Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját szomszédját lopta meg egy Győr környéki férfi, de a betörés elég pechesre sikerült. ","shortLead":"Saját szomszédját lopta meg egy Győr környéki férfi, de a betörés elég pechesre sikerült. ","id":"20181228_Betort_a_szomszedjahoz_de_rosszul_lett_majd_elaludt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe4bd730-bf81-46d4-bc38-7378b2763416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2ccb9a-a296-4958-a0cb-1ab0451e460f","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Betort_a_szomszedjahoz_de_rosszul_lett_majd_elaludt","timestamp":"2018. december. 28. 08:36","title":"Betört a szomszédjához, de berúgott, majd elaludt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint rettenetesen nagy a miniszterelnök arca.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint rettenetesen nagy a miniszterelnök arca.","id":"20181228_FeketeGyor_uzent_Orbannak_Viszket_az_emberek_tenyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d9c2437-3acc-4447-99a3-046039134ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f0105-6934-40e5-b433-b1e0fe7113d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_FeketeGyor_uzent_Orbannak_Viszket_az_emberek_tenyere","timestamp":"2018. december. 28. 16:44","title":"Fekete-Győr üzent Orbánnak: Viszket az emberek tenyere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasítja Margot Wallström svéd külügyminiszter pökhendi, Magyarországot egy svéd napilapban kritizáló szavait – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium pénteken közleményben az MTI-vel.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszautasítja Margot Wallström svéd külügyminiszter pökhendi...","id":"20181228_Szijjarto_szerint_pokhendi_a_sved_kulugyminiszter_nyilatkozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d4d2cf-92d2-4fe5-afcb-e6e01ab1c2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Szijjarto_szerint_pokhendi_a_sved_kulugyminiszter_nyilatkozata","timestamp":"2018. december. 28. 12:16","title":"Szijjártó szerint pökhendi a svéd külügyminiszter nyilatkozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a0d9a-d1e9-4681-902a-ee1869e7766a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stieg Larsson legendás sorozatát David Lagercrantz folytatta, de ő most bejelentette, hogy nem írja meg a soron következő hetedik részt. ","shortLead":"Stieg Larsson legendás sorozatát David Lagercrantz folytatta, de ő most bejelentette, hogy nem írja meg a soron...","id":"20181228_Nem_lesz_tobb_folytatasa_A_tetovalt_lanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00a0d9a-d1e9-4681-902a-ee1869e7766a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd50f0bc-e2e3-4525-a8cf-52869f240391","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Nem_lesz_tobb_folytatasa_A_tetovalt_lanynak","timestamp":"2018. december. 28. 12:42","title":"Nem lesz több folytatása A tetovált lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6411fc4-7446-40c8-a107-26a1c666b149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város jól áll, jó a kedvem/Financiálisan minden rendben” – rappeli Papp Antal marfűi polgármester abban a dalban, amelyet mintegy 250 helyi polgár készített karácsonyi ajándékként a többi martfűinek.","shortLead":"A város jól áll, jó a kedvem/Financiálisan minden rendben” – rappeli Papp Antal marfűi polgármester abban a dalban...","id":"20181229_Szuper_csucshely__rappeli_a_martfui_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6411fc4-7446-40c8-a107-26a1c666b149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f700e00f-31a9-43ab-ad7d-3b72a1d49674","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Szuper_csucshely__rappeli_a_martfui_polgarmester","timestamp":"2018. december. 29. 11:32","title":"Szuper csúcshely – rappeli a martfűi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg fiatalok – derül ki a KSH legújabb tanulmányából. ","shortLead":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg...","id":"20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a805ba-2086-4db9-94fd-a7f0a412422c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","timestamp":"2018. december. 28. 10:19","title":"Menekülnek Észak- és Kelet-Magyarországról a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","shortLead":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","id":"20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b71ed-0e8a-4979-8ed4-0d765988ec66","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","timestamp":"2018. december. 28. 10:30","title":"Gálvölgyi János vezeti az RTL Híradó szilveszteri adását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11908390-8087-4b6e-94e9-23128baef630","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"A krónikus magány veszélyesebb egészségkárosító tényező lehet, mint napi 15 szál cigaretta elszívása, az elhízás vagy a mozgáshiány. Ráadásul egyre többeket érint.","shortLead":"A krónikus magány veszélyesebb egészségkárosító tényező lehet, mint napi 15 szál cigaretta elszívása, az elhízás vagy...","id":"201845__nyomaszto_egyedullet__onkentes_megoldasok__robotbaratok__uj_nepbetegseg_amagany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11908390-8087-4b6e-94e9-23128baef630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42336c6e-c79b-4df0-8d7a-8c93060880d1","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__nyomaszto_egyedullet__onkentes_megoldasok__robotbaratok__uj_nepbetegseg_amagany","timestamp":"2018. december. 28. 17:30","title":"Az új népbetegség, ami napi 15 szál cigi elszívásánál is veszélyesebb: a magány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]