ea7-4cb4-9afd-fb50b0482e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Gulyas_Gergely_szerint_el_lehet_gondolkodni_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. december. 28. 17:16","title":"Gulyás Gergely szerint el lehet gondolkodni a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ea9946-d4c0-4d78-9a66-5e951940fd94","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szíriában a hét éven át pusztító háború után átfogó rekonstrukcióval igyekeznek megmenteni Aleppo ókori és középkori épített örökségét. ","shortLead":"Szíriában a hét éven át pusztító háború után átfogó rekonstrukcióval igyekeznek megmenteni Aleppo ókori és középkori...","id":"20181229_Elkezdodott_Aleppo_muemlekeinek_helyreallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ea9946-d4c0-4d78-9a66-5e951940fd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aaef3d-3cfa-4973-864f-560ea93e6767","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Elkezdodott_Aleppo_muemlekeinek_helyreallitasa","timestamp":"2018. december. 29. 09:10","title":"Elkezdődött Aleppo műemlékeinek helyreállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasítja Margot Wallström svéd külügyminiszter pökhendi, Magyarországot egy svéd napilapban kritizáló szavait – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium pénteken közleményben az MTI-vel.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasítja Margot Wallström svéd külügyminiszter pökhendi...","id":"20181228_Szijjarto_szerint_pokhendi_a_sved_kulugyminiszter_nyilatkozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4d2cf-92d2-4fe5-afcb-e6e01ab1c2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Szijjarto_szerint_pokhendi_a_sved_kulugyminiszter_nyilatkozata","timestamp":"2018. december. 28. 12:16","title":"Szijjártó szerint pökhendi a svéd külügyminiszter nyilatkozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36ddc42-eb30-439e-993b-911cd25a881f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy egy alapvetően környezettudatosra hangolt személyautó ne lehetne sportos kinézetű?","shortLead":"Ki mondta, hogy egy alapvetően környezettudatosra hangolt személyautó ne lehetne sportos kinézetű?","id":"20181228_morcositott_hibrid_itt_az_uj_tuningolt_toyota_prius_trd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a36ddc42-eb30-439e-993b-911cd25a881f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572adbd3-1331-44b7-a4bc-e5ac0ee53d6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_morcositott_hibrid_itt_az_uj_tuningolt_toyota_prius_trd","timestamp":"2018. december. 28. 08:21","title":"Morcosított hibrid: itt az új tuningolt Toyota Prius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövőre is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkára szombati budapesti sajtótájékoztatóján. \r

","shortLead":"Jövőre is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és...","id":"20181229_2019ben_bovitene_az_otthonteremtesi_programot_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dfa58b-ef69-4902-ac5f-4e656bb9051a","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_2019ben_bovitene_az_otthonteremtesi_programot_a_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 10:11","title":"2019-ben bővítené az otthonteremtési programot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0459f859-4339-4cea-9dd4-85fba41705bf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ghánaiak elkészítik, fölveszik érte a pénzt, de igazából nem értik, miféle emberek azok az európaiak, akik több ezer eurót fizetnek egy bambuszbicikliért. ","shortLead":"A ghánaiak elkészítik, fölveszik érte a pénzt, de igazából nem értik, miféle emberek azok az európaiak, akik több ezer...","id":"201845_bambuszbicikli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0459f859-4339-4cea-9dd4-85fba41705bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4adb013-91ce-4f26-a760-ec2145ae6ea6","keywords":null,"link":"/kkv/201845_bambuszbicikli","timestamp":"2018. december. 27. 12:15","title":"Ön venne magának ilyen bringát? Nem olcsó, de nagyszerű ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","shortLead":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","id":"20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd8ae72-b700-4ad9-8bbb-e3f7f61a8a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","timestamp":"2018. december. 27. 15:44","title":"Bekerült a Civilization VI-ba a magyar Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 50 különböző magyarországi helyszínre törtek be. ","shortLead":"Összesen 50 különböző magyarországi helyszínre törtek be. ","id":"20181228_Idosotthonokat_fosztogatott_egy_szlovak_bunbanda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f46213-fc63-41f6-8ecb-e70ac8ea1d37","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Idosotthonokat_fosztogatott_egy_szlovak_bunbanda","timestamp":"2018. december. 28. 09:34","title":"Idősotthonokat fosztogatott egy szlovák bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]